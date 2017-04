Feralpisalò Bassano/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Feralpisalò Bassano (Foto LaPresse)

DIRETTA FERALPISALO' BASSANO: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Feralpisalò Bassano, che verrà diretta dall'arbitro Alessandro Meleleo, è una delle partite del girone B di Lega Pro 2016-2017 per la trentaquattresima giornata, con calcio d'inizio alle ore 20:30 di domenica 9 aprile. Partita molto tesa con due squadre che, sia pure partendo da situazioni diverse, vanno a caccia di un posto nei playoff e dunque hanno bisogno di punti nelle ultime giornate della stagione regolare.

In particolare la FeralpiSalò è ottavo in classifica forte dei propri 45 punti sin qui conquistati anche se la sconfitta subita mercoledì nel turno infrasettimanale sul campo della capolista Venezia è la conferma di un periodo di crisi tant’è che nelle ultime cinque ha raccolto soltanto 4 punti. Il Bassano nel turno infrasettimanale ha pareggiato per 1-1 sul campo della Maceratese salendo così a quota 42 punti a -2 dalla zona play off. Tuttavia anche gli ospiti sono in un momento difficile avendo ottenuto soltanto 2 punti nelle ultime cinque giornate. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

La FeralpiSalò davanti ai propri sostenitori rappresenta un avversario alquanto competitivo avendo conquistato 25 punti con 7 successi, 4 pareggi e 5 sconfitte. Peraltro sono reduci in casa da 7 punti ottenuti nelle ultime tre tornate. Il Bassano invece lontano dai propri tifosi sta diventando avversario sempre più morbido come del resto confermano le cinque sconfitte incassate nelle ultime cinque gare in esterna. Inoltre, sono soltanto 13 i punti raccolto in trasferta, un bottino un po’ magro per chi nutre ambizioni in chiave play off.

Per quanto concerne gli scontri diretti, nella gara di andata sul campo del Bassano c’è stata l’affermazione da parte della FeralpiSalò con il punteggio di 2-1 con gol di Gerardi e Ranellucci che hanno rimontato l’iniziale vantaggio da parte di Crialese. Tuttavia l’ultimo scontro diretto disputatosi in casa della FeralpiSalò c’è stata la vittoria del Bassano sempre per 2-1 con gol di Germinale e Iocolano che a loro volto rimontarono l’iniziale vantaggio da parte di Bracaletti per i padroni di casa.

Per quanto concerne le probabili formazioni la FeralpiSalò dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con un classico 4-3-3 abbastanza propositivo. In porta Caglioni mentre in difesa ci dovrebbero essere Parodi sulla corsia destra, Aquilanti nel mezzo al fianco di Ranelucci mentre per spingere sulla corsia mancina sarà scelto l’ottimo Liotti. Davanti alla difesa quasi certo l’utilizzo di Davi che avrà anche compiti di costruzione con Tassi da interno di sinistra e quindi Settembrini come mezz’ala di destra. In avanti sicuro del posto è solo l’attaccante esterno Gerardi, giocatore in grado di dare equilibrio a tutto l’impianto di gioco mentre per il ruolo di attaccante centrale Ferretti dovrebbe avere la meglio nel ballottaggio con Codromaz. Appare altrettanto improbabile che non possa essere schierato sulla corsia di destra Bracaletti che al momento sembra essere il più in forma.

Il Bassano dovrebbe invece giocare con un modulo ad albero di Natale con Rossi tra i pali. In difesa Formiconi sarà titolare della fascia destra, Trainotti nel mezzo al fianco di Bizzotto e sulla corsia laterale di sinistra dovrebbe giocare Stevanin. A centrocampo nel ruolo di play basso andrà ad operare Gerli anche se non è da escludere l’utilizzo di Ruci. Da interni ci saranno Laurenti ed uno tra Zibert e Crialese. Unica punto Fabbro alle cui spalle andranno a giocare Candido ed uno tra Minesso e Maistrello.

Sarà una gara piuttosto attenta nella quale le due formazioni si affrontano con sistemi di gioco abbastanza similari. Il FeralpiSalò teoricamente potrebbe giovarsi su un vantaggio in relazione al gioco sulle corsie laterali giacchè è numericamente superiore mentre il Bassano potrebbe creare non pochi problemi per con i due trequartisti che mettendosi tra le linee andrebbero a ricevere palla in zone di campo piuttosto pericolose.

Per quanto riguarda le quote per questa partita, la Snai ci dice che il segno 1 (vittoria Feralpisalò) vale 2,15; il pareggio (segno X) vale 3,15 mentre il segno 2 (vittoria Bassano) vi permetterà di vincere 3,20 volte la somma che avrete deciso di investire.

Come per tutte le partite di Lega Pro, anche per Feralpisalò Bassano non è prevista una diretta tv: la partita si potrà seguire soltanto in diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da quest'anno prevede il pagamento di una quota per l'abbonamento e trasmette tutte le gare del campionato e della Coppa Italia di Lega Pro. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

