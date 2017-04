Diretta/ Trento Perugia: info streaming video e tv, risultato live (gara 3 semifinale playoff Superlega, oggi)

Trento affronterà stasera Perugia in gara 3 semifinale playoff (LaPresse)

DIRETTA DIATEC TRENTO SIR SAFETY CONAD PERUGIA:INFO STREAMING VIDEO E TV RISULTATO LIVE (GARA 3 SEMIFINALE PLAY OFF SUPERLEGA,OGGI)- Trento Perugia, diretta dagli arbitri Cesare e Simbari, è la partita di volley maschile, attesa oggi, domenica 9 aprile alle ore 18.00 al PalaTrento e valida per gara 3 delle semifinale scudetto della stagione 2016-2017di Superlega. Trento e Perugia tornano a sfidarsi per l’ennesima volta quest’anno: in palio il vantaggio importantissima che gara 3 può dare per ottenere il tano ambito pass per la finalissima del 72 titolo italiano. Se gara 1 giocata in casa della formazione gialloblu aveva dato esito favorevole per 3-1 proprio alla diatec, al PalaEvangelisti, ormai quasi due settimane fa erano stati i black block a trovare un a bella vittoria per 3-1: che anche oggi sia il fattore campo l’elemento determinante per l’esito finale? Di certo lo sperano i fan di Trento, vista l’imbattibilità in casa della formazione di Lorenzetti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DI TRENTO PERUGIA (GARA 3 SEMIFINALE PLAYOFF SUPERLEGA, da raiplay.it)

I dati infatti parlano davvero chiaro: Trento non esce sconfitta dalle mura di casa da quasi un anno ormai, visto che l’ultimo ko casalingo risale al 25 aprile scorso, in occasione di gara 4 nella semifinale scudetto con Modena, poi vincitrice del titolo e impegnata quest’anno nel tabellone contro lo spauracchio Lube Civitanova. Secondo altri numeri pare proprio che sia Trento la formazione favorita in questo scontro: su sei precedenti gare 3 di semifinale scudetto disputate infatti i registrano una sola sconfitta, maturata contro la Lube per 3-0 risalente al lontano 25 aprile 2010. Da allora solo vittorie per Trento: Perugia riuscirà quindi a sfatare questo mito stasera? Difficile dirlo, anche perchè in questa stagione entrambe le formazioni hanno mostrato grandissimi doti e talenti e spesso si sono equivalse: basti ricordare che entrambe si sono contese il secondo gradino della classifica fino all’ultimo match della stagione di Superlega, e anche lì si è dovuto andare alla differenza set per poter fare la discriminazione.

Ricordiamo infine che il match tra Trento e Perugia, atteso alle ore 18.00 al Palatrento sarà visibile in diretta tv sul canale tematico della Rai Raisport+, disponibile liberamente al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà quindi confermata anche la diretta video streaming della partita di volley maschile tramite il servizio raiplay.it, disponibile sul sito rai.tv. Consigliamo infine di accedere al portale ufficiale della lega (www.legavolley.it) per seguire in diretta temporeale il risultato del match.

