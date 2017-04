Modena Santarcangelo/ Streaming video e diretta Sportube: formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Modena Santarcangelo (Foto LaPresse)

DIRETTA MODENA SANTARCANGELO: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Modena-Santarcangelo, che verrà diretta dall'arbitro Alessandro Chindemi, vale per la trentaquattresima giornata nel girone B di Lega Pro 2016-2017: squadre in campo al Braglia domenica 9 aprile alle ore 16:30. Si tratta di una gara molto importante sia per il Modena che per gli stessi ospiti con i primi alla disperata ricerca di punti pesanti per alimentare la lotta salvezza mentre i secondi sono in piena lotta per un posto nei play off.

Infatti, il Santarcangelo è decimo in classifica con 44 punti ed è reduce dalla vittoria nel turno infrasettimanale per 2-1 ai danni del Sudtirol mentre il Modena è quattordicesimo con 34 punti a pari merito con Mantova e Teramo. Nel turno infrasettimanale il Modena ha pareggiato per 1-1 a Pordenone ed arriva quindi da tre risultati utili consecutivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

Il Modena nelle partite interne ha dimostrato di non essere particolarmente efficace avendo ottenuto soltanto 21 punti per un bilancio di 5 vittorie, altrettante sconfitte e 6 pareggi ed uno score di 14 gol fatti e 13 realizzati. Dal proprio canto il Santarcangelo è tra le peggiori squadre del campionato per quanto riguarda il rendimento in trasferta avendo portato a casa soltanto 11 punti sui 48 messi a disposizione ed una sola vittoria ottenuta.

Tra le due formazioni vi è un solo precedente ed ossia quello relativo alla gara del girone di andata disputatasi il 26 novembre con la vittoria per 2-0 da parte del Santarcangelo con reti di Daniele Dalla Bona e Danza. Da segnalare che in quell’incontro il Modena giocò per circa mezz’ora in inferiorità numerica in ragione dell’espulsione per doppio giallo di Cossentino.

Per quanto concerne le probabili formazioni, il Modena dovrebbe presentarsi sul terreno di gioco nuovamente con l’ormai classico 3-5-2. In porta Manfredini ed un pacchetto arretrato a tre con Milesi nel mezzo, Ambrosini sul centrodestra mentre dall’altro lato c’è da sciogliere un dubbio al riguardo dell’utilizzo di Fautario il cui posto potrebbe essere preso da Basso. A centrocampo nel mezzo ci sarà certamente Glorico con ai fianchi Remedi ed uno tra l’argentino Schiavi e Olivera. Sulla corsia di destra ci sarà Calapai mentre sull’altro fronte spazio al rumeno Popescu. In avanti il senegalese Diop con l’ivoriano Diakitè anche se non è da escludere l’opzione Loi.

Il Santarcangelo dovrebbe rispondere ugualmente con un 3-5-2. In porta Nardi mentre in difesa ci saranno Oneto sul centrodestra, Adorni nel mezzo e sul centrosinistra Sirignano. A centrocampo ci sono diversi dubbi ancora da sciogliere a partire dal titolare della fascia destra ed in particolare con Posocco che al momento è leggermente favorito nei riguardi di Florio. Sull’altra corsia è certo l’utilizzo di Rossi e nel mezzo Danza pare avanti nelle graduatorie rispetto a Dalla Bona così come Gatto lo è nei confronti di Valentini per il ruolo di interno di destra. Come interno di sinistra Carli mentre il duo offensivo sarà ancora quello composto da Cori e Cesaretti.

Da un punto di vista tattico il match si presenta alquanto bloccato in quanto si affrontano due formazioni che utilizzano lo stesso sistema di gioco. In questo genere di situazioni, solitamente la differenza viene fatta dagli interpreti e dalla loro capacità di avere la meglio nei confronti del proprio diretto avversario. Inoltre, saranno anche le situazioni di gioco da palla ferma ad avere un peso specifico piuttosto importante sull’incontro.

Per quanto riguarda le quote per questa partita, la Snai ci dice che il segno 1 (vittoria Modena) vale 2,45; il pareggio (segno X) vale 2,95 mentre il segno 2 (vittoria Santarcangelo) vi permetterà di vincere 2,90 volte la somma che avrete deciso di investire.

Come per tutte le partite di Lega Pro, anche per Modena-Santarcangelo non è prevista una diretta tv: la partita si potrà seguire soltanto in diretta streaming video sul portale Sportube.tv, che da quest'anno prevede il pagamento di una quota per l'abbonamento e trasmette tutte le gare del campionato e della Coppa Italia di Lega Pro. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI LEGA PRO

