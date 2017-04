Siena Renate/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Siena Renate (LAPRESSE)

DIRETTA SIENA RENATE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Siena Renate sarà diretta dall’arbitro Matteo Gariglio, assistito dai guardalinee Enrico Montanari e Simone Teodori. Il match si gioca sabato 8 aprile 2017 dalle ore 14:30, ed è valido per la giornata numero 34 del campionato di Lega Pro (girone A). Teatro della sfida è lo stadio Artemio Franchi di Siena.

Per quel che riguarda i toscani la situazione in classifica sembra essersi molto complicata. L'obbiettivo di inizio stagione erano i play-off, ma al momento sembrano inarrivabili. Bisogna vincere contro i lombardi e sperare in un passo falso delle squadre che precedono i bianconeri in classifica. Sarà anche l'occasione per capire se la crisi è superata e se l'ambiente si è compattato dopo il duro sfogo della presidentessa del Siena nell'ultima gara casalinga giocata con la Cremonese. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (34^GIORNATA)

Renate che non è nella fase migliore del suo campionato ma si trova ancora in una buona posizione per prendere parte agli spareggi per la serie B. I nerazzurri con una vittoria col Siena andrebbero a rinforzare la propria posizione e soprattutto a blindare i play-off che al momento sembrano comunque una bagarre particolarmente complicata. Nessuna delle due squadre vorrà concedere spazi alla rivale anche perché si tratta di una sfida che può cambiare la stagione.

Siena che verrà schierato da mister Scazzola sempre col 4-3-3. Qualche cambiamento da parte dell'ex mister della Pro Vercelli che non vuole commettere passi falsi contro la squadra lombarda. In porta ci sarà Moschin mentre in difesa spazio per Stankevicius, Panariello, Terigi e Iapichino. A centrocampo nprevisti Gentile, Guerri e Saric mentre in avanti assieme alla punta centrale Marotta, ci saranno Ciurria e Jallow visto che Scazzola dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alle ultime gare.

Il Renate di mister Foschi dovrebbe invece scendere in campo con il modulo 4-3-3. In porta Cincilla, mentre in difesa spazio per Anghileri, Di Gennaro, Malgrati e Vannucci. Per il trio di centrocampo favoriti Palma, Pavan e Scaccabarozzi mentre il tridente offensivo vedrà in Lavagnoli, Napoli e Florian i suoi interpreti. I nerazzurri sanno che si tratterà di una sfida importante e delicata in vista del finale di stagione e soprattutto di un posto utile per partecipare agli spareggi per la serie B.

Il Siena ha trovato in Marotta un elemento di fondamentale importanza. L'ex bomber di Bari e Benevento sta facendo molto bene eppure la squadra continua ad annaspare. A centrocampo si sta facendo valere il bosniaco Dario Saric, omonimo del cestista NBA ed elemento interessante essendo un classe 1997, mentre in difesa la formazione toscana tende a soffrire maggiormente e a concedere qualcosa di troppo agli avversari. Nel Renate gran parte dei palloni passano dalle parti di Scaccabarozzi, un centrocampista che piace anche in serie B. Bene anche Aiman Napoli in avanti, altro elemento di grande affidabilità.

Passando a quelle che sono le quote per le scommesse, la vittoria del Siena (segno 1) viene quotata a 2.10, mentre il pareggio (segno X) vale 3.10. Difficile almeno sulla carta il colpo esterno del Renate (segno 2), quotato da Bwin a 2.70.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Siena Renate sarà trasmessa in diretta streaming video dal sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale oppure il singolo evento.

