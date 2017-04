Francavilla Andria/ Info streaming video-diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Francavilla Andria, Foto LaPresse

DIRETTA FRANCAVILLA-ANDRIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Virtus Francavilla Andria, diretta dall'arbitro Simone Sozza e in programma domenica 9 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà un derby pugliese che animerà la quindicesima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro.

La formazione di Calabro ha diminuito abbastanza notevolmente il suo rendimento, subendo nel turno infrasettimanale anche il sorpasso da parte del Siracusa dopo l'ultima sconfitta sul campo del Catania. Con otto punti di vantaggio sul confine della zona play off, il Francavilla ora sesto sembra comunque abbastanza sicuro di partecipare alla post season, risultato da enfatizzare sempre molto positivamente per quella che resta una matricola assoluta tra i professionisti del calcio italiano. C'è anche però da sottolineare che la Virtus non vince in campionato dallo straordinario exlploit in casa contro il Lecce del 5 marzo scorso, pietra miliare di un campionato da ricordare che proprio per questo non va ora rovinato da un crollo finale. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (34^GIORNATA)

L'Andria dalla sua dopo un periodo in caduta libera con quattro sconfitte consecutive, ha lanciato un segnale proprio nel turno infrasettimanale andando a pareggiare sul difficile campo del Matera. I play off sono ancora possibili per i biancazzurri che si trovano però proprio sulla linea di confine della post season, con la Paganese che deve però ancora recuperare una partita. Per esserci ai nastri di partenza dopo la fine della regular season, servirà uno sforzo in queste cinque partite conclusive.

Probabili formazioni allo stadio Giovanni Paolo II: la Virtus Francavilla partirà con Albertazzi in porta, Pino, Idda e Vetrugno titolari nella difesa a tre, mentre al fianco del romeno Galdean, perno del centrocampo, ci saranno Alessandro e Prezioso per vie centrali. L'esterno laterale di destra sarà Triarico e l'esterno laterale di sinistra Pastore, mentre in attacco toccherà ad Abate fare coppia con il francese Nzola. Risponderà l'Andria con Cilli confermato tra i pali, mentre i titolari nella difesa a tre saranno il brasiliano Curcio, il romeno Rada ed Aya. Romeno anche il titolare in cabina di regia, Onescu, affiancato da Minicucci per vie centrali a centrocampo, mentre a scattare sulla fascia destra ci sarà Tartaglia ed i compiti di esterno laterale mancino saranno riservati a Tito. Tris d'attacco servito per il tecnico Favarin con Cianci, Croce e il brasiliano Cruz Pereira schierati dal primo minuto.

Per Calabro la scelta del modulo 3-5-2 è stata foriera di grandi soddisfazioni, ed il tecnico della Virtus Francavilla non cambierà neppure ora che la sua squadra sta vivendo la prima vera flessione stagionale. Favarin ha provato un assetto più spregiudicato nella trasferta di Matera, con un 3-4-3 che gli ha dato ragione visto che la serie di sconfitte dell'Andria si è interrotta, anche se la squadra si è ritrovata ad ottenere un forse inaspettato zero a zero. Per i play off come detto servirà qualcosa di più, ma la squadra potrà vivere un finale di stagione coi nervi distesi.

I bookmaker sembrano credere fortemente nelle possibilità della Virtus Francavilla di tornare a rispondere presente all'appuntamento con i tre punti, con vittoria interna quotata 1.90 da Betclic, mentre Bet365 alza fino a 3.40 la quota relativa al pareggio e Paddy Power moltiplica per 4.00 quanto investito dagli scommettitori sul successo esterno dei biancazzurri. Sarà sportube.tv a trasmettere, come broadcaster ufficiale via internet della Lega Pro per i suoi abbonati, Virtus Francavilla-Andria, domenica 9 aprile 2017 alle ore 14.30, in diretta streaming video. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (34^GIORNATA)

