DIRETTA/ Coppa Davis Belgio Italia 2017 Lorenzi-Goffin e Seppi-Darcis: streaming video SuperTennis.tv

Diretta Coppa Davis, Andreas Seppi (foto: Lapresse)

DIRETTA COPPA DAVIS 2017: BELGIO ITALIA, LORENZI-GOFFIN E SEPPI-DARCIS. STREAMING VIDEO SUPERTENNIS (OGGI 9 APRILE). GLI ULTIMI DUE SINGOLARI- Dovrebbero essere Lorenzi-Goffin e Seppi-Darcis, a meno di variazioni dell'ultimo minuto da parte dei due capitani non giocatori, gli incontri decisivi della sfida tra Belgio e Italia valida per i quarti di finale della Coppa Davis 2017, attualmente sul punteggio di 2 a 1 per i padroni di casa. Ed è già tanto, per come si era messo il doppio di ieri, che gli azzurri di Barazzutti, orfani del loro giocatore più forte e rappresentativo (Fabio Fognini), siano riusciti a portare fino alla giornata domenicale la contesa che da venerdì ha preso il via all'interno dell'infuocato Spiroudome di Charleroi.

La coppia Seppi-Bolelli, infatti, al termine di un match durato quasi 4 ore, è venuta a capo del duo Bemelmans-De Loore uscendo vittoriosa per 7-6 al quinto set dopo aver annullato anche match point. La partita di ieri, secondo Corrado Barazzutti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, fornisce buone indicazioni in prospettiva futura:"Abbiamo rischiato di perdere ma sarebbe stata una punizione eccessiva. I ragazzi hanno giocato bene per tutto il match e quindi meritavano di vincere, a volte comunque il tennis è crudele e le partite si decidono su una o due palle. Sono veramente felice per la vittoria di Bolelli e Seppi, la conferma importante che abbiamo una coppia di valore in alternativa a quella con Fabio Fognini, come del resto avevamo avuto modo di vedere lo scorso anno contro la Svizzera".

Adesso, però, viene il difficile. Dopo aver perso i primi due singolari del venerdì, come si può sperare di battere Goffin e Darcis? La parte più complicata sembrerebbe rappresentata dalla sfida tra numeri 1, con un Paolo Lorenzi che attualmente non sembra disporre del gioco e della condizione adatta a mettere in difficoltà il miglior classificato del Belgio. Dando per spacciato Paolino, Barazzutti potrebbe decidere di giocare in extremis la carta Bolelli. Il davisman azzurro, rientrato da poco nel circuito dopo l'operazione al polso, sta progressivamente ripartendo dal circuito Challenger, ma in doppio ha confermato una volta di più di trovarsi a proprio agio sul veloce indoor. Ipotizzando comunque che uno tra Lorenzi e Bolelli riesca a realizzare l'impresa di battere Goffin (numero 14 del ranking Atp), spetterebbe poi ad Andreas Seppi completare la rimonta contro Darcis e in questo caso le speranze azzurre aumenterebbero considerevolmente. Il giocatore altoatesino, infatti, in carriera ha battuto Darcis due volte su tre: l'ultima volta agli Australian Open 2017.

Belgio Italia di Coppa Davis 2017 verrà trasmessa in diretta tv da SuperTennis, la televisione della Fit che trovate al numero 64 del digitale terrestre (224 di Sky); per chi non ha la possibilità di seguire i match davanti a un televisore ricordiamo che esiste la possibilità di assistere ai singolari di oggi anche in diretta streaming video sul sito www.supertennis.tv. Il portale ufficiale della Coppa Davis è invece www.daviscup.com. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIS BELGIO ITALIA (COPPA DAVIS 2017)

