Pronostici Serie B/ Le scommesse sulle partite della 35^ giornata (8 aprile 2017)

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 35^ GIORNATA (OGGI 8 APRILE 2017) - Dopo aver assistito al turno infrasettimanale, la Serie B 2016-2017 torna a farci visita con il programma della trentacinquesima giornata: questa volta non sono previsti anticipi al venerdì, dunque si parte con le partite di sabato 8 aprile delle quali possiamo subito andare a vedere i pronostici. Analizzando tutti i vari fattori che possono influire sul risultato delle gare, studiamo quale potrebbe essere l’esito sui vari campi dove si sta decidendo la corsa agli obiettivi stagionali.

PRONOSTICO ASCOLI-FROSINONE (sabato ore 15) - Partita difficile da decifrare: il Frosinone è la capolista del campionato, ma arriva da due pareggi consecutivi e la storia del campionato insegna che, quando è successo, i ciociari hanno poi sempre perso la partita seguente. D’altro canto l’Ascoli non è certamente in una forma splendida: proprio quando iniziavano a pensare ai playoff i marchigiani hanno perso tre partite consecutive, e fanno ora sei sconfitte nelle ultime otto gare. Diciamo allora, come pronostico, che potrebbe venir fuori un pareggio (segno X).

PRONOSTICO AVELLINO-CARPI (sabato ore 15) - L’Avellino si gioca la salvezza e lo fa dopo aver ottenuto 4 punti contro le prime della classe, Spal e Frosinone. Risultati che vanno onorati, soprattutto perchè in precedenza gli irpini avevano perso tre partite su quattro subendo un totale di 12 gol; il Carpi, in lotta per una posizione nei playoff che al momento non avrebbe in mano, è imbattuto da tre partite ma ha vinto solo una delle ultime quattro; tuttavia le ultime due vittorie sono arrivate fuori casa. Lo spirito combattivo di Walter Novellino potrebbe fare la differenza: come pronostico diciamo allora segno 1 per la vittoria dell’Avellino.

PRONOSTICO CITTADELLA-BENEVENTO (sabato ore 15) - Scontro di alta classifica al Tombolato tra due neopromosse che stanno andando oltre le più rosee previsioni. Entrambe stanno bene: il Cittadella ha pareggiato a Salerno, ma è imbattuto da tre partite e ha perso soltanto una volta nelle ultime sei (tre vittorie). Il Benevento però sembra aver superato il periodo difficile e, dopo una striscia di sei partite senza vittorie (con quattro ko) ha vinto le ultime due riprendendosi il quarto posto. Davvero ostici pronosticare cosa possa succedere: diamo un leggero vantaggio al Benevento, diciamo segno 2 ma qui ci giochiamo la doppia (dunque X2).

PRONOSTICO LATINA-VICENZA (sabato ore 15) - Al Francioni si gioca invece per la salvezza: punti pesantissimi in palio. Il Latina non vince più: lo ha fatto per l’ultima volta il 25 febbraio, poi quattro pareggi e tre sconfitte che hanno complicato oltre modo la situazione. Al Francioni la formazione pontina non vince addirittura dal 21 gennaio (2-0 al Verona); per contro il Vicenza arriva da due sconfitte consecutive (senza segnare), ha perso tre delle ultime quattro e non festeggia una vittoria esterna dal 17 dicembre (curiosamente, anche qui sul campo della Ternana). Sembra essere la classica situazione da pareggio: diciamo infatti segno X, con possibilità ampie che possa finire 0-0.

PRONOSTICO PISA-CESENA (sabato ore 15) - Pisa e Cesena si affrontano in un match estremamente delicato: entrambe le squadre hanno bisogno di punti per salvarsi. Il Pisa non vince da sette giornate, però ha messo insieme cinque pareggi e martedì sera si è preso un punto importante a Perugia, recuperando in extremis e dunque arrivando con fiducia a una partita nella quale può ritrovare la vittoria interna dopo quasi tre mesi (anche qui c’è di mezzo la Ternana). Il Cesena invece è reduce da tre pareggi; non ottiene una vittoria in trasferta dal 5 febbraio (contro il Carpi) e ha vinto solo una volta da allora, ottenendo sei pareggi e due sconfitte. Il pronostico potrebbe dar ragione alla voglia del Pisa di tornare in quota: dunque, diciamo segno 1.

PRONOSTICO PRO VERCELLI-VIRTUS ENTELLA (sabato ore 15) - Pro Vercelli per la salvezza, Virtus Entella per i playoff: al Piola si gioca una partita interessante, soprattutto perchè i padroni di casa hanno prolungato a otto partite la loro striscia di imbattibilità (tre vittorie e cinque pareggi) e hanno fatto un bel passo avanti verso la salvezza. L’Entella vuole andare a giocarsi gli spareggi sfiorati un anno fa: squadra in salute quella di Roberto Breda, reduce da due vittorie nelle ultime tre partite. Liguri imbattuti in trasferta da sei partite, ma sono tutti pareggi: l’ultima vittoria risale addirittura al 25 ottobre (a Cesena). Per questo motivo puntiamo sul pareggio (segno X), un risultato che tutto sommato potrebbe stare bene ad entrambe le squadre.

PRONOSTICO SPEZIA-BARI (sabato ore 15) - Spezia e Bari giocano una partita importante in chiave playoff: entrambe le squadre vanno a caccia di un posto nelle prime otto. Lo Spezia è squadra ondivaga per definizione: aveva perso due partite consecutive e improvvisamente ha battuto il Verona al Bentegodi, prendendosi almeno tre punti in un ciclo di partite terribili. Parte favorito contro il Bari, che però dopo aver ottenuto un punto in tre partite è tornato a vincere superando il Latina. Resta il problema trasferte: l’ultima vittoria è del 24 febbraio nel pirotecnico 4-3 sul campo del Benevento. Diamo un leggero vantaggio come detto ai liguri: puntiamo sul segno 1 a favore dello Spezia.

PRONOSTICO TERNANA-SALERNITANA (sabato ore 15) - Si avvicina il momento di Ternana-Salernitana: per gli umbri un’altra occasione di mettere le mani su punti utili per la salvezza. Una Ternana che è tornata a perdere dopo le due vittorie consecutive; sconfitta a Benevento ha comunque dimostrato di potersela giocare, peccato che il periodo nero fatto di sei sconfitte consecutive abbia condizionato troppo una classifica che ora sarà difficile da sistemare. Pareggiando contro il Cittadella, la Salernitana si può considerare quasi salva: allungata a sei partite la striscia utile anche se dopo quattro vittorie è arrivato uno stop, l’ultima sconfitta data 28 febbraio. Il pronostico nonostante tutto è per il segno 1: la Ternana ha più motivazioni e questo potrebbe contare non poco, anche se la difesa della Salernitana non prende gol da 452 minuti e, su azione, da 541.

PRONOSTICO TRAPANI-PERUGIA (sabato ore 15) - Trapani e Perugia si sfidano al Provinciale: Alessandro Calori è un grande ex della sfida e chiederà strada al Grifone per una salvezza improvvisamente diventata possibile. Merito suo, e di tre vittorie nelle ultime quattro partite; il Trapani ha perso soltanto tre volte nel nuovo anno, nella prima parte della stagione invece le sconfitte erano state 10. Il Perugia sta disputando un ottimo campionato e non perde da sette partite, ma la formazione di Cristian Bucchi pareggia davvero troppo (8 volte in casa, 16 in totale) e il 2-2 contro il Pisa potrebbe avere effetti negativi sulla corsa ai playoff (anche e soprattutto per la posizione nella griglia). Come pronostico diciamo segno 2 ma, anche in questo caso, è una vittoria esterna che tende al pareggio.

