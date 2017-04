Cosenza Siracusa/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cosenza Siracusa, Foto LaPresse

DIRETTA COSENZA SIRACUSA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Cosenza Siracusa, diretta dall'arbitro Cristian Cudini e in programma domenica 9 aprile 2017 alle ore 18.30, sarà una delle due sfide che chiuderanno il programma della quindicesima giornata di ritorno del campionato di Lega Pro. Sapore di sfida al vertice, in piena zona play off, tra due formazioni che hanno vissuto un turno infrasettimanale di campionato esaltante. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (34^GIORNATA)

I silani infatti dopo aver bloccato il Lecce in casa hanno confermato il loro ottimo momento vincendo addirittura in goleada sul campo di un Monopoli sempre più in crisi. Clamoroso sei a due esterno in favore dei calabresi e settimo posto ora blindato per i rossoblu proprio grazie alla sconfitta della Casertana sul campo del Siracusa. La squadra di Sottil si conferma implacabile in casa e stavolta ha potuto sfruttare il passo falso della Virtus Francavilla a Catania, salendo al quinto posto in classifica.

Un risultato davvero impensabile a inizio stagione, che dimostra la qualità dei siciliani che hanno vissuto un campionato costantemente in crescendo, superando di slancio anche le rare battute d'arresto come quella sul campo dell'Akragas nell'ultima trasferta. L'appetito vien mangiando ed il Siracusa vede ora la quarta piazza occupata dalla Juve Stabia lontana solo tre punti. Partecipare ai play off, obiettivo che anche il Cosenza vede ormai molto vicino con sei punti di vantaggio sull'undicesimo posto, sarebbe straordinario, ma farlo partendo in pole position avrebbe addirittura un sapore storico per il Siracusa.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio San Vito-Marulla. Cosenza schierato con Perina tra i pali dietro la difesa a quattro composta da Corsia a destra, Tedeschi e Blondett al centro e D'Orazio a sinistra. A centrocampo terzetto con compiti di contenimento e ripartenza formato da Mungo, Ranieri e Caccetta, mentre partiranno avanzati Statella e Letizia, di sostegno al bomber Mendicino con questi ultimi tre elementi autori di quattro dei sei gol segnati dai silani a Monopoli. Risponderà il Siracusa con Santurro a difendere la porta, Cossentino e il francese Diakité al centro della difesa, mentre il terzino destro sarà Malerba e il terzino sinistro Brumat. Palermo e l'argentino Spinelli saranno confermati come playmaker arretrati, alle spalle di De Silvestro, Valente e Catania, alle spalle di Persano confermato nel ruolo di unica punta.

Il tecnico del Cosenza, De Angelis, si è orientato verso una squadra schierata ad albero di Natale, un 4-3-2-1 che è risultato addirittura micidiale negli spazi lasciati da un Monopoli svagato e poco attento, ma sicuramente più lento rispetto alle rapidisisime ripartenze cosentine. Dovrà tenerne conto anche un Siracusa che resterà fedele al 4-2-3-1 che ha fatto finora le fortune di mister Sottil, con la squadra che deve ora dimostrare di poter diventare davvero grande, considerando che i play off quest'anno saranno una vera roulette russa aperta a tutto e che potrebbe riservare grandi sorprese.

Un confronto tra due squadre in un ottimo momento, con i bookmaker che strizzano l'occhio al fattore campo favorevole ai cosentini, con vittoria interna quotata 2.15 da Betclic, mentre è identica la quota di 3.30 offerta da Paddy Power per l'eventuale pareggio e da Bet365 per il successo esterno siciliano. La partita Cosenza Siracusa, domenica 9 aprile 2017 alle ore 18.30, sarà visibile solo per gli abbonati via internet al sito sportube.tv che trasmetterà l'incontro in diretta streaming video. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (34^GIORNATA)

