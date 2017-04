CADUTA MARQUEZ/ Video, Argentina amara per Marc e Alex, in Moto 2 ha vinto Morbidelli, in MotoGp…

Marc Marquez - La Presse

CADUTA MARQUEZ, VIDEO, MOTOGP ARGENTINA: MARC SCIVOLA A UN PASSO DALLA VITTORIA - Marc Marquez ha letteralmente gettato al vento il Moto Gp d'Argentina con una caduta evitabilissima. Il pilota della Honda infatti, dopo aver raggiunto un'ottima pole position nelle qualifiche, era in testa nel momento giusto per provare l'allungo con alle sue spalle Maverick Vinales, Carl Crutchlow e Valentino Rossi. All'improvviso però lo spagnolo è scivolato, vedendo andare in fumo il sogno di poter vincere questa gara per recuperare subito nella classifica generale la distanza accumulata dopo il Moto Gp del Qatar da Valentino Rossi. Il pilota per fortuna però non sembra essersi fatto particolarmente male e dopo la caduta è sembrato più dispiaciuto per come erano andate le cose che per la sua condizione fisica che al momento è sotto controllo. E' un duro colpo per Marc Marquez che inizia in salita questa stagione anche se ha tutto il tempo per potersi rifare. Staremo a vedere dopo la gara quale saranno le sue spiegazioni in merito. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA CADUTA DI MARC MARQUEZ

CADUTA MARQUEZ, VIDEO, MOTO 2 ARGENTINA: IL PILOTA DELLA KALEX CADE ALL'ULTIMO GIRO - E' stata una caduta brutta quella di Alex Marquez nell'ultimo giro della Moto 2 in Argentina. Il pilota della Kalex infatti è scivolato proprio a pochissimo dalla fine della gara della sua categoria. Era l'ultimo giro e la posizione era importante per provare lo sprint finale e giocarsi tutto per la vittoria. Alla fine in Moto 2 è stato Franco Morbidelli a trionfare ancora e il fratello di Marc Marquez è rimasto a guardare. Sicuramente un'uscita di scena sfortunata, con il pilota che ha perso all'improvviso il controllo della sua due ruote. Riguardando il filmato però Alex Marquez è stato anche fortunato a non ricevere colpi proibiti dalla moto che si è mossa in una serie di piroette mentre lui era a terra davanti. Lo spagnolo ha dimostrato subito di stare bene, riuscendo a rialzarsi immediatamente per provare a rimettere in piedi la sua moto. Un pomeriggio quindi da dimenticare per il fratello di Marc Marquez che sarà costretto poi a veder cadere anche il suo più noto parente. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLA CADUTA DI ALEX MARQUEZ

