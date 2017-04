Gubbio Mantova/ Info streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Gubbio Mantova (Foto LaPresse)

DIRETTA GUBBIO MANTOVA: STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Gubbio-Mantova, diretta dall'arbitro Matteo Marchetti, si gioca alle ore 16:30 di domenica 9 aprile per la trentaquattresima giornata del girone B di Lega Pro 2016-2017. Una gara troppo delicata soprattutto per i lombardi che non possono proprio più commettere passi falsi. La squadra eugubina si è sbloccata dopo 3 sconfitte consecutive: ritorno alla vittoria nell'ultimo turno contro il Fano.

Ancora un pareggio per il Mantova che ha ormai una serie di pareggi consecutivi che dura da settimane. Si tratta perciò di un incontro molto importante per misurare le reali ambizioni di entrambe le squadre. Gubbio che vuole continuare a vincere per provare a migliorare la sua posizione utile per i playoff. Mentre il Mantova vuole centrare un colpo esterno che avrebbe grande importanza. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Infatti vincere a Gubbio potrebbe significare tenere lontana del tutto la zona retrocessione e considerarsi vicini alla salvezza. Sarà una partita molto divertente proprio perché ci saranno le giuste motivazioni per vincere. Mister Masi ha provato a mischiare le carte contro il Fano e perciò c'è da attendersi una conferma per molti degli elementi che sono scesi in campo contro i marchigiani.

Il modulo sarà il 3-5-1-1 con Volpe in porta, Rinaldi, Marini e Piccinni a comporre la linea di difesa. A centrocampo giocheranno Giacomarro, Valagussa e Romano da interni, mentre Kalombo e Zanchi da esterni. Sulla trequarti spazio per Casiraghi, mentre l'unica punta sarà Ferretti.

Il Mantova per centrare un colpo esterno che potrebbe dare una sterzata importante alla stagione confermerà i suoi migliori uomini. Il modulo dei virgiliani sarà il 3-4-2-1. In porta per il Mantova giocherà Tonti mentre il trio difensivo sarà composto da Vinetot, Siniscalchi e Diaby. In mezzo al campo agiranno invece Donnarumma, Cittadino, Salifu e Bandini, mentre Caridi e Smith agiranno più avanzati. In avanti la punta centrale sarà Guazzo. Dalla panchina pronti a dare man forte ci saranno Boniperti e il brasiliano Sodinha.

Una sfida delicata e che il Gubbio deve giocare bene per provare a vincere. La squadra umbra non vuole commettere passi falsi e perciò punta molto sulla qualità di uno come Casiraghi. L'ex Tritium è un elemento che crea gioco e soprattutto dà palloni utili ai compagni. Mentre in casa Mantova si spera di aver ritrovato il vero Sodinha che ha segnato il suo primo gol nell'ultimo turno. L'ex Brescia può essere l'arma in più per un finale di stagione che può regalare la salvezza.

La vittoria del Gubbio, stando a quanto riportato da Bwin, viene quotata a 1.85 mentre il pareggio a 2.50. La vittoria degli ospiti sulla carta sembra difficile vista la quota di 3.10. Mister Masi ha caricato i suoi ragazzi dopo l'ultima vittoria di misura contro il Fano. La squadra umbra non può permettersi passi falsi e perciò ha bisogno di altri punti da ottenere contro una squadra che lotta per la salvezza.

Il tecnico del Mantova, Graziani, ha invece chiesto ai suoi la giusta concentrazione in vista di una trasferta assai ricca di insidie. Non bisogna sbagliare anche perché si tratta di una sfida già decisiva: con una vittoria la salvezza diventerebbe molto vicina.

Come per tutte le partite di Lega Pro, anche per Gubbio-Mantova non è prevista una diretta tv: la partita si potrà seguire soltanto in diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da quest'anno prevede il pagamento di una quota per l'abbonamento e trasmette tutte le gare del campionato e della Coppa Italia di Lega Pro. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

