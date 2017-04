Lecce Taranto/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lecce Taranto, Foto LaPresse

DIRETTA LECCE TARANTO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Lecce Taranto, diretta dall'arbitro Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, domenica 9 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà un derby pugliese tutto da seguire, una partita che in tempi non molto lontani raccoglieva un grande pubblico e l'attenzione dei media nazionali in Serie B, e che domenica rischia di essere invece una malinconica passerella tra due delle formazioni più contestate della Lega Pro. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (34^GIORNATA)

Scivolato a sei punti dal Foggia capolista e ormai con la prospettiva di non poter lottare per la Serie B diretta, nonostante la vittoria interna contro la Juve Stabia nel turno infrasettimanale il Lecce è stato duramente contestato dai tifosi. I salentini non sono andati oltre la solita stagione da 'vorrei ma non posso' vista negli ultimi cinque anni, e l'assalto alla cadetteria sarà ora molto difficile da lanciare considerando la grande concorrenza che i giallorossi troveranno nei play off.

Sempre nell'occhio del ciclone dal canto loro i tarantini, soprattutto dopo il bruttissimo episodio che li ha visti aggrediti da una banda di teppisti prima della partita contro la Paganese, poi rinviata. I rossoblu hanno reagito pareggiando a Francavilla, ma in casa contro la Reggina nel turno infrasettimanale è arrivata una pesantissima sconfitta in chiave salvezza, che potrebbe davvero influenzare la corsa della squadra, ora a cinque punti dalla permanenza diretta in Lega Pro, ma soprattutto a sole tre lunghezze dal Melfi ultimo e agganciato al penultimo posto, a quota trenta punti, dalla Vibonese.

Le probabili formazioni del match allo stadio Via del Mare: Lecce in campo con Perucchini dietro la linea difensiva a quattro schierata con Vitofrancesco, Cosenza, Giosa e Drudi, rispettivamente dalla corsia laterale di destra a quella di sinistra. A centrocampo il bulgaro Tsonev manterrà il suo posto da titolare nel terzetto assieme al portoghese Ferreira e a Fiordilino, mentre Marconi, il francese Doumbia e Pacilli giocheranno nel tridente offensivo. Risponderà il Taranto con Contini confermato a difesa della porta dietro i due centrali Magni e Nigro, mentre De Giorgi sarà il terzino destro e il camerunese Som il terzino sinistro. I tre di centrocampo saranno invece Guadalupi, Maiorano e Lo Sicco, col tridente offensivo composto da Paolucci, Magnaghi e Viola.

4-3-3 da una parte e dall'altra, anche se tutto il peso del risultato sarà probabilmente sulle spalle del Taranto di Salvatore Ciullo, piuttosto che sul Lecce di Padalino. Certo, sbagliando ancora i salentini direbbero praticamente in maniera matematica addio alla prima posizione, ma l'ambiente leccese sembra ormai davvero rassegnato ai play off, considerando anche il rendimento da schiacciasassi del Foggia. Sembra al contrario a un passo dal crollo il Taranto che rischia davvero grosso anche in chiave retrocessione diretta. Da quando Vibonese e Melfi hanno ripreso a fare punti, lo spettro di un immediata ricaduta nei dilettanti è concreta.

Quote dei bookmaker quasi schiaccianti in favore di un Lecce che dovrà sperare in un passo falso del Foggia a Caserta per tenere viva la fiammella di un primo posto difficilissimo da rincorrere. Visto il momento nero degli avversari la vittoria interna viene quotata 1.38 da Paddy Power, mentre Bet365 alza fino a 4.33 la quota del pareggio e Betclic propone a 8.25 la quota del successo tarantino in trasferta. Lecce-Taranto, domenica 9 aprile 2017 alle ore 14.30, sarà un'esclusiva del portale sportube.tv che trasmetterà la diretta streaming video dell'incontro ai suoi abbonati via internet. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (34^GIORNATA)

