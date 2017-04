Probabili formazioni/ Sampdoria Fiorentina: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 2017)

Probabili formazioni Sampdoria Fiorentina (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA FIORENTINA: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Sampdoria Fiorentina rappresenta il lunch match della trentunesima giornata di Serie A 2016-2017: si gioca alle ore 12:30 del 9 aprile ed è una partita tra due squadre separate da 7 punti in classifica. Frattura netta tra l’ottavo posto dei viola e il nono dei blucerchiati; vincendo le ultime tre partite la Fiorentina si è rimessa in corsa per un posto in Europa League e dunque non può sbagliare questa sfida, ma la Sampdoria punta a superare quota 50 punti in campionato e, battendo i gigliati, darebbero seguito alla vittoria di San Siro potendo iscriversi alla corsa europea. Andiamo dunque a dare uno sguardo ai dubbi che sono ancora nella mente dei due allenatori, analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Sampdoria Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA - Ancora senza Muriel - potrebbe tornare all’inizio del prossimo mese - Marco Giampaolo ha perso anche Jacopo Sala, che accusa l’ennesimo problema fisico di una stagione travagliata; spazio a Bereszynski sulla corsia destra di difesa, mentre in attacco a fare coppia con Quagliarella ci sarà Schick che sta confermando sempre più il suo status di ottimo attaccante. Bruno Fernandes giocherà come trequartista; a centrocampo come sempre bisogna scegliere le due mezzali che accompagneranno la regia di Lucas Torreira, al momento la soluzione più probabile è quella di confermare i due che hanno giocato contro l’Inter e dunque Edgar Barreto e Linetty, con Praet che andrebbe soltanto in panchina ma potrebbe avere spazio nel secondo tempo. Per quanto riguarda il completamento del reparto arretrato, davanti a Viviano - per lui, fiorentino e tifoso viola, una partita del tutto speciale - agiranno come sempre Silvestre e Skriniar, sulla fascia sinistra invece potrebbe tornare titolare Regini che lunedì sera aveva lasciato spazio (a sorpresa) a Dodò (da valutare anche Pavlovic, che alla fine potrebbe avere la meglio su entrambi e giocare dal primo minuto).

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA - La Fiorentina va a Genova senza Matias Vecino e con due dubbi: molto difficile recuperare Bernardeschi, potrebbe farcela Kalinic che però non dovrebbe partire titolare. Spazio allora a Babacar come prima punta, mentre alle spalle del senegalese giostreranno Saponara - che torna dal primo minuto - e Ilicic. Questo non significa che Borja Valero resterà fuori: lo spagnolo ci sarà ma giocherà in mediana, la sua posizione naturale, e farà coppia con Badelj. Ad affiancare i due giocatori di mezzo Paulo Sousa manderà come sempre Federico Chiesa, ormai titolare inamovibile sulla corsia destra, e Cristian Tello che farà l’esterno dall’altra parte, una formazione offensiva che ha un senso se consideriamo che l’unico risultato possibile per la Fiorentina è la vittoria, e che non c’è poi molto da difendere. In difesa invece rivedremo Gonzalo Rodriguez; Astori sarà il centrale di sinistra, dall’altra parte invece spazio come sempre a Carlos Sanchez mentre in porta andrà Tatarusanu, che sta vivendo un ottimo momento come tutta la sua retroguardia.

SAMPDORIA FIORENTINA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Sampdoria Fiorentina, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, per la precisione su Sky Super Calcio e Sky Calcio 1; e dalla pay tv del digitale terrestre, ovvero su Premium Sport e Premium Sport HD.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Viviano; Bereszynski, Silvestre, Skriniar, Regini; E. Barreto, Torreira, Linetty; Bruno Fernandes; Quagliarella, Schick

A disposizione: Puggioni, W. Falcone, L. Simic, Palombo, Dodò, Pavlovic, Djuricic, Cigarini, Praet, R. Alvarez, Budimir

Allenatore: Marco Giampaolo

Squalificati: -

Indisponibili: Sala, Muriel

FIORENTINA (3-4-2-1): Tatarusanu; Carlos Sanchez, Gonzalo Rodriguez, Astori; F. Chiesa, Badelj, Borja Valero, C. Tello; Ilicic, Saponara; Babacar

A disposizione: Sportiello, Satalino, De Maio, Tomovic, Salcedo, Cristoforo, I. Hagi, Milic, Maxi Olivera, Kalinic

Allenatore: Paulo Sousa

Squalificati: -

Indisponibili: Matias Vecino, Bernardeschi

