Diretta/ Crotone Inter: info streaming video e tv, probabili formazioni, risultato live e cronaca

DIRETTA CROTONE-INTER: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (OGGI SERIE A, 31^ GIORNATA) - Crotone Inter, diretta dal signor Guida di Salerno, domenica 9 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida molto importante tra salvezza ed ambizioni europee. A otto giornate dalla fine del campionato di Serie A, i calabresi si trovano a giocarsi le residue speranze di permanenza nella massima serie tra molti rimpianti. Pur essendo una matricola assoluta, la formazione rossoblu si trova a gestire la quota salvezza più bassa di sempre da quando in Italia sono stati istituiti i tre punti per la vittoria. Eppure i punti per la squadra di Davide Nicola sono stati solo diciassette, e solo riducendo a cinque le lunghezze di distanza sull'Empoli quartultimo la scorsa settimana, i crotonesi sono riusciti a tenere viva la fiammella di una speranza che altrimenti si sarebbe irrimediabilmente spenta. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI CROTONE INTER DI SERIE A 2016-2017 - CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (31^GIORNATA)

I nerazzurri dalla loro con il ko interno contro la Sampdoria hanno probabilmente detto addio alle speranze di riaggancio ad un terzo posto ora lontano otto punti. C'è da difendere l'ingresso in Europa League, considerando che dopo la trasferta allo stadio Scida la squadra di Pioli dovrà affrontare il derby contro il Milan alla vigilia di Pasqua, con i rossoneri che tallonano l'Inter in classifica a soli due punti di distanza, senza dimenticare la Fiorentina che si è rifatta sotto a meno quattro.

Il Crotone è arrivato alla trasferta di Verona contro il Chievo reduce da due sconfitte contro Napoli e Crotone che avevano lasciato particolarmente l'amaro in bocca alla truppa rossoblu. Il ko contro i partenopei a causa di alcune decisioni arbitrali, quello contro i viola a causa del gol fatale di Kalinic subito al novantesimo minuto. Allo stadio Bentegodi per i calabresi grazie ai gol di Ferrari e Falcinelli è arrivata finalmente la tanto agognata prima vittoria in trasferta, il sorpasso sul Palermo al terzultimo posto e soprattutto il riavvicinamento ad un Empoli in crisi nera, che rischiava di ipotecare la salvezza con soli ventidue punti nel carniere.

L'Inter invece dopo le esaltanti vittorie in goleada contro Cagliari ed Atalanta (dodici gol in due partite) ha frenato pareggiando in casa del Torino e soprattutto perdendo a San Siro contro la Sampdoria. Un solo punto in due partite che ha costretto la squadra di Pioli a veder riavvicinarsi Milan e Fiorentina, e soprattutto allontanarsi la Lazio e l'Atalanta, che ha controsorpassato i nerazzurri al quinto posto.

Il Crotone è alla sua prima stagione di sempre nel massimo campionato, e non aveva mai affrontato l'Inter in casa in un impegno ufficiale. L'unico precedente è relativo alla sfida d'andata di questa stagione, in cui a dispetto del punteggio finale i calabresi hanno tenuto i nerazzurri sulle spine a San Siro fino alle battute conclusive del match. Che era rimasto fermo sul punteggio di zero a zero fino a sei minuti dal novantesimo, quando Perisic ha sbloccato il risultato. Quindi la squadra milanese, traghettata in quel momento in panchina dal tecnico della Primavera Vecchi dopo l'esonero di Frank De Boer, ha potuto dilagare con la doppietta di Icardi.

Quote per il match decisamente squilibrate in favore dell'Inter, con le agenzie di scommesse che credono fortemente nella possibilità dei nerazzurri di sbancare lo stadio Scida e arrivare nelle condizioni ideali per affrontare il derby della settimana prossima. Vittoria esterna quotata 1.33 da William Hill, mentre Bwin quota 5.50 l'eventuale pareggio e Bet365 moltiplica invece per 10.00 quanto investito sul successo interno dei calabresi, che in casa non vincono dal quattro a uno rifilato all'Empoli dello scorso 29 gennaio.

Per quanto riguarda la diretta tv del match, Crotone Inter, domenica 9 aprile 2017 alle ore 15.00, potrà essere seguita dagli abbonati Mediaset Premium sul canale Premium Sport 2 HD e dagli abbonati Sky con diretta su triplo canale, numero 106 (Sky Sport Mix HD), numero 201 (Sky Sport 1 HD) e numero 251 (Sky Calcio 1 HD). Per quanto riguarda la diretta streaming video, sarà disponibile su entrambe le piattaforme collegandosi via internet ai siti skygo.sky.it e play.mediasetpremium.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (31^GIORNATA)

