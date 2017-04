Lumezzane Sudtirol/ Info streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Lumezzane Sudtirol (Foto LaPresse)

DIRETTA LUMEZZANE SUDTIROL: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Lumezzane Sudtirol, che verrà diretta dall'arbitro Daniele De Santis, si gioca alle ore 20:30 di domenica 9 aprile e rientra nel programma della trentaquattresima giornata di Lega Pro 2016-2017 (girone B). La partita vede affrontarsi due formazioni piuttosto vicine in classifica e che quindi si ritrovano a lottare per il medesimo obiettivo che è quello di raggiungere quanto prima la quota salvezza.

In classifica il Lumezzane è 18esimo con 32 punti a 2 distanza dalla salvezza e nel turno infrasettimanale ha ottenuto un buon pareggio per 1-1 sul difficile campo della Sambenedettese. Il Suditirol è 13esimo con 35 punti, nell’ultimo turno ha subito una sconfitta per 2-1 sul campo del Santarcangelo e soprattutto si trova in un momento particolarmente delicato della propria stagione essendo reduce da 4 sconfitte subite nelle ultime cinque giornate di campionato. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Il rullino di marcia del Lumezzane nelle gare interne non è certamente straordinario avendo raccolto soltanto 18 punti sui 48 disponibili con sole 4 vittorie conquistate, 6 pareggi ed altrettante sconfitte per un bilancio realizzativo che racconta di 10 gol fatti ed 11 subiti. Dal proprio canto il Sudtirol in trasferta non è una formazione che ha fatto benissimo tant’è che i successi al momento sono soltanto 3 in totale. Le due formazioni si sono affrontate nel girone d’andata sul campo del Sudtirol in un incontro molto combattuto terminato sul risultato di 0-0.

Da sottolineare come nella scorsa stagione, teatro dell’ultimo scontro diretta in casa del Lumezzane, il Sudtirol è stato corsaro imponendosi con il punteggio di 2-1 con gol di Tulli e Giliozzi mentre per il Lumezzane aveva segnato il momentaneo pareggio Sarao. Il Lumezzane dovrebbe scendere sul terreno di gioco con una formazione basata sullo schieramento 4-4-2. In porta Pasotti mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta andando da destra verso sinistra da Varas, Tagliani, Sorbo e Bonomo.

A centrocampo sarà Arrigoni a vestire i panni di playmaker e uomo di riferimento per i propri compagni con al fianco Gentile. Sulla fascia laterale di destra spazio a Terracino mentre su quella sinistra sono in ballottaggio per la maglia da titolare Leonetti e Sola. In avanti sono in piedi tutte le opzioni partendo dalla coppia Speziale – Oggiano fino ad arrivare al duo Marra – Lella.

Il Sudtirol invece dovrebbe disporsi con una difesa composta da tre centrali ed in particolare con Bassoli nel mezzo, Riccardi sul centrodestra e Di Nunzio sull’altro lato. Ovviamente confermato in porta Montaperto. A centrocampo, sulla corsia destra c’è la conferma per Tait che sta facendo molto bene nell’ultimo periodo mentre sulla fascia mancina è in atto un ballottaggio tra Lomolino e Fink. Nel cuore della mediana ci sarà il nigeriano Kenneth Obodo ai cui fianchi andranno ad agire Furlan e Cia.

In avanti Tulli è in vantaggio su Lupoli mentre Spagnoli lo è nei confronti di Gliozzi. Tatticamente c’è da attendersi una gara piuttosto aperta tra due formazioni che utilizzato credi tattici completamente differenti. Il Sudtirol potrebbe soffrire il gioco sulle fasce del Lumezzane che ha una superiorità numerica ma allo stesso tempo dovrebbe giovarsi di una maggiore consistenza nel mezzo del campo. Sarà interessante scoprire se il gioco sulle fasce abbia la meglio su quello in zona centrale oppure varrà il viceversa.

Per quanto riguarda le quote per questa partita, la Snai ci dice che il segno 1 (vittoria Lumezzane) vale 2,45; il pareggio (segno X) vale 2,90 mentre il segno 2 (vittoria Sudtirol) vi permetterà di vincere 2,95 volte la somma che avrete deciso di investire.

Come per tutte le partite di Lega Pro, anche per Lumezzane Sudtirol non è prevista una diretta tv: la partita si potrà seguire soltanto in diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da quest'anno prevede il pagamento di una quota per l'abbonamento e trasmette tutte le gare del campionato e della Coppa Italia di Lega Pro. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

