Pronostici Serie A: Gonzalo Higuain tornerà al gol? (Foto LaPresse)

PRONOSTICI SERIE A: LE SCOMMESSE SUGLI ANTICIPI DELLA 31^ GIORNATA (OGGI 8 APRILE 2017) - Sono tre le partite che aprono la trentunesima giornata della Serie A 2016-2017: tre anticipi del sabato dei quali possiamo andare subito a vedere i relativi pronostici. Si gioca per lo scudetto, per l’Europa e per la salvezza: nelle gare odierne dunque sono idealmente racchiuse tutte le lotte che ancora infiammano il torneo della massima serie. Cosa succederà in campo? Nei nostri pronostici abbiamo provato a tenere conto di tutti i fattori in gioco stabilendo, ovviamente sulla carta, quello che potrebbe essere l’esito delle sfide in termini di risultato finale.

PRONOSTICO EMPOLI PESCARA (ore 15) - Partita delicatissima, nella quale il Pescara potrebbe clamorosamente tornare in corsa per la salvezza visto che con una vittoria si porterebbe a 6 punti dall’Empoli. Il Delfino però ha vinto solo una volta sul campo, e in otto turni dovrebbe recuperare praticamente i punti che ha ottenuto in 30 giornate: impresa semi-disperata. Zdenek Zeman ha ottenuto 4 punti in sei giornate, di fatto senza migliorare le cose; fuori casa il Pescara ha appena 5 punti in 15 partite e ha subito 36 gol. Eppure sta peggio l’Empoli: sette sconfitte consecutive (con appena tre gol all’attivo), otto nelle ultime nove giornate, ultima vittoria il 22 gennaio e 5 punti nel girone di ritorno. Media da retrocessione secca se non fosse per le ultime tre; per la gara di oggi comunque vogliamo dare ai toscani il vantaggio, e dunque puntiamo sulla loro vittoria (segno 1).

PRONOSTICO ATALANTA SASSUOLO (ore 18) - La storia insegna che le insidie si nascondono sempre dove le attendi di meno: potrebbe essere il caso di un’Atalanta che, ad un passo dalla qualificazione in Europa, affronta un Sassuolo salvo e tranquillo e che raramente è stato brillante in questo campionato. Per la Dea un girone di ritorno da 22 punti, a conferma delle ottime cose mostrate fino a gennaio; sei vittorie nelle ultime otto partite, per cinque volte nelle ultime otto porta inviolata e un ruolino offensivo degno delle prime della classe. Il Sassuolo ha perso le ultime tre partite e non vince da cinque; fuori casa ha raccolto 15 punti (la metà dell’intero fatturato) e le ultime tre vittorie sono arrivate in trasferta (tutte nel 2017), eppure se le motivazioni contano qualcosa l’Atalanta dovrebbe portare a casa la posta piena. Con una nota di attenzione, come già detto: la Dea non deve commettere l’errore di pensare, considerati questi dati e la differenza di classifica, di aver già vinto. Anche così, in ogni caso, diciamo segno 1.

PRONOSTICO JUVENTUS CHIEVO (ore 20:45) - Sulla carta una partita scritta: la Juventus è la capolista del campionato, ha 36 punti di vantaggio sul Chievo e non perde dal 15 gennaio (a Firenze) avendo raccolto da lì otto vittorie in dieci partite per un totale di 26 punti nel girone di ritorno. Va poi considerata la striscia di vittorie allo Juventus Stadium che dura dallo scorso campionato, e in generale un rapporto di forze che non può che tirare dalla parte dei bianconeri. In aggiunta possiamo dire che il Chievo, ampiamente salvo, ha perso tre delle ultime quattro partite e quattro delle ultime sei, allargando il discorso ci sono appena 4 vittorie nelle ultime tredici gare con otto sconfitte. Numeri che non scalfiscono l’ottimo campionato giocato dai veronesi, che hanno raggiunto una salvezza brillante e a un certo momento correvano anche per il loro record di punti; ciò detto non si può negare, anche con tutte le cautele del caso e considerando che i bianconeri arrivano da due partite in tre giorni a Napoli e dovranno affrontare la Champions League tra poche ore, che la Juventus sia la favorita per questa partita. Attenzione alle sorprese ovviamente (per quanto si è detto prima), ma è inevitabile puntare sul segno 1.

