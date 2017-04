Probabili formazioni/ Milan Palermo: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 2017)

Milan Palermo: Suso contrasta Aleesami (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PALERMO: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Milan Palermo, domenica 9 aprile alle ore 15, vale per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. A San Siro i rossoneri sono chiamati a riscattare il pareggio di Pescara e proseguire la corsa verso il sesto posto: l’Inter si è avvicinata ad un punto e sabato ci sarà il derby, dunque l’obiettivo è quello, nella peggiore delle ipotesi, di mantenere le distanze per poi provare il sorpasso nella sfida diretta. Per il Palermo, sconfitto anche dal Cagliari in casa, questa è davvero l’ultima spiaggia per la salvezza: anche un risultato utile nella partita di domenica potrebbe non essere sufficiente. Aspettando il calcio d’inizio della sfida andiamo dunque a valutare quali possono essere i dubbi che ancora permangono nella mente e nelle idee dei due allenatori alla vigilia dell’appuntamento, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Milan Palermo.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - Sorride Vincenzo Montella: ci sono ancora calciatori assenti, ma se non altro Suso torna a disposizione. Saranno dunque due spagnoli a fare compagnia a Carlos Bacca nel tridente offensivo anti-Palermo: l’altro è ovviamente Deulofeu, sempre in campo da quando è arrivato nella finestra del mercato invernale. A centrocampo invece bisogna valutare anche la diffida di José Sosa: per questa partita il titolare potrebbe essere Locatelli, così da avere il Principito comunque a disposizione per il derby. Le mezzali potrebbero essere Pasalic, che domenica scorsa ha segnato un altro gol decisivo, e Mati Fernandez: in questa parte della stagione il cileno sta trovando continuità di rendimento e spazi importanti. In difesa la stagione di Abate è terminata in anticipo; Montella manderà De Sciglio a giocare a destra, dall’altra parte invece c’è ancora un ballottaggio aperto tra il giovane Calabria e il talismano Vangioni, con la decisione finale che sarà presa soltanto domani. Per quanto riguarda la coppia centrale a protezione di Donnarumma (reduce dall’errore di Pescara), Paletta e Alessio Romagnoli dovrebbero essere in campo dal primo minuto senza alcuna discussione.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO - Il Palermo arriva a San Siro senza tre giocatori, tra cui Diamanti e Gazzi che sono squalificati: Diego Lopez dovrebbe in ogni caso confermare il modulo con la difesa a tre, nella quale Giancarlo Gonzalez sarà il riferimento centrale. Ci sarà quasi certamente Thiago Cionek; da valutare la terza scelta tra Goldaniga (favorito) e Andelkovic, in porta invece Fulignati sembra aver definitivamente scalzato Posavec e dunque si candida a essere titolare anche domenica. Rispoli e Pezzella giocheranno sulle corsie: a sinistra il giovane del vivaio è favorito su Aleesami che andrà in panchina e potrebbe avere spazio nel secondo tempo. In mezzo al campo si punta sull’”antico”: dentro Chochev e Jajalo, anche perchè Bruno Henrique dovrebbe essere impiegato sulla trequarti per dare un po’ di fosforo, andando a supportare Nestorovski e Trajkovski. Panchina per i giovani Balogh, Sallai ed Embalo: tutti e tre potrebbero trovare un cameo nel secondo tempo, la loro velocità potrebbe cambiare la partita ma bisognerà vedere quale sarà la situazione di punteggio.

MILAN-PALERMO: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Milan Palermo, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, per la precisione su Sky Calcio 2; e dalla pay tv del digitale terrestre, ovvero su Premium Calcio 2.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; De Sciglio, Paletta, A. Romagnoli, Vangioni; Pasalic, Locatelli, Mati Fernandez; Suso, Bacca, Deulofeu

A disposizione: Storari, Plizzari, Calabria, Gustavo Gomez, C. Zapata, Antonelli, A. Poli, J. Sosa, Kucka, Honda, Lapadula, Ocampos

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: Abate, Montolivo, Bertolacci, Bonaventura

PALERMO (3-4-1-2): Fulignati; Cionek, G. Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, Chochev, Jajalo, Pezzella; Bruno Henrique; A. Trajkovski, Nestorovski

A disposizione: Posavec, Marson, Vitiello, Andelkovic, Sunjic, Morganella, Aleesami, Embalo, Balogh, Sallai, Stefan Silva

Allenatore: Diego Lopez

Squalificati: Gazzi, Diamanti

Indisponibili: Rajkovic

© Riproduzione Riservata.