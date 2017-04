Infortunio Samir/ Ultime notizie, il terzino finisce ko ed esce in barella (Udinese-Genoa, oggi 9 aprile 2017)

Samir finisce ko in Udinese-Genoa (Foto: Lapresse)

INFORTUNIO SAMIR. IL TERZINO FINISCE KO ED ESCE IN BARELLA (UDINESE-GENOA, OGGI 9 APRILE 2017 - Samir finisce ko ed è costretto a lasciare il campo in barella. È successo in Udinese-Genoa di oggi, domenica 9 aprile. Il terzino, autore di un'ottima partita, ha lasciato il suo posto a Gabriel Silva al minuto 55. Cosa è successo a Samir? Il brasiliano dell'Udinese ha rimediato una forte botta al ginocchio sinistro dopo uno scontro con Morosini. Il bianconero ha avuto la peggio ed è rimasto a terra. I suoi compagni hanno subito invitato la panchina a sostituirlo. Samir, molto dolente, ha abbandonato il rettangolo verde in barella. Ancora sconosciuta l'entità dell'infortunio. Si attendono eventuali novità che dovrebbero arrivare nel post partita. Samir, tra l'altro, era in un ottimo momento di forma, tanto da esser finito sul taccuino di numerosi top club tra cui l'Inter.

