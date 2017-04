Diretta/ Lazio Napoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, risultato live e cronaca

Diretta Lazio Napoli Foto LaPresse

DIRETTA LAZIO-NAPOLI: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (OGGI SERIE A, 31^ GIORNATA) - Lazio Napoli, diretta dal signor Irrati di Pistoia, domenica 9 aprile 2017 alle ore 20.45, sarà un posticipo di lusso che chiuderà il programma della dodicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Vero e proprio spareggio per la qualificazione in Champions League, visto che i partenopei al momento occupano la terza posizione in classifica con quattro punti di vantaggio sui biancocelesti. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI LAZIO NAPOLI DI SERIE A 2016-2017 - CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (31^GIORNATA)

Un'eventuale vittoria allo stadio Olimpico chiuderebbe definitivamente i conti in chiave terzo posto, in caso contrario gli uomini di Simone Inzaghi potrebbero seriamente pensare di ripetere l'exploit di due anni fa, quando sotto la guida di Stefano Pioli conquistarono l'accesso ai preliminari della massima competizione europea proprio grazie a una vittoria in casa del Napoli all'ultima giornata. Lazio che arriva all'appuntamento esaltata dalla qualificazione in finale di Coppa Italia ai danni della Roma, un derby che regala sempre grandi motivazioni.

Il Napoli ha invece mancato l'appuntamento, ma vincendo a Roma resterebbe col fiato sul collo dei giallorossi anche in chiave secondo posto, che a fine stagione, come l'anno scorso, regalerebbe ai partenopei l'accesso diretto alla fase a gironi di Champions League. Anche la Lazio al di là dell'assalto al terzo posto deve salvaguardare la quarta piazza e la qualificazione in Europa League, considerando la vicinanza delle inseguitrici Atalanta, Inter e Milan.

Mai sconfitta poteva essere più dolce per la Lazio che nel derby di Coppa Italia di martedì scorso, replicando i gol di Milinkovic-Savic e Immobile già in rete all'andata, ha messo in cassaforte l'accesso in finale ai danni della Roma, al di là della doppietta di Salah che ha fissato il risultato sul tre a due finale. Prima del derby la Lazio aveva sbancato in una partita molto combattuta il campo del Sassuolo, riprendendo la marcia in campionato dopo il pareggio di Cagliari che prima della sosta aveva un po' frenato la corsa europea dei biancocelesti.

Il Napoli prima della pausa aveva vinto per la prima volta nella sua storia sul campo dell'Empoli, poi la doppia sfida, sentitissima dai tifosi, contro la Juventus. Pari casalingo in campionato, splendida partita che ha allontanato però la squadra di Sarri a quattro punti dalla seconda piazza. Poi il tre a due in Coppa Italia che non è servito dopo la sconfitta per tre a uno dell'andata, col Napoli gelato dalla doppietta del temutissimo grande ex, Gonzalo Higuain.

Higuain protagonista delle ultime due sfide giocate dal Napoli in campionato allo stadio Olimpico contro la Lazio. In gol sia il 3 febbraio 2016 (due a zero partenopeo con secondo gol di Callejon), sia il 18 gennaio 2015, quando fu una sua rete a decidere il match. La Lazio in Serie A è reduce da tre sconfitte consecutive interne contro il Napoli, con l'ultimo pareggio che risale al 9 febbraio 2013, quando Campagnaro per gli azzurri pareggiò in extremis il vantaggio laziale di Floccari.

La Lazio non batte in casa il Napoli in campionato dall'anno precedente, tre a uno il 7 aprile del 2012 con gol di Candreva, pareggio di Pandev e reti del definitivo successo laziale di Mauri e Ledesma. Al San Paolo nel match d'andata di quest'anno è finita uno a uno, botta e risposta nel giro di un minuto con reti firmate da Hamsik e Keita.

Quote equilibratissime, ma è il Napoli che sembra essere uscito meglio fisicamente dal turno di Coppa Italia e i bookmaker concedono un lieve vantaggio del pronostico ai partenopei, con vittoria azzurra quotata 2.62 da William Hill, mentre Bet365 offre a 3.60 la quota relativa al pareggio e Bwin a 2.80 l'eventuale successo interno laziale.

A trasmettere la diretta tv di Lazio Napoli, domenica 9 aprile 2017 alle ore 20.45, saranno i canali 201, 206 e 251 di Sky (ovvero Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD) e il canale Premium Sport HD di Mediaset Premium. Gli abbonati alla pay tv satellitare potranno seguire la diretta streaming video dell'incontro via internet collegandosi al sito skygo.sky.it, gli abbonati al digitale terrestre pay potranno invece collegarsi al sito play.mediasetpremium.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (31^GIORNATA)

