Racing Roma Olbia/ Info streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA RACING ROMA OLBIA: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Racing Roma Olbia, che verrà diretta dall'arbitro Nicolò Marini, è una delle partite valide per la trentaquattresima giornata del girone A di Lega Pro 2016-2017: le squadre giocano sabato 8 aprile alle ore 14:30. Un autentico spareggio per la salvezza quello che si giocherà oggi. Le due formazioni vogliono evitare la retrocessione anche se vivono situazioni di classifica abbastanza differenti.

La squadra di casa è ultima in classifica e dopo un ottimo inizio del girone di ritorno ora sta facendo una grande fatica. Mentre in casa Olbia la situazione è notevolmente cambiata rispetto al girone d'andata in cui i sardi occupavano la zona play-off. L'Olbia infatti è in crisi e al momento è tra le maggiori indiziate per prendere parte ai play-out per evitare la retrocessione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Si preannuncia un finale complesso per le due squadre che in questo scontro diretto non possono commettere errori. Racing Roma quasi all'ultima chiamata visto che l'ultimo posto è realtà e che senza una vittoria il distacco dalle concorrenti potrebbe anche aumentare e perciò diventare assai difficile da colmare. Sarà una bella partita quella che si giocherà in terra laziale anche per le motivazioni delle due formazioni che vogliono giocarsela fino alla fine.

La squadra di mister Mattei scenderà in campo con il 4-3-1-2 per provare a far male alla squadra sarda. In porta ci sarà Reinholds con Bigoni, Caldore, Macellari e Paparusso a comporre la linea di difesa. A centrocampo invece ci saranno Vastola, Massimo e Ricciardi mentre da trequartista agirà l'ex Avellino, Guido D'Attilio. In attacco il tandem che vedrà dall'inizio Loglio e l'esperto De Sousa.

Il tecnico dell'Olbia, Simone Tiribocchi, punterà invece su quelli che sono i migliori uomini a sua disposizione. Lo scontro salvezza col Racing Roma è di quelli che possono valere una stagione, ecco perché non si può per nulla sbagliare. Il modulo sarà il 3-5-2 con Ricci in porta, Iotti, Dametto e Quaranta in difesa. A centrocampo giocheranno Geroni, Muroni e Benedicic mentre Pinna e Cotali saranno gli esterni. In attacco invece non mancherà il tandem che vedrà Capello e Ragatzu pronti a far male al Racing Roma. In panchina i due senatori dell'Olbia, Pisano e Cossu, entrambi ex Cagliari.

La squadra laziale ha in De Sousa un calciatore fondamentale. L'ex Primavera della Lazio sta facendo molto bene e nonostante i suoi gol la squadra continua ad essere all'ultimo posto. Servono i tre punti per provare ad uscire da una zona retrocessione che incombe sempre di più. Mentre l'Olbia ha in Ragatzu il calciatore più determinante in questa fase.

Oltre a lui anche Cossu dalla panchina può dare quella fantasia che serve e che in un campionato come la Lega Pro può essere determinante. In avanti c'è anche un altro scuola Cagliari, Capello, che sta segnando molto.

Per quel che riguarda invece le scommesse, la vittoria dei padroni di casa viene quotata da Bwin a 2.10, mentre il pareggio a 3.00. La vittoria degli ospiti viene quotata a 2.50, dimostrazione di quanto sia un match equilibrato. Mister Mattei ha chiesto ai suoi di cacciare gli artigli in questa fase che potrebbe essere determinante per mantenere la Lega Pro. Il tecnico vuole uno scossone contro i sardi che potrebbero essere concorrenti per la salvezza fino alla fine. Proprio il tecnico dei sardi, Tiribocchi, si è detto entusiasta di quanto stanno facendo i suoi uomini fin qui, ma consapevole che per la salvezza certa serve ancora di più da qui alla fine.

Come per tutte le partite di Lega Pro, anche per Racing Roma Olbia non è prevista una diretta tv: la partita si potrà seguire soltanto in diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da quest'anno prevede il pagamento di una quota per l'abbonamento e trasmette tutte le gare del campionato e della Coppa Italia di Lega Pro. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

