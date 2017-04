INCIDENTE GIOVINAZZI/ Formula 1, video: pilota della Sauber contro il muretto in gara (Gp Cina 2017)

Antonio Giovinazzi - La Presse

INCIDENTE GIOVINAZZI, VIDEO FORMULA 1: PILOTA DELLA SAUBER SFORTUNATO, ALTRO SCONTRO DOPO QUELLO IN QUALIFICA. LE SUE PAROLE - Non può che essere rammaricato Antonio Giovinazzi che è stato coinvolto in un incidente durante il Gran Premio di Formula 1 di Shanghai in Cina. Alla fine della gara è stato lo stesso pilota della Sauber ad esprimere tutto il suo rammarico ai microfoni di Sky Sport. Ha spiegato: "Il primo errore commesso è stato quello di aver scelto le slick un po' troppo presto. L'aquaplaning ed Ericossn che rientrava ai box sono soltanto altre motivazioni. Da questo weekend usciamo con delle lezioni. Ho imparato tanto e questo mi aiuterà a fare meglio la prossima volta. Mi spiace per il team che ha lavorato tanto per riuscire stanotte ad aggiustare la monoposto". Ovviamente dagli errori si diventa più grandi e questo Antonio Giovinazzi lo sa davvero molto bene.

INCIDENTE GIOVINAZZI, VIDEO FORMULA 1: PILOTA DELLA SAUBER SFORTUNATO, ALTRO SCONTRO DOPO QUELLO IN QUALIFICA - Sicuramente Antonio Giovinazzi non ricorederà con grande entusiasmo il Gran Premio di Formula 1 di Shanghai in Cina. Questo perchè è stato protagonista ancora una volta in gara di un incidente sfortunato dopo quello che l'aveva visto protagonista già durante la sessione di qualificazione. In questa occasione ha perso il controllo della monoposto dopo un semplice sorpasso su rettilineo sulla sinistra. La autovettura ha tirato tutta verso destra, facendolo entrare in contatto con il cintolo di protezione che si trova ai bordi del tracciato, distruggendo la parte anteriore della sua Sauber. Per fortuna dalla dinamica dell'incidente si può capire come Antonio Giovinazzi non abbia riportato problemi fisici importanti, in quanto la carambola della macchina non ha portato alla collisione violenta con altre monoposto. Peggio era andato in qualifica quando Giovinazzi aveva toccato con la ruota posteriore l'erba sintentica perdendo il controllo della vettura e finendo fuori strada in maniera sicuramente più violenta, ma per fortuna anche in quel caso senza grandi conseguenze fisiche. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'INCIDENTE DI GIOVINAZZI

