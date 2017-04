Juve Stabia Matera/ Info streaming video diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Juve Stabia Matera, Foto LaPresse

DIRETTA JUVE STABIA MATERA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI LEGA PRO GIRONE C, 34^ GIORNATA) - Juve Stabia Matera, diretta dall'arbitro Francesco Guccini della sezione di Albano Laziale, domenica 9 aprile 2017 alle ore 14.30, rischia di essere un gran ballo delle deluse nel quadro della quindicesima giornata di ritorno nel girone C del campionato di Lega Pro. Faccia a faccia tra due formazioni che fino a dopo Natale speravano di potersi giocare il posto per la Serie B diretta, e che invece hanno finito con il perdere progressivamente sempre più terreno dalle posizioni nobili della classifica. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (34^ GIORNATA)

Addirittura verticale è stato il crollo delle Vespe allenate prima da Fontana e ora da Carboni, che pur lottando strenuamente hanno dovuto perdere anche la difficile sfida sul campo del Lecce e che vedono ora a tre punti non solo lo stesso Matera terzo in classifica, ma anche un Siracusa che potrebbe clamorosamente insidiare il quarto posto dei gialloblu. Proverbialmente, se Atene piange Sparta non ride visto che il Matera è reduce da uno scialbo zero a zero casalingo contro l'Andria, contro un avversario che era segnalato peraltro in crisi piuttosto profonda. La squadra di Auteri sembra non trovare più grandi stimoli in un campionato che le richiede comunque di essere protagonista nei play off, dove però si presenterebbe in pole position nella griglia portando a casa la vittoria nella finale di Coppa Italia di Lega Pro contro il Venezia. Col ritorno da giocare il Laguna e un solo punto di vantaggio però, il terzo posto va difeso per non mandare a monte una stagione partita con grandi ambizioni.

Le probabili formazioni che si confronteranno a Castellammare di Stabia: padroni di casa in campo con Danilo Russo tra i pali ed i centrali di difesa confermati nell'argentino Morero e in Santacroce. Fasce laterali presidiate sulla retroguardia da Cancellotti a destra e da Allievi a sinistra, mentre Gianluca Esposito come mediano troverà il sostegno del camerunese Matute e di Izzillo come compagni di reparto. Nel tridente offensivo, spazio al senegalese Kanouté, a Lisi e a Paponi.

Il Matera risponderà con la consueta difesa a tre formata da De Franco, Mattera e Ingrosso davanti all'estremo difensore Tozzo. A centrocampo spazio a De Rose ed Armellino per vie centrali, mentre sulla fascia destra toccherà a Di Lorenzo e come laterale mancino a Casoli. Negro continuerà a guidare l'attacco lucano, affiancato da Strambelli e Carretta.

Carboni proverà a far accelerare la Juve Stabia per non perdere almeno il quarto posto da qui alla fine della regular season, ma il 4-3-3 visto nella trasferta di Lecce, che pure dovrebbe essere riconfermato, ha evidenziato lacune difensive che potrebbero costare care contro un attacco come quello del Matera, devastante se in giornata. Lucani schierati col 3-4-3 ma ciò che non è piaciuto ad Auteri nel match senza reti contro l'Andria è stata una certa svogliatezza. Come detto la Coppa potrebbe monopolizzare l'attenzione dei giocatori, ma c'è il rischio di ritrovarsi a rincorrere anche nei play off e veder sfumare i sogni di un anno intero.

Per i bookmaker partita di difficile lettura, resta comunque la Juve Stabia per il fattore campo la squadra favorita, con Eurobet che fissa a 2.20 la quota per la vittoria interna, mentre Paddy Power alza a 3.25 la quota del pareggio e Bet365 propone a 3.10 la quota relativa al blitz lucano allo stadio Menti. Solo gli abbonati al sito internet sportube.tv potranno seguire in diretta streaming video di Juve Stabia-Matera, domenica 9 aprile 2017 alle ore 14.30. CLICCA QUI PER I RISULTATI IN DIRETTA DI LEGA PRO 2016-2017 (34^ GIORNATA)

