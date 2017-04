Probabili formazioni/ Udinese Genoa: diretta tv, orario, le ultime notizie (Serie A 2017)

Udinese Genoa: Stipe Perica contrastato da Diego Laxalt (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE GENOA: DIRETTA TV, ORARIO, ULTIME NOTIZIE LIVE - Udinese Genoa va in scena alla Dacia Arena, per la trentunesima giornata di Serie A 2016-2017: la partita si gioca alle ore 15 di domenica 9 aprile ed è una di quelle sfide che per la classifica significano poco. Entrambe sono sostanzialmente salve; certo se domani il Crotone dovesse fare il colpo contro l’Inter per il Genoa ci sarebbe da soffrire ancora, ma il margine è abbastanza ampio. Un Grifone che, classifica o meno, deve vincere: le ultime prestazioni sono state negative e la posizione di Andrea Mandorlini è già pericolante, bisogna dare una risposta sul piano del gioco e del carattere. Andiamo dunque a dare uno sguardo a quelle che sono le scelte dei due allenatori analizzando nel dettaglio le probabili formazioni di Udinese Genoa.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE - Gigi Delneri ritrova Karnezis: il portiere greco dovrebbe essere a disposizione per la partita di domenica, resta però da capire se sarà lui a giocare dall’inizio o se verrà confermata la scelta di Scuffet. Ad ogni modo l’Udinese sarà in campo con il consueto 4-3-3: Widmer e Samir agiranno sulle corsie esterne con Danilo e Felipe che si occuperanno della zona centrale della difesa. A centrocampo potrebbe ritrovare spazio Kums: il belga ultimamente è stato parecchio sacrificato a favore di Hallfredsson, che contro il Genoa dovrebbe tornare in campo avendo superato la colica renale e sarà in campo al posto di Jankto, che arriva da due gol consecutivi ma è squalificato. Dunque Hallfredsson nel caso mezzala, insieme a Badu che dovrebbe avere la meglio dall’altra parte del campo; nel tridente offensivo De Paul sarà ancora una volta il finto esterno sulla destra, dall’altra parte è testa a testa tra Thereau e Perica mentre come prima punta agirà senza ombra di dubbio Duvan Zapata, che di fatto non ha un cambio naturale.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA - Genoa a caccia di riscatto: Mandorlini ha perso Pinilla, la cui follia della scorsa domenica ha generato una maxi squalifica di cinque giornate. Nel 3-5-2 dunque c’è bisogno di trovare un altro giocatore per affiancare Giovanni Simeone (a secco da due mesi e mezzo): il principale candidato è Palladino, che giostrerà lungo il settore offensivo muovendosi come una seconda punta. Per il resto dovremmo vedere un centrocampo piuttosto offensivo: Hiljemark è favorito per rappresentarne il perno in una posizione centrale sulla linea, con Luca Rigoni che si riprende il posto da mezzala e Ntcham che sarà l’altro interno, poche possibilità di vedere in campo dal primo minuto Taarabt perchè sulle corsie ancora una volta dovrebbero esserci Lazovic e Diego Laxalt (Edenilson è volato in Brasile, a sorpresa, chiudendo in anticipo la sua esperienza con il Grifone). In difesa Izzo e Munoz come sempre faranno compagnia a Burdisso; in porta il veterano Rubinho sembra poter prendersi la maglia da titolare a scapito di Lamanna, con Perin che come sappiamo è da tempo fuori dai giochi.

UDINESE GENOA: DOVE VEDERLA IN DIRETTA TV - Udinese Genoa, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017, sarà trasmessa dalla pay tv del satellite, per la precisione su Sky Calcio 5; e dalla pay tv del digitale terrestre, ovvero su Premium Calcio 3.

UDINESE (4-3-3): Scuffet; Widmer, Danilo, Felipe, Samir; Badu, Kums, Hallfredsson; De Paul, D. Zapata, Thereau

A disposizione: Karnezis, Perisan, Heurtaux, Angella, Gabriel Silva, Alì Adnan, Balic, Lucas Evangelista, Matos, Perica, Ewandro

Allenatore: Luigi Delneri

Squalificati: Jankto

Indisponibili: Faraoni, Gnoukouri, Fofana

GENOA (3-5-2): Rubinho; Izzo, Burdisso, Munoz; Lazovic, L. Rigoni, Hiljemark, Ntcham, Diego Laxalt; G. Simeone, Palladino

A disposizione: Lamanna, Orban, Biraschi, Gentiletti, Ninkovic, Cofie, Cataldi, Miguel Veloso, A. Beghetto, L. Morosini, Taarabt, Pandev

Allenatore: Andrea Mandorlini

Squalificati: Pinilla

Indisponibili: Perin

