Probabili formazioni/ Crotone Inter: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 2017)

Probabili formazioni Crotone Inter (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE INTER: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Crotone Inter si gioca allo stadio Ezio Scida; domenica 9 aprile alle ore 15 squadre in campo per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Nella gara di andata c’era stato l’interregno di Stefano Vecchi, che aveva vinto 3-0 anticipando l’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina nerazzurra; ora il tecnico emiliano vive il momento più difficile, perchè con un punto nelle ultime due gare si è definitivamente allontanato dalla zona Champions League e rischia ora di dover dire addio anche alla sesta posizione. Il Crotone è tornato improvvisamente a credere nella salvezza: ancora lontana certamente, ma i calabresi vogliono provarci fino in fondo. Andiamo allora a scrutare quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori che si sfideranno allo Scida, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Crotone Inter.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE - Brutta notizia per Davide Nicola che rischia di perdere Falcinelli per un taglio al ginocchio: la sensazione è che l’attaccante perugino proverà a esserci e stringerà dunque i denti, perchè questa partita è troppo importante. In alternativa comunque potrebbe giocare uno tra Simy (il principale candidato) e Nalini, con Acosty che può essere tenuto in considerazione come seconda punta di movimento lasciando Trotta a fare il riferimento offensivo nell’area di rigore avversaria. L’assenza di Falcinelli potrebbe essere l’unica modifica rispetto alle ultime scelte dell’allenatore: a centrocampo infatti dovremmo vedere Capezzi insieme a Crisetig (che è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter), sulle corsie laterali invece dovrebbero agire lo svedese Rohden, utilissimo in tutti i ruoli della mediana, e Stoian che aggiunge quel pizzico di spinta in più. Alle spalle di questi due giocatori ci saranno Rosi e Martella, anche se sulla corsia sinistra potrebbe avere la meglio Mesbah; al centro nessuna sorpresa con Ceccherini e Gianmarco Ferrari che formano una coppia ormai affiatata. In porta Cordaz: anche lui ha un passato nerazzurro, per due anni ha fatto anche ufficialmente parte della rosa della prima squadra.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Dopo la sconfitta interna contro la Sampdoria, Pioli deve voltare pagina: purtroppo non avrà a disposizione Gagliardini, sicuramente il migliore da gennaio a oggi, e deve valutare anche la situazione pre-derby, perchè ha due difensori diffidati. Brozovic, finito dietro la lavagna lunedì sera, potrebbe non essere in campo nonostante l’emergenza in mediana: il suo posto potrebbe essere preso da Joao Mario, che giocherebbe dunque titolare insieme a Banega con i due che possono anche scambiarsi la posizione nel corso della partita. Da valutare anche la condizione di Perisic: il croato può farcela, se Pioli decidesse di preservarlo per il derby il suo posto potrebbe essere preso da Eder, e cambierebbe ben poco dal punto di vista tattico. Si giocherà ancora con la difesa a tre, molto probabilmente: Medel sarà al centro, supportato da Miranda e D’Ambrosio, dunque i due esterni saranno in linea con il centrocampo. Anche qui ci aspettiamo poche sorprese: dovrebbero giocare Candreva a desta e Ansaldi a sinistra.

CROTONE INTER: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Crotone Inter, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, per la precisione su Sky Sport Mix e Sky Sport 1; e dalla pay tv del digitale terrestre, ovvero su Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD.

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, G. Ferrari, Martella; Rohden, Capezzi, Crisetig, Stoian; Falcinelli, Trotta

A disposizione: M. Festa, Dussenne, Sampirisi, Claiton, Dussenne, Mesbah, Kotnik, Tonev, Barberis, Suljic, Nalini, Acosty, Simy

Allenatore: Davide Nicola

Squalificati: -

Indisponibili: -

INTER (3-4-2-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Murillo; Candreva, Joao Mario, Kondogbia, Ansaldi; Banega, Eder; Icardi

A disposizione: Carrizo, Santon, Sainsbury, Medel, Andreolli, Nagatomo, Brozovic, Biabiany, Gabriel Barbosa, Palacio, Perisic

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: -

© Riproduzione Riservata.