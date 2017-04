Risultati Serie D e Classifica / Livescore in diretta: gli anticipi dei gironi (30^ giornata, oggi)

Risultati Serie D (Foto: Lapresse)

RISULTATI SERIE D: LIVESCORE IN DIRETTA, CLASSIFICA GIRONI A, B, C, D, E, F, G, H, I (30^ GIORNATA, OGGI 8 APRILE 2017) – La Serie D torna in campo per la trentesima giornata, la tredicesima del girone di ritorno iniziato dopo le festività natalizie. Le squadre sono ancora in lotta per ottenere la promozione in Leaga Pro: in palio ci sono nove posti per il salto nella serie successiva, che spetteranno alle vincitrici di ogni raggruppamento, salvo ripescaggi e ammissioni. Andiamo dunque a vedere nel dettaglio la situazione in ogni gruppo.

Nel girone A il Cuneo ha consolidato il primo posto con 55 punti e si trova rispettivamente a +2 e +3 da Inveruno e Caronnese: la contesa resta ancora aperta. Storia diversa nel girone B, dove il Monza ha ormai segnato un solco enorme tra sé e le dirette inseguitrici. Ciliverghe Mazzano e Pergolettese distano infatti 9 e 14 punti. Il Mestre è capolista del girone D con 9 lunghezze di vantaggio sulla Triestina; il Gavorrano conta invece un poco rassicurante +4 sulla Massese nel girone E. Per quanto riguarda il girone F, è la Fermana a fare la voce grossa, con 61 punti all'attivo, 9 in più del Matelica, inchiodata al secondo posto.

Incertezza totale nel girone G, dove la vetta è contesa da ben quattro formazioni: Rieti e Arzachena, che sono in testa a quota 61 punti, e Monterosi e Ostiamare Lido, a inseguire con 58. Infine arriviamo agli ultimi due raggruppamenti. Nel girone H Bisceglie e Nocerina sperano in un passo falso del Trastevere, primo con 63 punti e un margine di vantaggio di 4 lunghezze sul club pugliese e 8 su quello campano; nel girone I la Sicula Leonzio guarda tutti dall'alto al basso e spera di allungare ulteriormente sulla Cavese, a – 10, approfittando del turno favorevole contro l'Aversa Normanna. In Serie D si preannuncia un'altra giornata di fuoco.

GIRONE A



Oggi Verbania-Borgosesia

Bra-Folgore

Bustese-Cuneo

Chieri-Varese

Casale-Pro Settimo

Gozzano-Inveruno

Legnano-Pinerolo

Pro Sesto-Caronnese

Varesina-OltrepoVoghera



CLASSIFICA



1. Cuneo 29 15 6 8 44:26 55

2. Inveruno 29 15 8 6 62:39 53

3. Caronnese 29 14 10 5 47:30 52

4. Borgosesia 29 13 12 4 39:17 51

5. Varese 29 15 6 8 41:26 51

6. Chieri 29 14 7 8 54:37 49

7. Pro Sesto 29 12 13 4 35:27 49

8. Gozzano 29 13 8 8 46:34 47

9. Casale 29 10 11 8 31:32 41

10. Folgore 29 11 6 12 41:40 39

11. Bra 29 9 11 9 38:35 38

12. OltrepoVoghera 29 8 9 12 35:48 33

13. Varesina 29 6 9 14 34:54 27

14. Verbania 29 6 8 15 34:50 26

15. Bustese 29 5 9 15 30:47 24

16. Pinerolo 29 5 9 15 31:49 24

17. Pro Settimo 29 4 12 13 26:46 24

18. Legnano 29 4 6 19 24:55 18

GIRONE B



Oggi Grumellese-Virtus Bergamo

Bolzano-Ciserano

Cavenago-Olginatese

Boario-Dro

Lecco-Seregno

Levico Terme-Scanzorosciate

Monza-Ciliverghe Mazzano

Pergolettese-Pro Patria

Pontisola-Caravaggio



CLASSIFICA



1. Monza 29 22 6 1 62:12 72

2. Ciliverghe 29 19 6 4 66:38 63

3. Pergolettese 29 18 4 7 51:32 58

4. Virtus Bergamo 29 16 7 6 51:30 55

5. Pro Patria 29 17 4 8 42:29 55

6. Pontisola 29 13 8 8 49:34 47

7. Darfo Boario 29 13 6 10 36:30 45

8. Caravaggio 29 11 10 8 41:37 43

9. Seregno 29 10 11 8 42:40 41

10. Grumellese 29 11 5 13 32:38 38

11. Ciserano 29 10 4 15 35:45 34

12. Dro 29 8 8 13 29:37 32

13. Olginatese 29 8 4 17 34:53 28

14. Scanzorosciate 29 8 3 18 25:53 27

15. Lecco 29 7 4 18 24:52 25

16. Bolzano 29 6 5 18 23:48 23

17. Levico Terme 29 4 9 16 32:49 21

18. Cavenago 29 4 8 17 29:46 20

GIRONE C



Oggi Calvi-Virtus Verona

Oggi Belluno-Mestre

Oggi Triestina-Albano

Altovicentino-Cordenons

Este-Eclisse Carenipievigina

Tamai-Montebelluna

AzignanoChiampo-Campodasego

Feltre-Legnago

Vigontina-Vigasio



CLASSIFICA



1. Mestre 29 24 3 2 62:24 75

2. Triestina 29 20 6 3 52:22 66

3. Campodarsego 29 15 7 7 46:33 52

4. Virtus Verona 29 12 10 7 34:23 46

5. Abano 29 11 12 6 42:35 45

6. Arzignano 29 11 10 8 36:27 43

7. Belluno 29 10 9 10 33:32 39

8. Cordenons 29 10 8 11 43:49 38

9. Feltre 29 10 7 12 29:33 37

10. Este 29 9 9 11 30:31 36

11. Montebelluna 29 10 6 13 37:46 36

12. Tamai 29 10 5 14 27:38 35

13. Legnago Salus 29 8 9 12 39:38 33

14. Vigasio 29 8 9 12 33:46 33

15. Calvi Noale 29 9 5 15 40:43 32

16. Altovicentino 29 7 7 15 36:52 28

17. Carenipievigina 29 6 4 19 28:54 22

18. Vigontina 29 3 10 16 31:52 19

GIRONE D



Adriese-Lentigione

Castelfranco-Sangiovannese

Correggese-Ribelle

Mezzolara-Rignanese

Pianese-Imolese

Poggibonsi-Colligiana

Ravenna-Castelvetro

San Donato-Fiorenzuola

Scandicci-Delta Rovigo



CLASSIFICA



1. Imolese 29 17 8 4 55:27 59

2. Delta Rovigo 29 15 10 4 48:28 55

3. Ravenna 29 14 12 3 41:23 54

4. Lentigione 29 14 8 7 34:28 50

5. Correggese 29 14 7 8 52:40 49

6. Castelvetro 29 13 4 12 52:45 43

7. Scandicci 29 13 4 12 37:45 43

8. Colligiana 29 9 13 7 43:38 40

9. Mezzolara 29 10 10 9 37:36 40

10. Pianese 29 11 7 11 42:44 40

11. San Donato 29 10 9 10 44:42 39

12. Rignanese 29 9 10 10 29:30 37

13. Ribelle 29 8 11 10 37:37 34

14. Fiorenzuola 29 9 6 14 31:39 33

15. Adriese 29 8 6 15 37:44 30

16. Sangiovannese 29 7 5 17 31:47 26

17. Castelfranco 29 5 8 16 17:35 23

18. Poggibonsi 29 4 4 21 17:56 15

GIRONE E



Argentina-Grosseto

Finale-Savona

Gavorrano-Sanremo

Lavagnese-Montecatini

Massese-Querceta

Montemurlo-Levante

Ponsacco-Ghivizzano

Sporting Recco-Ligorna

Viareggio-Fezzanese



CLASSIFICA



1. Gavorrano 29 18 8 3 54:28 62

2. Massese 29 17 7 5 52:31 58

3. Savona 29 16 7 6 48:22 55

4. Lavagnese 29 15 7 7 48:32 52

5. Finale 29 12 8 9 41:40 44

6. Unione Sanremo 29 10 13 6 45:30 43

7. Montecatini 29 12 6 11 34:32 42

8. Real Querceta 29 10 11 8 43:31 41

9. Argentina 29 11 8 10 34:31 41

10. Ponsacco 29 11 8 10 36:35 41

11. Montemurlo 29 8 13 8 29:27 37

12. Ligorna 29 6 15 8 40:52 33

13. Sestri Levante 29 9 5 15 39:43 32

14. Ghivizzano 29 7 8 14 33:46 29

15. Viareggio 29 7 7 15 32:50 28

16. Fezzanese 29 5 12 12 32:48 27

17. Sporting Recco 29 6 6 17 28:49 24

18. Grosseto 29 3 7 19 27:68 15



GIRONE F



Agnonese-San Nicoló

Alfonsine-Civitanovese

ASD Pineto Calcio-Fermana

Campobasso-Matelica

Castelfidardo-Vastese

Jesina-San Marino

Romagna Centro-Monticelli

Vis Pesaro-Recanatese



CLASSIFICA



1. Fermana 27 19 4 4 43:21 61

2. Matelica 27 16 4 7 47:26 52

3. San Nicoló 27 13 11 3 44:24 50

4. Vis Pesaro 27 12 9 6 40:27 45

5. Sammaurese 28 12 8 8 31:20 44

6. Agnonese 27 10 10 7 37:29 40

7. Vastese 27 10 9 8 36:26 39

8. San Marino 27 9 10 8 42:34 37

9. Monticelli 27 8 13 6 30:27 37

10. Romagna Centro 27 10 7 10 31:33 37

11. Pineto Calcio 28 9 9 10 30:37 36

12. Campobasso 27 10 6 11 30:38 36

13. Jesina 28 9 6 13 31:41 33

14. Alfonsine 28 5 8 15 29:44 23

15. Recanatese 27 4 9 14 26:45 21

16. Castelfidardo 28 4 7 17 20:41 19

17. Civitanovese 27 3 8 16 20:54 17

18. Chieti 0 0 0 0 0:0 0



GIRONE G



Oggi Lanusei-Avezzano

Oggi L'Aquila-Muravera

Azachena-Flaminia

Foligno-Città di Castello 0-3

Monterosi-San Teodoro

Ostiamare Lido-Albalonga

Rieti-Nuorese

Torres-Vivi Altotevere Sansepolcro

Sporting Club Trestina-Latte Dolce



CLASSIFICA



1. Rieti 29 19 4 6 59:23 61

2. Arzachena 29 18 7 4 50:18 61

3. Monterosi FC 29 17 7 5 55:21 58

4. Ostia Mare 29 17 7 5 53:27 58

5. L'Aquila 29 15 11 3 49:23 55

6. Nuorese 29 15 9 5 35:20 54

7. Albalonga 29 15 8 6 55:32 53

8. Avezzano 29 12 6 11 37:31 42

9. Vivi Altotevere 29 12 5 12 43:41 41

10. Trestina 29 10 9 10 40:36 39

11. Lanusei Calcio 29 12 1 16 39:47 37

12. Flaminia 29 9 9 11 41:34 36

13. Latte Dolce 29 8 7 14 28:38 31

14. San Teodoro 29 6 7 16 26:47 25

15. Muravera 29 5 7 17 21:48 22

16. Torres 29 4 8 17 19:55 20

17. Castello 29 2 8 19 16:57 14

18. Foligno 29 2 6 21 12:80 8



GIRONE H



Oggi Nardò-San Severo

Agropoli-Citta di Ciampino

Madrepietra-Herculaneum

Nocerina-Cynthia

Picerno-Francavilla

Bisceglie-Anzio Calcio 1924

Gelbison Cilento-Trastevere Calcio

Vultur Rionero-Potenza

Gravina-Manfredonia



CLASSIFICA



1. Trastevere 29 19 6 4 52:28 63

2. Bisceglie 29 18 8 3 53:28 59

3. Nocerina 29 16 7 6 46:27 55

4. Nardò 29 16 4 9 44:32 52

5. Gravina 29 14 9 6 38:20 51

6. Cilento 29 13 6 10 44:33 45

7. Picerno 29 11 8 10 34:31 41

8. Herculaneum 29 9 11 9 29:32 38

9. Potenza 29 9 10 10 38:39 37

10. Francavilla 29 10 7 12 29:34 37

11. Anzio 29 8 12 9 38:40 36

12. Manfredonia 29 10 6 13 42:47 36

13. Rionero 29 8 11 10 35:37 35

14. San Severo 29 7 12 10 33:36 33

15. Madrepietra 29 7 6 16 36:53 26

16. Cynthia 29 6 4 19 29:48 22

17. Agropoli 29 6 6 17 31:55 22

18. Ciampino 29 4 7 18 30:61 19



GIRONE I



Castrovillari-Gladiator

Gela-Cavese

Gragnano-Igea

VirtusFrattese-Sersale

Pomigliano-Rende

Roccella-Sarnese

Sicula Leonzio-Aversa

Turris-Sancataldese

Due Torri-Palmese 0-3



CLASSIFICA



1. Sicula Leonzio 29 21 4 4 47:20 67

2. Cavese 29 17 6 6 44:23 57

3. Rende 29 17 5 7 49:30 56

4. Igea Virtus 29 16 7 6 45:25 55

5. US Palmese 29 15 7 7 50:33 52

6. Gela 29 13 8 8 43:33 47

7. Frattese 29 13 7 9 50:31 46

8. Turris 29 14 4 11 39:30 46

9. Gladiator 29 12 7 10 35:35 43

10. Gragnano 29 9 12 8 41:38 39

11. Pomigliano 29 9 11 9 33:31 38

12. Sancataldese 29 10 6 13 28:39 36

13. Aversa 29 7 12 10 30:40 32

14. Roccella 29 7 6 16 31:45 27

15. Sarnese 29 6 8 15 25:42 26

16. Castrovillari 29 5 9 15 33:44 24

17. Sersale 29 2 6 21 22:57 12

18. Due Torri 29 3 3 23 9:64 4

