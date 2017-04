Diretta/ Bologna Roma: info streaming video e tv, probabili formazioni, risultato live e cronaca

Diretta Bologna Roma, Foto LaPresse

DIRETTA BOLOGNA ROMA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (OGGI, SERIE A 31^ GIORNATA) - Bologna Roma, diretta dal signor Damato di Barletta, domenica 9 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida relativa al programma della dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Match delicato per entrambe le formazioni, ma le pressioni di classifica sono tutte sulle spalle della Roma. Il Bologna infatti lotterà per regalare una soddisfazione ai propri tifosi, ma la salvezza è già acquisita anche se i risultati poco brillanti ottenuti dalla squadra di Donadoni nell'ultimo periodo lasciano presagire un finale di campionato in cui bisognerà salvare almeno l'orgoglio.

Dopo le brucianti eliminazioni in Europa League per mano del Lione e nel derby di Coppa Italia contro la Lazio, la Roma invece deve cercare di chiudere al meglio un campionato che la vede comunque ancora unica antagonista credibile della Juventus per la conquista dello Scudetto. A sei punti di distanza dai bianconeri la squadra di Spalletti si giocherà le sue carte anche per mantenere comunque i quattro punti di vantaggio sul Napoli terzo, col secondo posto che a fine stagione significherebbe qualificazione diretta alla fase a gironi di Europa League, con tutti i benefici che ciò comporterebbe anche a livello economico per la società. La fase del calendario per i giallorossi è abbastanza agevole, ed ottenere il massimo manterrebbe comunque vivo l'interesse sul campionato fino alla fine, a patto di non sbagliare le partite sulla carta alla portata, a partire proprio da quella di Bologna. Un nuovo calo di tensione darebbe invece il via libera alla Juventus verso il titolo, a prescindere dallo scontro diretto da giocare a Roma. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI BOLOGNA-ROMA DI SERIE A 2016-2017 - CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (31^GIORNATA)

Dopo la sconfitta interna contro la Lazio che aveva scatenato la contestazione dei tifosi, il Bologna è riuscito a reagire battendo prima il Sassuolo in trasferta nel derby emiliano, poi travolgendo il Chievo in casa con un secco poker. Sei punti che hanno rappresentato ossigeno non tanto per la classifica di una squadra già tranquilla, ma soprattutto per il morale visti i rischi di un finale di campionato in caduta libera. A Firenze nell'ultima trasferta la squadra di Donadoni ha fatto registrare però un nuovo passo indietro, perdendo di misura una partita giocata in maniera opaca. La Roma invece ha disputato in casa gli ultimi quattro impegni ufficiali vincendoli tutti, ma le vittorie contro Lione e Lazio non sono servite per il passaggio del turno. In campionato dopo la vittoria di Palermo i giallorossi hanno regolato Sassuolo ed Empoli, riducendo a sei i punti di distacco dalla Juventus in una stagione che sarebbe deludente senza Scudetto, ma che senza secondo posto si rivelerebbe addirittura fallimentare.

Nella scorsa stagione Bologna e Roma hanno pareggiato due a due allo stadio Dall'Ara, con i padroni di casa in vantaggio con Masina e poi superati da due calci di rigore trasformati da Pjanic e Dzeko. Sempre dal dischetto è stato Mattia Destro a fissare il risultato sul pari. Il 22 febbraio del 2014 la Roma è invece passata sul campo dei felsinei per l'ultima volta grazie ad un gol di Radja Nainggolan. Il Bologna non batte in casa i giallorossi da oltre dodici anni, quando il 25 settembre del 2004 la doppietta dell'algerino Meghni e un gol di Cipriani segnarono l'esonero di Rudi Voeller sulla panchina romanista. All'andata in questo campionato netta vittoria capitolina, tre a zero con tripletta dello scatenato Momo Salah.

La differenza di motivazioni in classifica influenza molto le quote dei bookmaker che vedono la Roma favorita in maniera schiacciante, con successo giallorosso fissato a 1.44 da Bwin, mentre Snai propone a 4.75 la quota relativa al pareggio e Betclic a 7.50 la quota per l'eventuale affermazione interna dei felsinei.

Diretta tv per Bologna Roma, domenica 9 aprile 2017 alle ore 15.00, sia per gli abbonati Sky sul canale 253 del satellite (Sky Calcio 3 HD), sia per gli abbonati Mediaset Premium, che potranno collegarsi sul canale Premium Calcio 1. Per quanto riguarda la diretta streaming video, la visione via internet sarà garantita agli abbonati alla prima piattaforma sul sito skygo.sky.it, per gli abbonati alla seconda piattaforma sul sito play.mediasetpremium.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (31^GIORNATA)

+++++

© Riproduzione Riservata.