Crotone Inter/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2017)

Crotone Inter: Antonio Candreva al cross (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE INTER: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Crotone-Inter vale tantissimo per entrambe le squadre: domenica 9 aprile alle ore 15, per la trentunesima giornata della Serie A 2016-2017, i calabresi si giocano un’ampia fetta di una salvezza che è improvvisamente tornata possibile con la vittoria di Verona e la crisi recente dell’Empoli. L’Inter invece deve blindare il suo sesto posto, ancor di più visto che sabato arriva il derby contro un Milan che, entrando in questo turno ad un solo punto dai nerazzurri, potrebbe arrivare a effettuare quello che sarebbe un sorpasso beffardo. Fuori dai giochi per il playoff di Champions League, adesso l’Inter deve tenere duro per tornare comunque in Europa. Andiamo quindi a vedere quali scelte potrebbero operare i due allenatori, nelle probabili formazioni di Crotone-Inter.

CROTONE INTER: PRONOSTICO E QUOTE - Crotone-Inter è stata analizzata dall’agenzia Snai: le quote per la partita ci dicono che il segno 1 (vittoria Crotone) vale 10,00; il pareggio (segno X) è quotato a 7,50 mentre il segno 2 (vittoria Inter) vi permetterebbe di vincere 1,30 volte la somma che investirete.

PROBABILI FORMAZIONI CROTONE - Solito 4-4-2 per il Crotone, che però potrebbe dover fare a meno di Diego Falcinelli: 9 gol in questo campionato, l’attaccante ha un taglio al ginocchio e sta provando a recuperare per essere in campo dal primo minuto, componendo il solito tandem d’attacco con Trotta. In caso non dovesse farcela (ma tutto lascia intendere che possa comunque andare in panchina), potrebbe essere Acosty a prenderne il posto; in alternativa Stoian, che agirebbe normalmente a sinistra, potrebbe fare un passo avanti con l’inserimento dello stesso Acosty, di Nalini o dell’arrivo di gennaio Kotnik sulla corsia. Per il resto è tutto confermato: Cordaz sarà il portiere con Ceccherini e Gianmarco Ferrari a occupare la zona centrale della difesa, Rosi agirà sulla fascia destra con Martella schierato dall’altra parte. A centrocampo Crisetig e Capezzi: una coppia giovane che ha mostrato qualità in questa stagione, in alternativa potrebbe esserci Barberis. A destra, a centrocampo, il tuttofare svedese Rohden che aveva iniziato questo campionato nella zona nevralgica del campo ma poi, con il cambio modulo, è stato spostato sulla fascia.

PROBABILI FORMAZIONI INTER - Nell’Inter vanno valutate le condizioni di Perisic, che non è al meglio: l’alternativa per Stefano Pioli risponde al nome di Eder, che sembrerebbe favorito su Joao Mario per il semplice motivo che il portoghese potrebbe essere impiegato a centrocampo andando a prendere il posto di Brozovic, la cui prova negativa contro la Sampdoria difficilmente gli varrà una conferma. L’altro giocatore in mediana sarà Kondogbia: Gagliardini infatti è out per un problema accusato lunedì sera, nulla di grave ma naturalmente Pioli lo vuole al top della forma per il derby del prossimo sabato. Per lo stesso motivo Gary Medel potrebbe non essere in campo oggi: è diffidato e sono alti i rischi di un cartellino giallo. Dunque, possibile che almeno per oggi a fare coppia con Miranda sia Murillo; l’Inter dovrebbe in ogni caso confermarsi con la difesa a tre, D’Ambrosio sarebbe il giocatore chiamato a completarla con Ansaldi che invece sarebbe impiegato ancora una volta sulla corsia sinistra. Dall’altra parte agirà invece Candreva; a completare la formazione dell’Inter ci saranno Ever Banega, sulla trequarti, e Mauro Icardi che ha sulla coscienza il clamoroso errore a porta vuota contro la Sampdoria che avrebbe potuto cambiare la storia della partita.

CROTONE (4-4-2): Cordaz; Rosi, Ceccherini, G. Ferrari, Martella; Rohden, Capezzi, Crisetig, Stoian; Falcinelli, Trotta

A disposizione: M. Festa, Dussenne, Sampirisi, Claiton, Dussenne, Mesbah, Kotnik, Tonev, Barberis, Suljic, Nalini, Acosty, Simy

Allenatore: Davide Nicola

Squalificati: -

Indisponibili: -

INTER (3-4-2-1): Handanovic; D'Ambrosio, Miranda, Murillo; Candreva, Joao Mario, Kondogbia, Ansaldi; Banega, Eder; Icardi

A disposizione: Carrizo, Santon, Sainsbury, Medel, Andreolli, Nagatomo, Brozovic, Biabiany, Gabriel Barbosa, Palacio, Perisic

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: -

Indisponibili: -

