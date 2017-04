Diretta/ Milan Palermo: info streaming video e tv, probabili formazioni, risultato live e cronaca

Diretta Milan Palermo Foto LaPresse

DIRETTA MILAN-PALERMO: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE E CRONACA (OGGI SERIE A, 31^ GIORNATA) - Milan Palermo, diretta dal signor Di Bello di Brindisi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida quasi fondamentale per entrambe le squadre, negli equilibri di classifica di un campionato di Serie A pronto a vivere il suo rush finale, con otto partite ancora da giocare.

Dopo il clamoroso passo falso di Pescara, segnato anche dal secondo grave errore stagionale del giovanissimo portiere Donnarumma (dopo quello che aveva consegnato la vittoria agli avversari nella trasferta di Udine), il Milan si è ritrovato a sei punti dalla Lazio quarta e a quattro dall'Atalanta quinta. Si è invece ridotto il distacco dall'Inter sesta, beffata in casa dalla Sampdoria. La prospettiva di una qualificazione in Europa League è ancora concreta per i rossoneri, ma andrà foraggiata da un risultato positivo contro i siciliani prima di quello che sarà un fondamentale scontro diretto, il derby contro l'Inter il sabato di Pasqua. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA CON NOI MILAN-PALERMO DI SERIE A 2016-2017 - CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (31^GIORNATA)

I rosanero dalla loro con sette punti di svantaggio dall'Empoli quartultimo sembrano aver alzato bandiera bianca nella lotta per la salvezza, considerando che le distanze rispetto ai toscani sono state ridotte di un solo punto nelle ultime sette partite di campionato, tutte perse dagli empolesi. Il cambio di proprietà sembra aver confuso ulteriormente la truppa rosanero, con la società alle prese con un cambio della guardia epocale dopo l'era Zamparini che ha segnato gli ultimi quindici anni di calcio nel capoluogo siciliano.

La crescita del Milan nella corsa europea si è arrestata nelle ultime settimane, con i rossoneri che in campionato sono riusciti a raccogliere solamente quattro punti nelle ultime tre partite. Prevedibile anche se amara la sconfitta sul campo della capolista Juventus, maturata al novantasettesimo minuto, mentre contro il Genoa in casa la squadra di Montella ha sofferto ma ha comunque messo in cassaforte tre punti fondamentali.

A Pescara invece, complice lo svarione di Donnarumma, è arrivato solo un pareggio firmato in rimonta dal gol di Pasalic, contro una squadra che aveva comunque perso dieci delle undici precedenti partite disputate in campionato. Profondo rosso anche per il Palermo che dopo il pari subito all'ultimo minuto in casa contro la Sampdoria a causa del gol di Quagliarella, ha incassato quattro sconfitte consecutive in campionato contro Torino, Roma, Udinese e Cagliari. Un ruolino di marcia impietoso, con la crisi nera dell'Empoli che non fa che acuire i rimpianti in chiave salvezza dei rosanero.

Vittoria rocambolesca per il Milan nell'ultimo precedente interno contro il Palermo, tre a due datato 19 settembre 2015, con i rosanero capaci di pareggiare sempre con Hiljemark prima il vantaggio di Bacca e poi il due a uno di Bonaventura. E' stato sempre il colombiano Bacca a siglare il definitivo successo degli uomini allora allenati da Mihajlovic. Al 2 novembre 2014 risale invece l'ultimo successo palermitano nella San Siro rossonera, con autogol di Zapata e rete di Paulo Dybala. Più lontano nel tempo l'ultimo pareggio, tre a tre datato 20 maggio 2005 con i gol di Toni e Barone che permisero ai siciliani di rimontare dall'uno a tre con cui il Milan era riuscito a chiudere il primo tempo grazie alle marcature messe a segno da Serginho (doppietta) e dal danese Tomasson.

Le quote, vista la caduta libera del Palermo che sta evidenziando gravissimi problemi anche a livello difensivo, non possono che essere nettamente sbilanciate in favore del Milan, con vittoria rossonera quotata 1.30 da William Hill, mentre Snai moltiplica per 6.00 quanto investito dagli scommettitori sull'eventuale pareggio e Bet365 fissa a 12.00 la quota per quella che sarebbe una clamorosa vittoria esterna dei siciliani.

La diretta tv di Milan Palermo, domenica 9 aprile 2017 alle ore 15.00, sarà visibile sul canale Premium Calcio 2 del digitale terrestre pay di Mediaset Premium, oppure sul canale Sky Calcio 2 HD, numero 252 del bouquet satellitare. Gli abbonati Sky potranno seguire la diretta streaming video via internet dell'incontro collegandosi al sito skygo.sky.it, gli abbonati Mediaset Premium potranno invece collegarsi al sito play.mediasetpremium.it. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI SERIE A 2016-2017 (31^GIORNATA)





