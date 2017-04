Trapani Perugia/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Trapani Perugia, Foto LaPresse

DIRETTA TRAPANI PERUGIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 35^ GIORNATA) - Trapani Perugia, diretta dal signor Minelli di Varese, sabato 8 aprile 2017 alle ore 15.00, sulla carta sarà senza dubbio, considerando il momento attraversato dalle due squadre, una delle partite più interessanti da seguire nel programma della quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B.

I siciliani infatti continuano ad essere protagonisti di una rimonta inaspettata e che ha saputo cambiare le carte in tavola nei bassifondi della classifica del campionato cadetto. Quella che sembrava una retrocessione annunciata potrebbe trasformarsi in una rimonta epica, soprattutto perché i trapanesi stanno riuscendo a reagire anche alle cadute improvvise, come quella interna di sabato scorso contro l'Hellas Verona. Nell'ultimo turno infrasettimanale è arrivata una vittoria vitale sul campo del Vicenza, che ha portato per la prima volta potenzialmente fuori dalla zona play out i siciliani, seppur in coabitazione con il Brescia. Tutto è ancora aperto considerando che il Latina ultimo in classifica è lontano solamente quattro lunghezze, ma il trend è sicuramente incoraggiante. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE B 2016-2017 (35^GIORNATA)

Così come lo è per il Perugia, che pure si è ritrovato beffato dal Pisa, che ha rimontato clamorosamente due gol allo stadio Renato Curi. Con una vittoria i Grifoni si sarebbero portati a soli quattro punti di distanza dal Benevento, così invece i sanniti sono rimasti da soli in quarta posizione. La squadra di Bucchi resta comunque una delle più brillanti nell'ultimo periodo, capace di non perdere in campionato dallo scorso 25 febbraio, match giocato in casa della Spal. E' probabilmente troppo tardi per sperare di proiettarsi verso le prime due posizioni, ma la sfida allo stadio Provinciale di Erice promette spettacolo proprio per quanto fatto vedere dalle due squadre nel recente periodo.

Le probabili formazioni: il Trapani schiererà Pigliacelli in porta e una difesa a quattro con l'argentino Casasola sulla corsia laterale di destra, Visconti sulla corsia laterale di sinistra e il croato Kresic in coppia con Legittimo al centro della difesa. Colombatto, Raffaello e Barillà formeranno la cerniera di centrocampo, terzetto schierato alle spalle del trequartista Nizzetto, mentre il gambiano Jallow sarà confermato al fianco del brasiliano Coronado sul fronte offensivo. La risposta del Perugia sarà affidata a Rosati alle spalle di Belmonte (terzino destro), Di Chiara (terzino sinistro) e Volta e Monaco (difensori centrali), che andranno a formare la difesa a quattro. Il francese Gnahore completerà il terzetto di centrocampo assieme a Brighi e ad Acampora, mentre nel tridente offensivo dei Grifoni saranno confermati Di Carmine, Guberti e Mustacchio.

Il 4-3-1-2 di Alessandro Calori sta diventando una macchina sempre meglio rodata, e la ripresa nel girone di ritorno dei siciliani è stata prepotente. La volata finale di campionato sarà vibrante, anche se le insidie, come dimostrato dall'ultima partita interna contro il Verona, sono sempre dietro l'angolo. 4-3-3 per il Perugia di Cristian Bucchi che a dispetto dell'ultima lunga serie positiva, contro il Pisa è caduto di nuovo in quei cali di tensione che spesso sono stati fatali agli umbri per centrare quello che poteva essere un definitivo salto di qualità in classifica. La partita al Provinciale di Erice potrebbe dunque rappresentare un esame di maturità per entrambe le squadre. Ma i granata sperano anche in penalizzazione e guai amministrativi dei diretti avversari per la salvezza, mentre al di là della posizione finale, per il Perugia i play off sono un obiettivo da consolidare considerando i quattro punti di vantaggio rispetto allo Spezia nono in classifica.

Come detto, si affronteranno due delle squadre più in forma del campionato, ed i bookmaker ne tengono conto con vittoria interna dei siciliani quotata 2.60 da Bwin, mentre Bet365 proporrà a 3.10 la quota relativa al successo esterno degli umbri e l'eventuale pareggio viene offerto ad una quota di 3.10 da parte di William Hill.

Trapani Perugia, sabato 8 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà una diretta tv esclusiva per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare, col bouquet di Sky che trasmetterà la sfida sul canale 252 (Sky Calcio 2 HD) con diretta streaming video garantita, sempre per gli abbonati Sky, via internet sul sito skygo.sky.it.

CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE B 2016-2017 (35^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.