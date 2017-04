Bologna Roma/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2017)

Bologna Roma: Bruno Peres in azione contro Ladislav Krejci (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ROMA: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Bologna-Roma è valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017: squadre in campo alle ore 15 di domenica 9 aprile per una sfida che interessa soprattutto i giallorossi. Bologna già salvo, Roma che invece continua a sognare lo scudetto e intanto, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, vuole chiudere i conti per il secondo posto tenendo a distanza il Napoli e, almeno una volta, sperando in una vittoria della Lazio che potrebbe aumentare ancor più il distacco. Intanto bisogna vincere sul campo di una squadra che, come successo l’anno scorso, una volta raggiunta la salvezza non è più riuscita a dare continuità alle sue prestazioni; andiamo quindi a vedere, aspettando il calcio d’inizio, quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni di Bologna Roma.

BOLOGNA ROMA: PRONOSTICO E QUOTE - Bologna Roma è stata analizzata dall’agenzia Snai: le quote per la partita ci dicono che il segno 1 (vittoria Bologna) vale 7,50; il pareggio (segno X) è quotato a 4,75 mentre il segno 2 (vittoria Roma) vi permetterebbe di vincere 1,42 volte la somma che investirete.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA - Dovrebbe essere fatta la formazione del Bologna, al netto di qualche piccolo dubbio; in porta Mirante, coppia centrale formata da Gastaldello e Maietta (meno possibilità per Oikonomou) con Torosidis che gioca la sua partita da ex e si disporrà a destra con Ibrahima Mbaye che invece dovrebbe agire dalla parte opposta. Rimane in ballottaggio Krafth, così come Donsah e Taider si candidano per avere una maglia a centrocampo; qui però ad avere la meglio dovrebbero essere l’ungherese Nagy, che agirà nella posizione di mezzala, e Federico Viviani che è uno dei tanti prodotti del settore giovanile in grado di arrivare fino a un posto da titolare nella Serie A di oggi. Altro ex della sfida è Mattia Destro, poco rimpianto allo stadio Olimpico nonostante i suoi gol li abbia sempre segnati; al fianco dell’attaccante marchigiano, che va a caccia della continuità e della doppia cifra di reti in questo finale di stagione, dovrebbero esserci Verdi e Krejci; da valutare però Federico Di Francesco, mentre in panchina un altro giocatore con trascorsi giallorossi, vale a dire Sadiq Umar, spera di avere se non altro un cameo nel secondo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA - La Roma si presenterà in campo con la formazione migliore: bisogna riscattare subito l’eliminazione dalla Coppa Italia, e per continuare a credere nello scudetto è necessario puntare sui giocatori più in palla. Dunque davanti a Szczesny, che torna titolare trattandosi di una partita di campionato, ci sarà il consueto terzetto difensivo con Fazio in posizione centrale, Rudiger che dovrebbe partire dal centrodestra e Manolas dall’altra parte (ma in ogni caso il concetto non cambia, difesa di grande fisicità e forza sui palloni aerei). Sulle corsie laterali arriva forse l’unico dubbio a poche ore dal calcio d’inizio: Mario Rui ha dimostrato che dopo la lunga riabilitazione per la rottura del crociato può dire la sua nella formazione titolare, dunque contende un posto a Emerson Palmieri che per di più ha avuto qualche problema fisico negli ultimi tempi. Il brasiliano - recentemente naturalizzato, e dunque papabile di convocazione nella nostra Nazionale - appare comunque in vantaggio; in mediana invece si rivedrà De Rossi che andrà ad occupare la sua posizione al fianco di Strootman. Sulla trequarti ci sarà Salah, che all’andata fu il mattatore con una tripletta; al suo fianco ovviamente Nainggolan con Perotti ed El Shaarawy che si tengono pronti per un eventuale ruolo nel secondo tempo; in attacco Edin Dzeko, mai nessuno aveva segnato quanto lui in una singola stagione per la Roma.

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Torosidis, Gastaldello, Maietta, I. Mbaye; Dzemaili, Viviani, Nagy; Krejci, Destro, Verdi

A disposizione: A. Da Costa, M. Sarr, Krafth, Olkonomou, Masina, L. Rizzo, Donsah, Taider, Pulgar, F. Di Francesco, B. Petkovic, Sadiq

Allenatore: Roberto Donadoni

Squalificati: -

Indisponibili: Helander

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas; Bruno Peres, De Rossi, Strootman, Emerson P.; Salah, Nainggolan; Dzeko

A disposizione: Alisson, Lobont, Vermaelen, Juan Jesus, Gerson, Grenier, L. Paredes, Mario Rui, El Shaarawy, Perotti, Totti

Allenatore: Luciano Spalletti

Squalificati: -

Indisponibili: Florenzi

© Riproduzione Riservata.