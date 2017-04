Brescia Spal/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Brescia Spal, Foto LaPresse

DIRETTA BRESCIA-SPAL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 35^ GIORNATA) - Brescia Spal, diretta dal signor Chiffi di Padova, domenica 9 aprile 2017 alle ore 17.30, sarà il posticipo domenicale della quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Confronto importantissimo per la capolista del torneo cadetto, che è tornata a ruggire nel turno infrasettimanale dopo due sconfitte consecutive.

Partita sofferta e combattuta per la Spal anche quella disputata allo stadio Mazza contro il Novara, ma le reti di Antenucci e Schiavon nel secondo tempo hanno messo in cassaforte una vittoria che ha permesso alla squadra di Semplici di riagganciare il Frosinone in testa alla classifica, e di distanziare di nuovo di tre punti il Verona terzo, con gli scaligeri battuti a sorpresa in casa dallo Spezia. Per la Spal, al ritorno in cadetteria dopo oltre vent'anni, riuscire a conquistare la massima serie sarebbe un successo clamoroso, oltre ogni aspettativa: per questo la tifoseria estense è rimasta vicina alla squadra dopo le sconfitte contro Frosinone ed Avellino che avrebbero potuto gelare l'entusiasmo. B CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE B 2016-2017 (35^GIORNATA)

en più turbolenta la situazione in casa bresciana, con la squadra allenata da Cagni che a Cesena, in rimonta, ha ottenuto il quarto pareggio consecutivo. Troppo poco per una squadra che non vince in campionato dal match casalingo contro il Cittadella del 24 febbraio scorso, e che al momento divide l'ultimo posto in zona play out in coabitazione con il Trapani. Il rischio retrocessione per le Rondinelle è ancora molto alto e sarà necessaria una reazione, anche se la Spal a sua volta dovrà dimostrare che le ultime sconfitte sono state solo un incidente di percorso.

Allo stadio Rigamonti di Brescia si troveranno di fronte queste probabili formazioni. Padroni di casa schierati con Arcari a difesa della porta, Romagna e Blanchard schierati al centro della difesa, mentre Calabresi sarà impiegato in posizione di terzino destro e il senegalese Racine Coly, autore del gol del pareggio delle Rondinelle nell'ultima trasferta di Cesena, impiegato in posizione di terzino sinistro. Bisoli, Pinzi e lo svizzero Martinelli andranno a formare il terzetto di centrocampo, mentre nel tridente offensivo toccherà al maliano Camara, Torregrossa e a Bonazzoli fare gli onori di casa.

La Spal dovrebbe rispondere con Meret estremo difensore, dietro una linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Gasparetto, Giani, Costa e Vicari. Centrocampo a tre anche per gli estensi che schiereranno dal primo minuto sulla linea mediana Mora, Schiattarella e Castagnetti, mentre sul fronte offensivo comporranno il tridente titolare Antenucci, Floccari e Lazzari.

Tatticamente i due allenatori non cambieranno molto, con il Brescia che Cagni schiererà sempre con il 4-3-3 visto nelle ultime settimane, modulo speculare a quello della Spal di Semplici. Al Brescia manca quel guizzo in più in grado di tirarlo fuori dai guai e la cura-Cagni in questo senso non ha portato i frutti sperati. La Spal al contrario ha dato dimostrazione di grande carattere, visto che come detto le sconfitte subite nello scontro diretto contro il Frosinone e il ko in Irpinia avrebbero potuto lasciare strascichi pesanti sul morale. C'è da dire anche che il campionato di Serie B quest'anno in vetta è assolutamente imprevedibile, con Frosinone, Spal ed Hellas Verona che stanno sbagliando molto, dandosi via libera a vicenda nelle prime due posizioni che a fine stagione significheranno Serie A.

Per quanto riguarda le scommesse sul match, la vittoria interna bresciana viene proposta a 3.80 da Bet365, quota sensibilmente superiore a quella che Sisal Matchpoint propone, 2.20, per il colpaccio esterno della Spal che tornerebbe così alla vittoria fuori casa dopo il quattro a uno rifilato al Carpi il 18 marzo scorso. L'eventuale pareggio viene quotato invece 3.25 da Bwin. La diretta tv di Brescia-Spal, domenica 9 aprile 2017 alle ore 17.30, sarà un'esclusiva Sky con partita trasmessa sui canali 206 e 252 del boquet satellitare (Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 2 HD) mentre la diretta streaming video dell'incontro sarà disponibile, sempre per tutti gli abbonati Sky, via internet sul sito skygo.sky.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI SERIE B 2016-2017 (35^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.