Fondi Messina/ Info streaming video diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA FONDI-MESSINA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 34^ GIORNATA) - Fondi Messina, diretta dall'arbitro Luca Zufferli della sezione di Udine, domenica 9 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà un match tra due squadre che stanno rispettivamente scendendo e salendo nella graduatoria del girone C del campionato di Lega Pro. Sembrano aver esaurito la girandola i laziali, rivelazione per più di metà di campionato ma che nelle ultime settimane sono scesi in campo un po' con la pancia piena, dimostrando di non tenere troppo alla qualificazione ai play off ma in fondo di accontentarsi di una salvezza diretta che sarebbe comunque un traguardo estremamente rilevante per una matricola del campionato, alla sua prima esperienza tra i professionisti da quando il polo universitario Unicusano ha rilevato il club. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (34^GIORNATA)

L'ultima partita perduta in casa della Paganese è stata un po' la spia di questo disagio, con i laziali sconfitti e apparsi un po' molli in campo, incapaci di ottenere i tre punti in campionato ormai dal 18 febbraio scorso. Di contro il Messina di Cristiano Lucarelli sta scalando di prepotenza la classifica, portando a cinque i punti di vantaggio sulla zona play out ed ipotecando ormai una salvezza diretta che pareva sino a non molte settimane fa difficile da raggiungere. Nell'ultimo derby siciliano contro l'Akragas i peloritani si sono ritrovati a soffrire un po', ma grazie ad una rete del brasiliano Gladestony a poco più di un quarto d'ora dal triplice fischio finale hanno ottenuto un punto comunque molto prezioso per la classifica, anche per non far avvicinare gli stessi agrigentini, mantenuti a tre punti di distanza.

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Domenico Purificato: il Fondi partirà con Baiocco a difesa della porta, il difensore originario della Danimarca, Marino, centrale al fianco di Signorini, mentre Galasso sarà impiegato in posizione di terzino destro e Pompei in posizione di terzino sinistro. Terzetto di centrocampo composto da De Martino, D'Angelo e Varone, mentre il tridente offensivo sarà quello già visto nella trasferta di Pagani con Calderini, Giannone e Albadoro. Risponderà il Messina con Rea e Maccarone centrali di difesa davanti all'estremo difensore Berardi, mentre Grifoni giocherà sull'out difensivo di destra e De Vito sull'out difensivo di sinistra. A centrocampo toccherà a Sanseverino, Musacci e al brasiliano Gladestony, mentre Foresta avrà compiti da trequartista alle spalle del tandem offensivo con Madonna e il serbo Milinkovic schierati dal primo minuto.

Sandro Pochesci ha provato a velocizzare con il 4-3-3 la manovra del suo Fondi, che ha perso brillantezza anche atletica nelle ultime partite e lo ha dimostrato anche in casa della Paganese, perdendo quello che poteva essere considerato un po' uno spareggio play off anche perché i campani devono ancora recuperare la partita contro il Taranto. 4-3-1-2 per il Messina che Cristiano Lucarelli ha dotato di grande senso pratico, permettendo alla squadra di fare punti anche nelle partite non brillantissime come quella contro l'Akragas. Una filosofia che sta permettendo ai siciliani di costruire una sospirata ma importantissima salvezza, proprio andando avanti punto su punto.

Le agenzie di scommesse nonostante quasi due mesi di digiuno dai tre punti, vedono la vittoria interna fondana come risultato più probabile, con Paddy Power che propone a 2.20 la quota relativa al segno '1', Bet365 che moltiplica per 3.00 quanto scommesso sull'eventuale pareggio ed Eurobet che alza a 3.55 la quota per la vittoria messinese. Fondi Messina, domenica 9 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà un'esclusiva in diretta streaming video via internet visibile dagli abbonati sul sito sportube.tv. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (34^GIORNATA)

