Cagliari Torino/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Cagliari Torino: Marco Sau in azione (Foto LaPresse)

DIRETTA CAGLIARI TORINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE A 2017 31^ GIORNATA) - Cagliari-Torino sarà diretta dall'arbitro XXX; alle ore 15 di domenica 9 aprile le due squadre si affrontano al Sant'Elia nella trentunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017. Cagliari e Torino non sembrano avere obiettivi da raggiungere, visto che i sardi hanno da tempo raggiunto la salvezza e che i granata hanno perso tutti i treni che gli si sono presentati per l'Europa League. Nonostante ciò il match ha alcuni motivi di interesse, primo tra tutti il confronto tra Borriello e Belotti, i bomber delle due formazioni. I

l Cagliari di Rastelli, tecnico che non è sicuro resti alla guida dei sardi nella prossima stagione, si presenta a questo match casalingo in 13° posizione in campionato con 35 punti, la grande maggioranza dei quali ottenuti proprio tra le mura amiche, da dove però negli ultimi due turni è arrivato soltanto un punto. La volontà è quindi quella di invertire la tendenza, dopo le sconfitte contro Juventus ed Inter e il pareggio contro la Lazio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI CAGLIARI TORINO LIVE: SEGUI LA PARTITA IN TEMPOREALE - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE A

Proprio la sconfitta contro l'Inter è quella che ancora fa discutere in città: le cinque reti prese non sono decisamente andate giù a tifosi e dirigenza e questo è uno dei motivi per cui la posizione di Rastelli, nonostante una salvezza ormai acquisita, risulta ancora non granitica per la prossima stagione. Ad ogni, modo, nell'ultimo turno di campionato è arrivata una vittoria esterna sul campo di un Palerrmo che appare ormai condannato alla retrocessione.

Dopo l'iniziale svantaggio il Cagliari ha raddrizzato il match con una doppietta di Ionita e un goal del solito intramontabile Borriello, arrivato a quota 13 in questo campionato. Il match è stato segnato anche dall'esordio in maglia rossoblu di Han, primo nordcoreano a calcare i campi di Serie A, e dal polemico post di Farias su Facebook: il trequartista del Cagliari ha infatti attaccato Nestorovski e Bruno Henrique, che nelle dichiarazioni prima del match avevano affermato di prevedere il primo una propria doppietta ai danni del Cagliari e il secondo una vittoria dei rosanero con conseguente ripresa della corsa alla salvezza.

Lasciando da parte le polemiche social post match, va detto che nei due match precedenti la trasferta siciliana il Cagliari ha pareggiato in casa contro la Lazio al termine di un ottimo match e ha perso a Firenze per un goal al 90° di Kalinic, dopo una prestazione altrettanto gagliarda. E proprio gagliardo è il match che i tifosi del Torino si aspettano dalla propria squadra al Sant'Elia. I granata sono a secco da tre turni e proprio contro il Palermo sono arrivati gli ultimi tre punti (un 3 a 1 frutto di una tripletta di Belotti).

Nell'ultimo match di campionato il Torino ha pareggiato in casa per 2 a 2 contro l'Udinese, andando due volte sotto e recuperando in entrambi i casi. Il goal che ha fissato definitivamente il punteggio lo ha segnato Belotti, che era a secco proprio dalla gara contro il Palermo e che si è confermato fondamentale per Mihajlovic non soltanto in zona goal. Nei due match precedenti a quello contro l'Udinese di Del Neri il Torino ha pareggiato sempre in casa e sempre per 2 a 2 contro l'Inter di Pioli, convincendo però di più sotto il piano del gioco, mentre nell'ultima trasferta prima di quella del Sant'Elia è arrivato un brutto stop per 3 a 1 contro la Lazio di Simone Inzaghi.

E proprio guardando ai precedenti si può dire che il Cagliari troverà motivazioni per cercare la vittoria. Nel match di andata il Torino si è infatti imposto in casa con un sonoro 5 a 1. In quell'occasione i tre punti arrivarono grazie ad una doppietta di Belotti (un goal su rigore) e alle reti di Ljajic, Benassi e Baselli, mentre per il Cagliari l'unico goal fu firmato da Melchiorri.

I bookmaker, forse memori del 5 a 1 dell'andata, vedono più probabile la vittoria dei granata, che dalla Snai viene ad esempio quotata a 2,20 volte l'eventuale cifra scommessa. Un successo interno dei ragazzi di Rastelli viene invece quotato leggermente più alto e precisamente a 3,20. Il risultato meno probabile per i bookmakers risulta essere il pareggio: chi vi dovesse scommettere si porterebbe a casa una cifra pari a 3,50 volte quella giocata prima del fischio di inizio.

Cagliari Torino sarà un'esclusiva in diretta tv per i possessori dell'abbonamento al pacchetto Calcio di Sky: appuntamento su Sky Calcio 4 con possibilità di assistere anche al programma Diretta Gol Serie A, che su Sky Super Calcio trasmette gol e highlights in tempo reale di tutte le partite. Gli abbonati potranno avvalersi anche del serviziodi diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Sky Go.





