Lazio Napoli/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2017)

Lazio Napoli: Kalidou Koulibaly svetta su Keita Balde Diao (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO NAPOLI: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Lazio Napoli, che chiude la trentunesima giornata della Serie A 2016-2017, si gicoa alle ore 20:45 di domenica 9 aprile: partita splendida allo stadio Olimpico, resa ancor più interessante dal fatto che le due squadre, separate da quattro punti in classifica, si giocano ora la terza posizione che qualifica al playoff di Champions League. Se per il Napoli si tratta di un obiettivo minimo, visto che partiva per scudetto e Coppa Italia (ma è stato eliminato mercoledì dalla Juventus), per la Lazio sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione che sta andando oltre le aspettative e che, vista la conquista della finale di Coppa, ha già portato in dote l’approdo in Europa League (a meno che la Juventus non perda clamorosamente il suo status di qualificata alla Champions). Possiamo allora studiare quali sono le decisioni che i due allenatori attueranno per questo big match e, in attesa del calcio d’inizio all’Olimpico, analizzare nel dettaglio quelle che sono le probabili formazioni di Lazio Napoli.

LAZIO NAPOLI: PRONOSTICO E QUOTE - Lazio Napoli è stata analizzata dall’agenzia Snai: le quote per la partita ci dicono che il segno 1 (vittoria Lazio) vale 2,80; il pareggio (segno X) è quotato a 3,50 mentre il segno 2 (vittoria Napoli) vi permetterebbe di vincere 2,45 volte la somma che investirete.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - Rispetto all’ultima partita di campionato la Lazio ritrova Milinkovic-Savic che ha scontato il turno di squalifica; rispetto alla semifinale di Coppa Italia torna a disposizione Parolo, e così si ricompone il centrocampo titolare con Lucas Biglia da regista. Una domanda su tutte ha infiammato la vigilia ed è destinata a tenere banco fino all'ultimo momento utile: con quale modulo schiererà la sua Lazio Simone Inzaghi? L’ipotesi infatti è quella della conferma del 3-5-2, con gli stessi giocatori che solitamente sono impiegati al netto di De Vrij, che ha un problema al ginocchio e non dovrebbe farcela a essere in campo. Il suo posto sarà preso da Bastos, favorito su Wallace; a completare la difesa saranno Hoedt e Radu, con il rumeno che stringe verso il centro. La mediana come detto rimane la solita: c’è Lulic che si inserisce sulla corsia mancina, Basta semplicemente fa un passo avanti e si sistema a centrocampo. Davanti giocano Felipe Anderson e Immobile: il brasiliano tecnicamente sarebbe il trequartista a servizio dell’attaccante, girandogli intorno e permettendo al numero 17 di fare qualcosa in meno a livello di corsa e sacrificio (questo almeno sulla carta).

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI - Nel Napoli torna titolare Dries Mertens, e così dovrebbe essere fino al termine della stagione: si è ormai capito che questa squadra rende maggiormente con il belga da prima punta, non tanto perchè Milik non abbia valore in senso assoluto ma perchè il rientro dalla rottura del crociato è lento e laborioso, e inoltre il Napoli ha avuto quattro mesi per sviluppare un gioco basato sul “finto centravanti” che ha reso oltre le più rosee aspettative. Dunque si va con Mertens, e con Callejon che si prende la fascia destra lasciando a Lorenzo Insigne la sinistra; a centrocampo l’unico sicuro della maglia è Hamsik e questa è una costante, al suo fianco potrebbe e dovrebbe esserci Amadou Diawara che è reduce da una splendida prestazione in Coppa Italia, mentre come mezzala destra i due che si giocano il posto sono Zielinski (che appare favorito) e Allan. In difesa cambia sicuramente un giocatore rispetto a mercoledì sera: va in panchina Chiriches, che non è convinto del tutto, e torna Raul Albiol che dunque sarà schierato accanto a Koulibaly nel settore centrale. In porta ha pienamente recuperato Pepe Reina, sulle corsie laterali vista l’importanza della partita non ci aspettiamo sostituzioni rispetto all’assetto titolare, perciò Hysaj a destra e Ghoulam a sinistra.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Hoedt, Radu; Basta, Parolo, Lucas Biglia, Milinkovic-Savic, Lulic; Felipe Anderson, Immobile

A disposizione: Vargic, Adamonis, De Vrij, Wallace, Patric, Murgia, Crecco, J. Lukaku, Luis Alberto, C. Lombardi, F. Djordjevic, Keita B.

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: -

Indisponibili: Marchetti

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Raul Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Zielinski, A. Diawara, Hamsik; Callejon, Mertens, L. Insigne

A disposizione: Rafael C., Sepe, Maggio, Ni. Maksimovic, Chiriches, Strinic, Allan, Jorginho, Rog, Giaccherini, Pavoletti, Milik

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Tonelli

