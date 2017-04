Spezia Bari/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Spezia Bari - LaPresse

DIRETTA SPEZIA BARI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 35^ GIORNATA) - Spezia Bari sarà diretta dall'arbitro Di Paolo; alle ore 15.00 di sabato 8 aprile lo stadio Alberto Picco ospita la partita valida per la 35esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017, un vero e proprio spareggio per i playoff. Nessuna delle due squadre può permettersi un passo falso guardando la classifica: lo Spezia si trova a due punti di distanza dal Bari che occupa l'ultima posizione utile per partecipare ai playoff per la serie A. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

Dunque un dentro-fuori soprattutto per i liguri che in caso di k.o. potrebbero dire addio definitivamente ai sogni di gloria. Spezia che arriva dall'ottimo successo ottenuto contro il Verona in trasferta: una vittoria grazie al rigore di Granoche che ha mandato in visibilio una piazza che ora attende la gara col Bari che potrà essere decisiva. I galletti hanno avuto la meglio sul Latina nell'ultimo turno di serie B: battendo i laziali i pugliesi hanno tenuto a distanza la squadra ligure che altrimenti si troverebbe in zona play-off. Al Picco sarà spettacolo anche perché questa due formazioni possono regalare spettacolo e gol.

Pochi cambi nello Spezia dopo la bella vittoria ottenuta contro il Verona in trasferta. La squadra di Di Carlo scenderà in campo col consueto 3-5-2 che vedrà in porta Chichizola mentre Terzi, Valentini e Ceccaroni comporranno la linea di difesa. A centrocampo agiranno Signorelli, Sciaudone e Djokovic mentre sugli esterni spazio per Migliore e De Col che contro il Verona hanno fatto molto bene. In avanti il consueto tandem composto da Granoche e da Piccolo che si stanno rivelando l'arma in più in questa seconda parte di stagione.

In casa Bari invece qualche novità potrebbe esserci visto che la gara del Picco sarà di fondamentale importanza. Colantuono deciso a puntare sul 4-3-3 con Micai tra i pali, Sabelli, Tonucci, Capradossi e Morleo a comporre la linea di difesa. A centrocampo giocheranno Salzano, Romizi e Fedele mentre in avanti largo al tridente con Parigini, Floro Flores e Galano. Dalla panchina pronto a dare man forte nella ripresa c'è l'ex bomber del Vicenza, Filip Raicevic.

Lo Spezia punta molto sugli esterni che soprattutto in fase di spinta sono fondamentali. Migliore e De Col sono chiamati sempre ad un grande lavoro per i centravanti: cross continui ma soprattutto hanno bisogno di arretrare per evitare che la squadra possa schiacciarsi eccessivamente. Spezia che ha trovato in Piccolo un elemento di vitale importanza in questa fase della stagione senza dimenticare El Diablo Granoche che sta facendo benissimo e che promette gol come ogni anno in serie B.

Il Bari da qualche settimana sembra aver trovato il giusto equilibrio anche se ora dovrà vincere al Picco per dimostrare di poter davvero ambire alla promozione in serie A. La squadra di Colantuono ha trovato un Galano in splendida forma e un Floro Flores che, pur con l'avanzare dell'età, è sempre importante. Bene a centrocampo Salzano, rinforzo di qualità arrivato dal Crotone nel mercato di gennaio. Mentre in difesa qualcosa va registrata ancora visto che subisce tanti gol la formazione pugliese.

Mister Di Carlo si è detto entusiasta per la vittoria ottenuta contro il Verona nell'ultimo turno ma questa non può bastare da sola. Serve continuità e bisogna battere il Bari per provare a centrare i playoff che non sono certo irraggiungili. Continuità è la richiesta di Colantuono al suo Bari. Ottima la vittoria col Latina, ma l'ex tecnico dell'Udinese ha ammesso che ora serve una prova di grinta e carattere al Picco di La Spezia anche perché i liguri competono per lo stesso obbiettivo. Questa gara potrà misurare le reali ambizioni sia del Bari che dello Spezia: chi perde rischia di dover rimanere fuori dai playoff.

La gara del Picco sarà interessante anche per i tanti scommettitori che hanno voglia di vincere qualcosa. La vittoria dello Spezia secondo Bwin è quotata a 2.40 mentre a 3.10 viene quotato il pareggio. Colpo del Bari che invece viene quotato a 3.20. Spezia Bari sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 3, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E CLASSIFICA DI SERIE B

