Risultati Lega Pro e Classifica/ Girone A, diretta gol live score (34^ giornata, oggi)

Risultati Lega Pro girone A: la Cremonese continua l'inseguimento (Foto LaPresse)

RISULTATI LEGA PRO E CLASSIFICA: GIRONE A, DIRETTA GOL LIVE SCORE (OGGI 8 APRILE 2017) - Trentaquattresima giornata nel campionato di Lega Pro 2016-2017: procediamo a grandi passi verso la conclusione della stagione regolare e ci prepariamo a vivere un grande turno dopo aver assistito all’infrasettimanale. Quali sono le partite che ci attendono sabato 8 aprile?

Risultati girone A: alle ore 14:30 avremo Cremonese-Lupa Roma, Racing Roma-Olbia e Siena-Renate; alle ore 16:30 si giocheranno Arezzo-Giana Erminio e Como-Tuttocuoio, alle ore 18:30 ci saranno Alessandria-Prato, Carrarese-Viterbese e Pontedera-Livorno per poi chiudere alle ore 20:30 con Piacenza-Pro Piacenza e Pistoiese-Lucchese.

Il girone A è quello che a metà stagione sembrava più definito degli altri, e invece arrivati ad aprile è il più in bilico: “colpa” di un’Alessandria che dopo aver chiuso da imbattuta l’andata ha perso sei partite delle seguenti 14, ha perso totalmente il ritmo fuori casa e si è fatta avvicinare dalla Cremonese. I grigiorossi sono a soli tre punti e hanno la doppia sfida diretta a favore: Attilio Tesser ci crede, Piero Braglia sa che la vittoria di Carrara nell’infrasettimanale può essere stata quella decisiva.

Arezzo e Livorno, che sono a 9 punti dalla vetta, pensano esclusivamente a prendersi il terzo posto nella griglia dei playoff; più sotto c’è la grande rivelazione Giana Erminio che sembra ormai certa, nella peggiore delle ipotesi, di chiudere in quinta posizione avendo staccato il Piacenza.

Interessante anche la lotta in coda, perchè a essere spacciata sembra la sola Racing Roma: tutte le altre si giocano la possibilità di salvarsi subito, senza passare dai playoff, visto che la penultima (Lupa Roma) ha due punti da recuperare al Tuttocuoio che oggi sarebbe l’ultima al sicuro. Tra le partite da non perdere c’è sicuramente il derby di Piacenza, così come la sfida di Arezzo tra i padroni di casa e la Giana Erminio.

Come si concluderà questo appassionante turno di Lega Pro per quanto riguarda il girone A? Noi siamo pronti a vivere tutte le emozioni dai dieci campi sui quali si gioca, ed è proprio a loro che ci rivolgiamo per capire quali saranno i risultati in arrivo e in che modo cambierà la classifica; al termine della giornata mancheranno soltanto 360 minuti per chiudere la stagione regolare.

GIRONE A

ore 14:30 Cremonese-Lupa Roma

ore 14:30 Racing Roma-Olbia

ore 14:30 Siena-Renate

ore 16:30 Arezzo-Giana Erminio

ore 16:30 Como-Tuttocuoio

ore 18:30 Alessandria-Prato

ore 18:30 Carrarese-Viterbese

ore 18:30 Pontedera-Livorno

ore 20:30 Piacenza-Pro Piacenza

ore 20:30 Pistoiese-Lucchese

CLASSIFICA GIRONE A

Alessandria 69

Cremonese 66

Arezzo, Livorno 60

Giana Erminio 59

Piacenza 52

Viterbese 50

Renate 47

Como 46

Pro Piacenza 45

Lucchese (-2) 44

Siena 39

Pistoiese (-1), Pontedera 38

Tuttocuoio, Carrarese 33

Prato, Olbia 32

Lupa Roma 31

Racing Roma 25

