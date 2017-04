Real Madrid Atletico Madrid/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live

Diretta Real Atletico - LaPresse

DIRETTA REAL MADRID ATLETICO MADRID INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI E RISULTATO LIVE (31^ GIORNATA LIGA SPAGNOLA, OGGI SABATO 8 APRILE) - Real Madrid Atletico Madrid, partita diretta dall’arbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea, è il grande derby di Madrid che si gioca oggi pomeriggio alle ore 16.15 presso lo stadio Santiago Bernabeu della capitale spagnola per la 31^ giornata della Liga 2016-2017, della quale costituirà naturalmente il piatto forte, sia per la rivalità cittadina sia per i riflessi che inevitabilmente una partita del genere avrà sulla classifica del campionato. Il Real Madrid è primo con 71 punti, due lunghezze di vantaggio sul Barcellona e pure una partita ancora da recuperare, quindi se vincesse oggi pomeriggio la squadra di Zinedine Zidane farebbe un passo avanti molto significativo verso la conquista del titolo, mentre naturalmente i catalani faranno il tifo per l’Atletico. Gli uomini di Diego Simeone, dal canto loro, sono terzi con tre punti di vantaggio sul Siviglia e devono difendere questa preziosa posizione, che nella Liga garantisce l’accesso alla prossima Champions League senza dover passare dai preliminari, che toccheranno invece alla quarta. Tutto questo fermo restando che si tratta di un derby, cioè una partita che chiunque vuole sempre vincere, anche se non ci fosse nulla in palio.

Facendo una rapida panoramica sulle formazioni che dovrebbero scendere in campo oggi pomeriggio, è evidente che sia il Real sia l’Atletico punteranno sui loro migliori titolari, pur tenendo conto che per entrambe incombono i quarti di Champions League. Non si può però fare turnover in un derby così importante, dunque ecco che per Zidane rivedremo in campo la cosiddetta BBC con Bale, Benzema e Cristiano Ronaldo. L’unico indisponibile è Varane, mentre l’unico dubbio dovrebbe essere quello a centrocampo fra Isco e Casemiro: il primo fu decisivo per la vittoria del Real all’andata, ma oggi potrebbe avere la meglio il secondo, che garantisce più equilibrio ad una squadra già molto offensiva. Per l’Atletico la situazione è ancora più semplice: in attacco non c’è Gameiro e dunque giocherà al suo posto Fernando Torres, mentre per il resto ci sarà la formazione migliore. A questo punto, non resta molto altro da aggiungere: diamo l’appuntamento per Real Madrid Atletico Madrid in diretta tv su Fox Sports, il canale numero 204 della piattaforma satellitare Sky. Per chi non dovesse riuscire a mettersi davanti a un televisore alle ore 16.15, ecco pure la possibilità della diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, naturalmente però riservata agli abbonati. In alternativa, si potranno seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali delle due squadre sul web e sui social network.

