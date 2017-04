Milan Palermo/ Probabili formazioni: quote, le ultime novità live (Serie A 2017)

Probabili formazioni Milan Palermo: Manuel Locatelli salta Ilija Nestorovski (Foto LaPresse)

PROBABILI FORMAZIONI MILAN PALERMO: QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Milan Palermo va in scena alle ore 15 di domenica 9 aprile: trentunesima giornata del campionato di Serie A 2016-2017 e occasione ghiotta per i rossoneri di arrivare al derby, nella peggiore delle ipotesi, con la conferma del punto che li separa dall’Inter. Bisogna riscattare immediatamente il pareggio di Pescara, che potrebbe aver deciso in negativo la corsa all’Europa; i tre punti odierni sono quasi un obbligo, per la situazione di classifica e perchè il Palermo è ormai condannato alla retrocessione in Serie B, non tanto per i punti dal quartultimo posto - e sarebbe già un motivo sufficiente - quanto per le occasioni mancate. Andiamo allora a valutare come i due allenatori potrebbero schierare le due squadre, analizzando in maniera dettagliata le probabili formazioni di Milan Palermo.

MILAN PALERMO: PRONOSTICO E QUOTE - Milan Palermo è stata analizzata dall’agenzia Snai: le quote per la partita ci dicono che il segno 1 (vittoria Milan) vale 1,25; il pareggio (segno X) è quotato a 6,50 mentre il segno 2 (vittoria Palermo) vi permetterebbe di vincere 10,00 volte la somma che investirete.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN - Il Milan ritrova Suso: lo spagnolo è stato uno dei grandi trascinatori nella prima parte della stagione, quando i rossoneri erano addirittura arrivati al secondo posto in classifica, e ora sarà utilissimo come arma in più nel rush finale verso l’Europa League. Suso giocherà ovviamente sulla corsia destra del tridente offensivo; dall’altra parte conferma per Deulofeu, dunque ad andare in panchina sarà Lucas Ocampos che allarga le rotazioni a disposizione di Vincenzo Montella. Al centro dello schieramento Carlos Bacca rimane in vantaggio su Lapadula, che all’andata era stato l’eroe di una vittoria arrivata all’ultimo secondo disponibile; a centrocampo invece mancherà Bertolacci, potrebbe andare in panchina José Sosa (diffidato) a favore di Locatelli e sulle mezzali si potrebbero rivedere Pasalic e Mati Fernandez, al momento i favoriti per iniziare la partita. Sembra fatta anche la difesa, che non avrà Abate: De Sciglio e Vangioni sulle corsie laterali, in mezzo la coppia formata da Paletta e Alessio Romagnoli con Gigio Donnarumma in porta.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO - Diego Lopez insiste con il 3-4-1-2: ballottaggi aperti in difesa dove Goldaniga e Cionek sembrano essere favoriti su Andelkovic e Sunjic, il quale arrivato a gennaio non è mai riuscito a imporsi nella formazione del Palermo. Giancarlo Gonzalez al momento sembra essere l’unico certo del posto; in porta ci sarà ancora Fulignati, mentre a centrocampo - in assenza dello squalificato Gazzi - dovrebbero giocare Cionek e Jajalo che sono due dei veterani rosanero, con Rispoli che avrà il posto garantito sulla corsia destra e il ballottaggio tra Pezzella e Aleesami sulla fascia sinistra (al momento il favorito sembra essere il primo). Il modulo a due punte ovviamente lascia in panchina gli esterni offensivi: Bruno Henrique sembra essere il prescelto per agire come trequartista, ma alla fine potrebbe benissimo essere schierato a centrocampo permettendo dunque ad uno dei due sopracitati di fare il passo in più (verosimilmente si tratterebbe del bulgaro Chochev). La coppia d’attacco sarà macedone: Diego Lopez punta ancora sull’affiatamento tra Trajkovski e Nestorovski, attenzione a quest’ultimo che è diffidato e dunque potrebbe saltare la prossima partita che, essendo al Barbera contro un Bologna già salvo, sarà estremamente importante.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; De Sciglio, Paletta, A. Romagnoli, Vangioni; Pasalic, Locatelli, Mati Fernandez; Suso, Bacca, Deulofeu

A disposizione: Storari, Plizzari, Calabria, Gustavo Gomez, C. Zapata, Antonelli, A. Poli, J. Sosa, Kucka, Honda, Lapadula, Ocampos

Allenatore: Vincenzo Montella

Squalificati: -

Indisponibili: Abate, Montolivo, Bertolacci, Bonaventura

PALERMO (3-4-1-2): Fulignati; Cionek, G. Gonzalez, Goldaniga; Rispoli, Chochev, Jajalo, Pezzella; Bruno Henrique; A. Trajkovski, Nestorovski

A disposizione: Posavec, Marson, Vitiello, Andelkovic, Sunjic, Morganella, Aleesami, Embalo, Balogh, Sallai, Stefan Silva

Allenatore: Diego Lopez

Squalificati: Gazzi, Diamanti

Indisponibili: Rajkovic

