Fano Pordenone/ Info streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

DIRETTA FANO PORDENONE: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Fano Pordenone sarà diretta dall'arbitro Vittorio Di Gioia; alle ore 16:30 di domenica 9 aprile va in scena la partita valida per la trentaquattresima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. L'Alma Juventus Fano nel turno precedente ha perso in casa del Gubbio, interrompendo una bella serie di risultati utili consecutivi. La squadra ha mantenuto un buon vantaggio rispetto al fanalino di coda Ancona, dunque la partecipazione ai play out non è a rischio.

Tuttavia la squadra vorrebbe evitare di disputarli, ottenendo la salvezza diretta. Il Pordenone dal canto suo dovrebbe essersi assicurato il quarto posto, una posizione privilegiata con vista play off. Difatti i punti di vantaggio rispetto alla quinta posizione, occupata dalla Reggiana, sono cinque con cinque turni da disputare. Adesso diamo un'occhiata alle probabili formazione chi calcheranno il terreno di gioco.

L'allenatore del Fano, mister Agatino Cuttone, utilizzerà il modulo 4-3-1-2 con il rombo. Il portiere sarà Menegatti, aiutato dai difensori laterali Lanini e Taino e dai difensori centrali Zigrossi e Ferrani. A centrocampo il mediano sarà Schiavini, le due mezzali Gualdi e Cazzola e il trequartista Borrelli. Le due punte centrali infine saranno Masini e Melandri.

Il Pordenone del tecnico Bruno Tedino si posizionerà in maniera identica rispetto agli avversari, dunque sempre avvalendosi del trequartista alle spalle delle due punte. Il portiere sarà D'Arsiè, sostenuto dai due terzini Semenzato e D'Agostini sulle fase e dai due difensori centrali Marchi e il capitano Stefani. A centrocampo saranno schierati in linea Suciu, Burrai e Misuraca, mentre Cattaneo assumerà una posizione più avanzata per dare fastidio e grattacapi alla difesa. I due attaccanti centrali saranno Padovan e Arma, capocannoniere della squadra friulana con sedici gol fatti.

La differenza qualitativa fra le due squadre è evidente, ma le motivazioni dei padroni di casa potrebbero essere un punto a favore. La squadra proverà ripartenze alla massima velocità, in modo tale da non farsi schiacciare dagli avversari e possibilmente riuscire a trovare la via del gol contro una delle migliori squadre del campionato. Per assistere in diretta streaming al match è possibile utilizzare il canale ufficiale Lega Pro Channal, ove vengono andate in onda tutte le sfide.

Per quanto riguarda le quote per questa partita, la Snai ci dice che il segno 1 (vittoria Fano) vale 3,20; il pareggio (segno X) vale 3,10 mentre il segno 2 (vittoria Pordenone) vi permetterà di vincere 2,20 volte la somma che avrete deciso di investire.

Come per tutte le partite di Lega Pro, anche per Fano-Pordenone non è prevista una diretta tv: la partita si potrà seguire soltanto in diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da quest'anno prevede il pagamento di una quota per l'abbonamento e trasmette tutte le gare del campionato e della Coppa Italia di Lega Pro.

