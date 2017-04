Juventus Carpi Primavera/ Info streaming video e diretta tv, orario, risultato live (oggi)

Diretta Juventus Carpi Primavera - LaPresse

DIRETTA JUVENTUS CARPI PRIMAVERA: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI DOMENICA 9 APRILE 2017, 23^ GIORNATA GIRONE B) - Juventus Carpi è il posticipo televisivo del campionato Primavera 2016-2017, giunto alla giornata numero 23: la partita si gioca domenica 9 aprile dalle ore 11:00 in casa dei bianconeri, dunque presso il campo Ale & Ricky del centro di allenamento della Juventus a Vinovo, in provincia di Torino. La Juventus allenata da Fabio Grosso sta marciando in testa al girone B con 52 punti, prima posizione piuttosto solida con il Chievo unica credibile inseguitrice per la capolista.

Il Carpi è molto più indietro, avendo 24 punti in classifica gli emiliani non hanno più ambizioni particolari in questo campionato, ma naturalmente puntano a fare bella figura in questa trasferta così difficile ma pure così prestigiosa, perché per ogni giocatore mettersi in mostra contro la Juventus ha un valore particolare. Ecco dunque che Juventus Carpi è una partita che merita di essere seguita con attenzione, pur avendo una chiara favorita nei padroni di casa.

I bianconeri puntano forte sul campionato dopo le delusioni maturate negli altri tornei stagionali, dal Torneo di Viareggio in cui sono stati eliminati negli ottavi ai calci di rigore dai belgi del Club Bruges, alla Youth League dove la Juventus è stata eliminata troppo presto fino alla Coppa Italia, della quale proprio giovedì abbiamo vissuto la finale d’andata fra la Virtus Entella e la Roma. Resta però naturalmente ancora raggiungibile l’obiettivo più importante, cioè lo scudetto: la Juventus farà di tutto nel finale di stagione (siamo alla quartultima giornata della stagione regolare) per raggiungerlo e provare ad emulare la prima squadra, a sua volta favorita per il tricolore.

La partita del campionato Primavera tra Juventus e Carpi sarà trasmessa in diretta tv da Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre, naturalmente a partire dalle ore 11.00 quando questo incontro avrà inizio. Non è prevista invece la trasmissione del match in diretta streaming video, ma saranno certamente disponibili aggiornamenti in tempo reale circa l'andamento della partita tramite i social network ufficiali delle due squadre.

