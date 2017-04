Forlì Maceratese/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Forlì Maceratese (Foto LaPresse)

DIRETTA FORLì MACERATESE: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Forlì Maceratese, che sarà diretta dall'arbitro Pasquale Boggi, si gioca alle ore 16:30 di domenica 9 aprile per la trentaquattresima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. Una partita che vede scontrarsi due formazioni alle prese con obiettivi abbastanza differenti. Infatti, la Maceratese veleggia ai margini della zona Play Off per cui conta di riuscire ad accedervi mentre il Forlì è in piena lotta per evitare i Play Out e quindi una possibile retrocessione.

Nello specifico la Maceratese ha 41 punti che gli permettono di occupare il 12esimo punto a soli 3 punti di distanza dal decimo ed ultimo posto utile per giocare i play off e nell'ultima giornata giocata mercoledì scorso ha pareggiato per 1-1 contro il Bassano.Il Forlì è 17esimo con 33 punti e con un ritardo di un solo punto dalla zona salvezza.

Con il pareggio raccolto nell’ultima giornata sul campo del Mantova, fanno tre di fila. Il Forlì davanti al proprio pubblico ha avuto sino ad ora un rendimento non di primissimo livello avendo raccolto soltanto 19 punti con 5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte per un bilancio di 19 gol fatti e 24 incassati. Dal proprio canto la Maceratese rappresenta una delle formazioni più insidiose del campo quando si esibisce in trasferta avendo ottenuto 20 punti in 16 partite con 15 gol fatti e 18 palloni raccolti nella propria rete.

Tra le due formazione vi è soltanto un precedente ufficiale ed ossia l’incontro che si è disputato nella gara di andata a Macerata con pareggio per 1-1. In quella occasione era andata in vantaggio la Maceratese con Ventola mentre per il Forlì ha pareggiato Ponsat.

Passando alle probabili formazioni, il Forlì dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con un modulo basato sul 4-3-1-2 con Turrin tra i pali ed una linea difensiva che si dovrebbe avvalere del supporto di Conson sulla corsia di destra, di Carini al centro al fianco di uno tra Cammaroto e Vesi. A centrocampo nella posizione di playmaker è chiamato ad agire Capellupi con ai fianchi Alimi e Sereni. Più avanzato nella classica posizione di trequartista dovrebbe andare ad agire Capellini anche se non è da escludere che possa partire dal primo minuto Piccoli. In avanti sicuro del posto Ponsat mentre Bardelloni è in ballottaggio con Parigi.

La Maceratese invece dovrebbe disporsi sul terreno di gioco con il classico schieramento ad albero di Natale. Tra i pali Forte ed in difesa nel ruolo di terzino destro Ventola, Sabato sull’altra corsia e nel mezzo Gattari e Bondioli. Nel centrocampo a tre ci saranno come pilastro centrale Quadri, De Grazia come interno di destra e Franchini quale interno di sinistra. Davanti a loro i due trequartisti dovrebbero essere Turchetta, elemento in possesso di grande cifra tecnica, e Petrilli.

Da sottolineare che in ragione dell’impegno infrasettimanale possano scendere in campo Colombi e Moroni. Come terminale offensivo ci sarà Allegretti. Tatticamente si sfidano due formazioni che hanno molto poco in comune. Chiaramente lo schieramento della Maceratese potrebbe dare dei vantaggi in quanto si presa moltissimo sia ad ottenere vantaggio numerico nel mezzo e sia ad avere degli uomini pronti a ricevere palla tra le linee il che è una situazione potenzialmente molto pericolosa. Dal proprio canto il Forlì potrebbe essere più efficace sulle corsie laterali.

Per quanto riguarda le quote per questa partita, la Snai ci dice che il segno 1 (vittoria Forlì) vale 2,40; il pareggio (segno X) vale 3,00 mentre il segno 2 (vittoria Maceratese) vi permetterà di vincere 2,90 volte la somma che avrete deciso di investire.

Come per tutte le partite di Lega Pro, anche per Forlì Maceratese non è prevista una diretta tv: la partita si potrà seguire soltanto in diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da quest'anno prevede il pagamento di una quota per l'abbonamento e trasmette tutte le gare del campionato e della Coppa Italia di Lega Pro.

