Probabili formazioni/ Lazio Napoli: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 2017)

Lazio Napoli: José Callejon controllato da Lucas Biglia (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Lazio-Napoli è senza ombra di dubbio la partita più interessante nella trentunesima giornata di Serie A 2016-2017: ne rappresenta il posticipo (domenica 9 aprile alle ore 20:45) ed è diventata una sfida diretta per il terzo posto, visto che la Lazio si è portata a soli 4 punti dai partenopei e può arrivare a cancellare quasi del tutto il distacco (sarebbe a -1 ma con la sfida diretta a favore). Entrambe hanno giocato la semifinale di Coppa Italia pochi giorni fa: per i biancocelesti raggiunta la seconda finale in tre anni, per il Napoli invece eliminazione nonostante due ottime partite giocate contro la Juventus. Dunque per i ragazzi di Maurizio Sarri, che ragionevolmente puntano anche la seconda posizione (4 punti da recuperare alla Roma) c’è voglia di riscatto immediato; aspettando che arrivi domenica sera e le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco dello stadio Olimpico, andiamo a vedere in maniera più ravvicinata quali saranno i giocatori sui quali i due allenatori punteranno in questa partita che si preannuncia entusiasmante e incerta, studiando quindi le probabili formazioni di Lazio-Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - Per Simone Inzaghi la suggestione è quella della difesa a tre, che potrebbe essere confermata dal derby di Coppa Italia; uno schieramento del quale difficilmente farà parte De Vrij che soffre per l’infiammazione al ginocchio, e che non avrà lo sfortunatissimo Marchetti vittima di un nuovo trauma distorsivo al ginocchio (potrebbe addirittura finire sotto i ferri). Se in porta ci sarà Strakosha, per sostituire De Vrij si pensa a Hoedt; anche Wallace però potrebbe finire fuori dalla formazione titolare, con Radu che sembra essere favorito per completare lo schieramento. A centrocampo l’ottima notizia è il ritorno dalla squalifica di Milinkovic-Savic, due gol in due partite contro la Roma; il serbo dunque sarà regolarmente impiegato sulla mezzala sinistra con Parolo (assente martedì sera) dall’altra parte del campo e Lucas Biglia come sempre in cabina di regia, sulla corsia destra Basta avanza la sua posizione mentre sulla sinistra ci sono pochi dubbi sul fatto che sarà Lulic ad agire dal primo minuto. Per quanto riguarda invece il partner offensivo di Ciro Immobile, la scelta è tra Felipe Anderson e Keita Balde Diao: il grande favorito è il numero 10 brasiliano, il senegalese invece dovrebbe trovare spazio nel secondo tempo dove potrebbe risultare decisivo con le sue accelerazioni.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Maurizio Sarri potrebbe cambiare qualcosa rispetto alla squadra che ha battuto la Juventus, venendone però eliminata. Sicuramente tornerà titolare Mertens, al centro dell’attacco con Callejon e Lorenzo Insigne a supporto: il belga si gioca il titolo di capocannoniere, e idealmente potrebbe trarre soddisfazioni anche dal riuscire a segnare più dell’ex compagno Higuain (al momento è a +1) che di fatto ha sostituito come prima punta della squadra partenopea. Tornerà anche Raul Albiol, che mercoledì ha lasciato spazio a Chiriches: lo spagnolo farà coppia con Koulibaly, invariati invece i terzini con Hysaj e Maggio che saranno regolarmente in campo davanti a Pepe Reina, che ha recuperato prima del previsto e ha già giocato la semifinale di Coppa Italia. A centrocampo, e non è certo una novità, persistono ancora dei dubbi: Hamsik giocherà, le ottime prove di Zielinski e Amadou Diawara lasciano intendere che Sarri possa puntare ancora su di loro anche se naturalmente nè Allan nè tantomeno Jorginho partono battuti, e possono provare a mettere in crisi le scelte del loro allenatore. Da valutare anche Marko Rog: il giovane croato potrebbe avere spazio e non necessariamente nel secondo tempo.

LAZIO NAPOLI: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Lazio-Napoli, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, per la precisione su Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1; e dalla pay tv del digitale terrestre, ovvero su Premium Sport e Premium Sport HD.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Hoedt, Radu; Basta, Parolo, Lucas Biglia, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson, Immobile

A disposizione: Vargic, Adamonis, De Vrij, Wallace, Patric, Murgia, Crecco, J. Lukaku, Luis Alberto, C. Lombardi, F. Djordjevic, Keita B.

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: Marchetti

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Raul Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, A. Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, L. Insigne

A disposizione: Rafael C., Sepe, Maggio, Ni. Maksimovic, Chiriches, Strinic, Allan, Jorginho, Rog, Giaccherini, Pavoletti, Milik

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Tonelli

© Riproduzione Riservata.