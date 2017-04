Casertana Foggia/ Info streaming video diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Casertana Foggia, Foto LaPresse

DIRETTA CASERTANA FOGGIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 34^ GIORNATA) - Casertana-Foggia, diretta dall'arbitro Fabio Piscopo della sezione di Imperia, domenica 9 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà un altro banco di prova fondamentale per la capolista del girone C di Lega Pro. Rossoneri al secondo esame consecutivo in trasferta, in un match insidioso ma che vede comunque la squadra di Stroppa presentarsi come formazione di gran lunga più in forma del campionato, con dodici vittorie ottenute nelle ultime tredici partite disputate in campionato, delle quali ben otto consecutive nella serie positiva ancora in corsa. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (34^GIORNATA)

L’ottava gemma i Satanelli l’hanno incastonata nella trasferta di Catanzaro, contro una squadra comunque ostica e bisognosa di punti salvezza, che ha invece trovato solo il gol della bandiera nel finale. Restano sei i punti di vantaggio della truppa di Stroppa sul Lecce secondo della classe e la lotta promozione sembra ormai vicinissima ad una sua risoluzione. Vedremo se la Casertana di Andrea Tedesco sarà in grado di mettere i bastoni tra le ruote dei primi della classe, pur considerando che i campani sono in piena lotta per un posto nei play off ma sempre discontinui nel rendimento. Nell’ultima trasferta di Siracusa è arrivata una sconfitta dopo quattro risultati utili consecutivi, dei quali però tre pareggi ed una sola vittoria: la post season è ancora tutta da conquistare.

Di seguito le probabili formazioni dell’incontro: la Casertana impiegherà Ginestra tra i pali, Finizio nel ruolo di esterno destro di difesa e l’uruguaiano Ramos nel ruolo di esterno sinistro, mentre al centro della retroguardia giocheranno D’Alterio e Lorenzini. A centrocampo ci sarà spazio per De Marco, Magnino e Giorno, quest’ultimo autore del gol che non è bastato ai campani per fare punti a Siracusa. In attacco, spazio a Orlando, Carriero e Cisotti nel tridente offensivo. Risponderà il Foggia con Guarna estremo difensore alle spalle di una linea difensiva a quattro che dall’out di destra all’out di sinistra sarà schierata con Loiacono, Figliomeni, Coletti e Rubin. A centrocampo conferme per Agnelli e Gerbo al fianco di Vacca, mentre lo spagnolo Miguel Angel sarà riproposto titolare nel tridente offensivo al fianco di Sarno e Mazzeo.

Il 4-3-3 di Andrea Tedesco continua a peccare di continuità per quanto riguarda una corsa play off che vede ancora la Casertana protagonista, ma che sarebbe sicuramente più agevole senza i due punti di penalizzazione con i quali i campani devono convivere. Partita sicuramente difficile sulla carta per un Foggia che riesce però a superare ormai qualunque tipo di ostacolo con grande disinvoltura. Giovanni Stroppa con cambierà il suo 4-3-3 che gli ha permesso di staccare gli avversari in quella che fino a dopo Natale sembrava una potenziale corsa a quattro, e che invece ha visto progressivamente Juve Stabia, Matera e infine Lecce staccarsi dal primato e dalla prospettiva di una promozione diretta in Serie B ormai vicinissima per i Satanelli dopo la delusione della finale play off persa l'anno scorso.

A questo punto del campionato le motivazioni sono tutte dalla parte di un Foggia che si appresta a riabbracciare la Serie B dopo quasi vent’anni. La vittoria esterna viene proposta dai bookmaker ad una quota di 2.15 secondo Eurobet, mentre Betclic propone a 3.30 l’affermazione interna campana e Paddy Power a una quota di 3.35 l’eventualità del pareggio. Saranno gli abbonati al sito sportube.tv a poter seguire in diretta streaming video in esclusiva Casertana-Foggia, domenica 9 aprile 2017 alle ore 14.30. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (34^GIORNATA)

