Ternana Salernitana/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA TERNANA SALERNITANA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017 35^ GIORNATA) - Ternana Salernitana sarà diretta dall'arbitro Manganiello; alle ore 15.00 di sabato 8 aprile lo stadio Libero Liberati ospita la partita valida per la 35esima giornata del campionato di Serie B 2016-2017, con gli umbri a caccia di punti per continuare a sperare nella salvezza e i campani invece ormai salvi, visti i 46 punti raccolti fino a questo momento, ma con uno sguardo rivolto ai playoff. Il match si presenta quindi molto interessante perché entrambe le squadre hanno bisogno di vincere: i padroni di casa, fermi a 32 punti e penultimi in compagnia del Pisa, per agganciare almeno il treno play-out, la Salernitana per dare comunque una soddisfazione ai propri tifosi e continuare a tenere accesso un lumicino di speranza in ottica play-off.

La Ternana vuole tornare a vincere dopo lo stop sul campo del Benevento, un 2 a 1 che ha rianimato i campani e li ha rilanciati nella corsa verso la Serie A ed ha invece interrotto la mini-striscia positiva degli uomini di Liverani, terzo tecnico della tribolata stagione umbra. Ora al Liberati arriva la Salernitana, altra squadra della Campania: e il tecnico vuole che la musica torni appunto ad essere quella delle due esibizioni precedenti a quella contro il Benevento, quando la Ternana ha battuto prima l'Avellino (4 a 1 in casa) e poi il Novara a domicilio (1 a 2). Liverani e i suoi ragazzi sono consci del fatto che la situazione di classifica fin qui maturata non consente passi falsi e che nonostante le due vittorie di fila arrivate prima della sconfitta di Benevento, la situazione rimane decisamente critica.

Inoltre, considerando il calendario, che vedrà gli umbri affrontare successivamente Virtus Entella e Frosinone, risulta fondamentale centrare un successo contro una squadra, la Salernitana, che è sicuramente più abbordabile delle ultime due citate. Obiettivo dichiarato di Liverani è quello di trarre il massimo da questa sfida, sperando poi di cogliere almeno un risultato positivo tra Entella e Frosinone, per poi giocarsi probabilmente tutto in un match da brividi contro il Brescia dell'esperto Gigi Cagni.

Tuttavia la Salernitana che arriva al Liberati è una squadra si ormai salva, ma anche conscia di potersi giocare ancora qualche residua possibilità in ottica play-off. D'altronde la classifica degli uomini di Bollini parla chiaro: con 46 punti sono soltanto 4 le lunghezze di ritardo dal Bari di Colantuono, che al momento occupa l'ultimo posto utile per i play-off con vista sulla Serie A. I campani sono reduci dal pareggio interno contro il Cittadella, che ha messo fine ad una serie di vittorie consecutive che si sono fermate a quattro e che sono state ottenute contro il Brescia (2 a 0 in casa), Virtus Entella (1 a 0 in trasferta), Ascoli ( 2 a 0 in casa) e Pisa (1 a 0 lontano da Salerno). Il tecnico della Salernitana continua a non voler parlare di play-off, anche considerando la difficile situazione in cui la squadra si è venuta a trovare ad un certo punto della stagione, ma numeri alla mano e contando anche sulle partite delle squadre davanti, un successo al Liberati potrebbe aprire prospettive decisamente interessanti per una squadra che in questo campionato ha comunque avuto modo di mostrare interessanti individualità.

Andando a dare uno sguardo alle formazioni che i due tecnici potrebbero mettere in campo, va prima di tutto detto che Liverani e Bollini possono contare su praticamente tutte le rispettive rose. Liverani, considerando che la squadra ha vinto tre delle ultime cinque partite, non cambierà il modulo e nemmeno i giocatori. Gli umbri quindi giocheranno con il 4-3-1-2, con Diakitè a guidare la difesa, Ledesma uomo ovunque in mediana e il giovane Palombi a far coppia con Avennati. Nel 4-3-3 della Salernitana dovrebbe invece esserci spazio per alcuni cambi rispetto al match contro il Cittadella. Si rivedrà Busellato ed è probabile che Bollini decida di far ripartire dall'inizio Odjer e Perico, che hanno saltato il match contro i veneti. Nel tridente possibile il ritorno di Sprocati, con Coda destinato alla panchina.

Guardando alle quote del match si scopre come per i bookmakers si tratti di una sfida equilibrata. Una vittoria degli uomini di Liverani è quotata infatti a 2,55 dalla Snai, la quale paga una vittoria dei campani a 2,95. Leggermente più alta la quota per un pareggio, che la stessa Snai ha fissato a 3,10 volte la scommessa. Ternana Salernitana sarà trasmessa in diretta tv dal bouquet satellitare: per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio l'appuntamento è su Sky Calcio 5, con la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video grazie all'applicazione Sky Go. Ricordiamo anche il programma Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 trasmette i gol e gli highlights in tempo reale da tutti i campi.

