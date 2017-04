Akragas Paganese/ Info streaming video diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Akragas Paganese, Foto LaPresse

DIRETTA AKRAGAS PAGANESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 34^ GIORNATA) - Akragas Paganese, diretta dall'arbitro Daniele Paterna della sezione di Teramo, domenica 9 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà un faccia a faccia con importanti implicazioni di classifica, nel programma della quindicesima giornata di ritorno del campionato di Lega Pro. La formazione di Agrigento infatti nel girone C è ancora nel pieno della corsa per quanto riguarda la lotta per la salvezza. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (34^GIORNATA)

L'ultimo pareggio sul campo del Messina, subendo peraltro la rimonta della formazione di casa, ha sottolineato una volta di più lo stato di salute più che buono in cui si trova la formazione siciliana. Tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite disputate in campionato per la formazione di Di Napoli, che mantiene due punti di vantaggio sulla zona play out e che per la salvezza diretta non potrà permettersi però di rallentare l'ottima, recente andatura. La Paganese sarà un osso duro considerando che i campani hanno ormai ufficialmente lanciato la loro candidatura per la qualificazione ai play off, con il successo casalingo contro l'Unicusano Fondi.

E' anche vero però che ultimamente la squadra allenata da Grassadonia sta facendo molto bene in casa ma non altrettanto in trasferta, ritrovandosi spesso a fare su e giù dal decimo posto che è l'ultima piazza valida per partecipare agli spareggi per la Serie B. Risultato che sarebbe di grande prestigio e per il quale la Paganese può ancora giocarsi un jolly, il recupero del match contro il Taranto rinviato qualche settimana fa.

Per quanto riguarda il match allo stadio Esseneto di Agrigento, queste saranno le probabili formazioni che scenderanno in campo. Akragas schierato con Pane tra i pali alle spalle del brasiliano Cazé da Silva, di Genny Russo e di Riggio che saranno i tre centrali difensivi. L'argentino Pezzella manterrà il suo posto in cabina di regina, affiancato da Palmiero e da Coppola, mentre Longo sull'out di destra e Sepe sulla corsia mancina saranno i due esterni laterali di centrocampo. In attacco ci sarà Cocuzza al fianco del croato Klaric, in gol nell'ultima trasferta di Messina.

La Paganese invece opporrà Liverani estremo difensore alle spalle dei due centrali di difesa, De Santis e Alcibiade. Picone giocherà in posizione di terzino destro e Della Corte in posizione di terzino sinistro, mentre Tascone e Tagliavacche giocheranno come centrocampisti arretrati alle spalle dei tre incursori offensivi, ovvero il mattatore della partita contro l'Unicusano Fondi, Firenze (autore di una doppietta), il panamese Herrera e Bollino. Ruolo da unica punta per il brasiliano Reginaldo.

Al 3-5-2 di Di Napoli si opporrà il 4-2-3-1 di Grassadonia. L'Akragas sembra più che mai deciso a strappare una salvezza diretta che sarebbe importantissima, visto che i siciliani hanno vissuto praticamente in apnea più di metà campionato. La Paganese vede ormai ad un passo una salvezza diretta straordinaria considerando le tantissime difficoltà di inizio stagione, ma proprio per questo i play off sarebbero un magnifico regalo da far vivere ai tifosi.

Le due squadre hanno un rendimento tale da lasciar presagire un grande equilibrio. La vittoria interna dei siciliani viene proposta a 2.40 da Paddy Power che alza fino a 3.05 la quota relativa al pareggio, mentre l'eventuale successo esterno viene invece offerto da Betclic a 2.85, segno della solidità espressa ultimamente dai campani. Per chi avrà a disposizione un abbonamento al sito internet sportube.tv, diretta streaming video di Akragas-Paganese, domenica 9 aprile 2017 alle ore 14.30 disponibile, al contrario della non prevista diretta tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (34^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.