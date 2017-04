Risultati Serie B e Classifica/ Diretta gol live score: il Frosinone stacca il Verona? (35^ giornata)

Risultati Serie B e Classifica

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA: DIRETTA GOL LIVE SCORE (OGGI 8 APRILE 2017) - Archiviato il turno infrasettimanale, la Serie B 2016-2017 torna in campo per le partite della trentacinquesima giornata: ci avviciniamo a grandi passi verso la conclusione della stagione regolare e ci sono tante situazioni ancora da risolvere, prima tra tutti quella della promozione diretta che però è solo il verdetto più importante tra quelli che devono arrivare.

Si è giocato di martedì sera, quindi nessun anticipo del venerdì: sabato 8 aprile alle ore 15 si giocano Ascoli-Frosinone, Avellino-Carpi, Cittadella-Benevento, Latina-Vicenza, Pisa-Cesena, Pro Vercelli-Virtus Entella, Spezia-Bari, Ternana-Salernitana e Trapani-Perugia. Domenica e lunedì ci saranno poi i due posticipi che chiuderanno il turno ma intanto concentriamoci su quanto vedremo oggi: il Frosinone va per l'allungo ai danni che si trova nella difficile posizione di dover tenere il passo e rimettere in discussione la promozione diretta. CLICCA QUI PER I RISULTATI DI SERIE B E LA CLASSIFICA

La squadra di Pasquale Marino deve però dare delle risposte, perchè ha rallentato il passo pareggiando le ultime due partite; un’ottima notizia anche per chi sta lottando per i playoff, perchè anche in virtù della vittoria del Benevento il margine tra seconda e terza è di 4 punti - non deve raggiungere i 10, altrimenti le prime tre andrebbero subito in Serie A come accaduto soltanto nel 2007.

A proposito di playoff: al Picco va in scena una partita che può rivelarsi fondamentale per lo Spezia e deleteria per il Bari, sfida tra due squadre parecchio ondivaghe che non sono mai riuscite a fare il salto di qualità. Quello che non ha fatto il Perugia, che ha pareggiato troppe volte per considerarsi al sicuro: ci sono quattro punti da mantenere sui liguri e sul Carpi, ma intanto gli umbri vanno a Trapani dove ultimamente è diventato difficile giocare.

Questo ci porta a considerare la corsa alla salvezza: già oggi i siciliani potrebbero trovarsi clamorosamente fuori dalla zona playoff, e allora chiamato a rispondere è il Cesena che va sul campo di un Pisa che non si è ancora arreso alla penalizzazione. Adesso in ultima posizione c’è il Latina: per i pontini la partita interna contro il Vicenza è da dentro o fuori, ma è altrettanto importante per i veneti che non possono assolutamente concedersi pause nel rendimento.

Così come la Ternana, che ha sì ripreso un po’ di quota ma resta pericolante; i rossoverdi ospitano la Salernitana, squadra che il suo cambio di passo lo ha seriamente effettuato e addirittura potrebbe rientrare nella corsa ai playoff (deve recuperare soltanto 4 punti). Ci attende dunque un turno davvero interessante: staremo a vedere come andranno a finire queste partite.

SERIE B 2016-2017, 35^ GIORNATA

ore 15:00 Ascoli-Frosinone

ore 15:00 Avellino-Carpi

ore 15:00 Cittadella-Benevento

ore 15:00 Latina-Vicenza

ore 15:00 Pisa-Cesena

ore 15:00 Pro Vercelli-Virtus Entella

ore 15:00 Spezia-Bari

ore 15:00 Ternana-Salernitana

ore 15:00 Trapani-Perugia

CLASSIFICA SERIE B 2016-2017

Frosinone, Spal 61

Verona 58

Benevento (-1) 54

Perugia 52

Cittadella 51

Virtus Entella, Bari 50

Carpi, Spezia 48

Novara, Salernitana 46

Avellino 41

Pro Vercelli 39

Ascoli 38

Cesena 36

Brescia, Trapani 35

Vicenza 34

Pisa (-4), Ternana 32

Latina (-2) 1

