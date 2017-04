Risultati Serie A e Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi: la Juve va in fuga? (31^ giornata)

Risultati Serie A: Atalanta a caccia dell'Europa (Foto LaPresse)

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVESCORE DEGLI ANTICIPI (31^ GIORNATA, 8 APRILE 2017) - La trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017 si apre con i consueti anticipi del sabato: siamo sempre più vicini alla conclusione della stagione, i vari duelli per gli obiettivi stagionali si stanno definendo ma restano ancora 240 minuti tutti da vivere nei quali tante cose potrebbero ancora succedere.

Questa volta le gare del sabato sono tre: si parte con Empoli Pescara alle ore 15, avremo poi Atalanta Sassuolo alle ore 18 per chiudere con Juventus Chievo alle ore 20:45. La capolista del campionato vuole aggiungere un altro tassello alla costruzione del suo scudetto: ha perso due punti rispetto alla Roma e deve ancora giocare la sfida diretta allo stadio Olimpico, ma intanto ha evitato la sconfitta al San Paolo e ha così superato più o meno indenne una delle due prove del nove. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE A E LA CLASSIFICA

Il calendario la favorisce - solo Roma e Atalanta, da qui in avanti, sembrano test probanti (almeno sulla carta) - e l'avversario di questa sera è un Chievo che ha poco da chiedere al suo campionato; tuttavia, già scottati in passato dai veronesi e con la Champions League che non può non essere un pensiero attuale, i passi falsi potrebbero arrivare.

La partita del Castellani è tesissima per l’Empoli: i toscani sono a +5 sul Crotone, devono mantenere questo esiguo vantaggio in termini di salvezza ma non fanno punti da una vita, e sono sicuramente con il morale sotto i tacchi. Non si può fallire l’impegno contro un Pescara che, pur reduce dal pareggio contro il Milan, mantiene il suo piede e mezzo in Serie B: per il Delfino perdere significherebbe salutare il massimo campionato.

L’Atalanta ospita invece il Sassuolo dei tanti ex (Consigli, Peluso, Biondini) con la consapevolezza di essere davvero vicina all’Europa: gli stop delle milanesi hanno aumentato il vantaggio della Dea che si trova anche a due punti dalla Lazio, dunque può ambire a un quarto posto che avrebbe del clamoroso per quelle che erano le aspettative della vigilia, ma che a questo punto della stagione sarebbe meritatissimo. Per il Sassuolo vale lo stesso discorso fatto per il Chievo e tante altre squadre: la salvezza è già stata raggiunta e gli obiettivi sono minimi, si tratterà soltanto di chiudere al meglio il campionato e magari salutare degnamente Eusebio Di Francesco che, a meno di clamorosi scenari estivi, dovrebbe essere alle sue ultime partite come allenatore della formazione emiliana.

SERIE A 2016-2017, 31^ GIORNATA

Sabato 8 aprile

ore 15:00 Empoli-Pescara

ore 18:00 Atalanta-Sassuolo

ore 20:45 Juventus-Chievo

CLASSIFICA SERIE A 2016-2017

Juventus 74

Roma 68

Napoli 64

Lazio 60

Atalanta 58

Inter 55

Milan 54

Fiorentina 51

Sampdoria 44

Torino 41

Chievo 38

Udinese 37

Cagliari 35

Bologna 34

Sassuolo 31

Genoa 29

Empoli 22

Crotone 17

Palermo 15

Pescara 13

