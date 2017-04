Monopoli Melfi/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Monopoli Melfi Foto LaPresse

DIRETTA MONOPOLI MELFI: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Monopoli Melfi, diretta dall'arbitro Luca Massimi e in calendario domenica 9 aprile 2017 alle ore 18.30, sarà una sfida quasi all'ultima spiaggia tra due formazioni che sono reduci dalla rispettiva sconfitta più pesante del loro campionato.

Nel turno infrasettimanale infatti i Gabbiani si sono letteralmente sfaldati al cospetto del Cosenza, subendo un due a sei clamoroso che ha portato all'addio del tecnico Bucaro e al ritorno di Zanin in panchina. Il mister con cui il campionato dei pugliesi era iniziato in maniera ottima, per poi veder progressivamente crollare il rendimento di una squadra ora quintultima in classifica, a due punti dalla salvezza diretta e con la concreta prospettiva di dover affrontare i play out a fine stagione. Spareggi che sarebbero un successo a questo punto per i lucani allenati da Aimo Diana, beffati in casa dalla Vibonese nel match-spareggio all'ultimo posto in classifica di mercoledì scorso.

A tre punti dagli stessi calabresi e dal Taranto, i gialloverdi dovranno ora avere la freddezza di giocare al meglio delle loro possibilità come è accaduto da quando Diana ha perso la guida della squadra. L'impressione, a guardare la classifica, è che la squadra che uscirà sconfitta dallo stadio Veneziani potrebbe veder assottigliarsi moltissimo le speranze di salvezza. Una reazione è necessaria, soprattutto per i padroni di casa che non vincono dal 2016, ma anche per gli ospiti ormai sempre più alle prese con lo spettro dell'ultimo posto in classifica.

Le probabili formazioni dell'incontro: il Monopoli schiererà Furlan a difesa della porta, Mercadante e Ferrara al centro della retroguardia mentre a presidiare la fascia destra in difesa ci sarà Carissoni e sull'out mancino sarà invece schierato Ricucci. A centrocampo l'uruguaiano Nicolini manterrà il suo posto in cabina di regia, affiancato da Franco e da Balestreto, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto il bosniaco Nadarevic, Gatto e Montini.

Risponderà il Melfi con Gragnaniello in porta dietro la difesa a tre formata da Francesco Bruno, Laezza e Romeo. Il brasiliano Vicente al fianco di Alessio Esposito proverà a chiudere la cerniera di centrocampo, mentre Demontis presidierà la fascia destra e De Giosa sarà invece l'esterno laterale di sinistra sulla mediana. In attacco, ci saranno sempre Foggia, De Vena e Gammone nel tridente titolare.

Entrambi gli allenatori dovrebbero partire tatticamente con un 4-3-3 che dovrà però portare con se anche una dose di giudizio, considerando l'importanza della posta in palio. Zanin proverà a riannodare il filo di un discorso perso alla fine dell'autunno, quando sembrava che il Monopoli potesse puntare con convinzione anche ai play off. La salvezza si è invece fatta difficile da rincorrere, così come lo è sempre stata per un Melfi che Diana ha risollevata da un abisso di undici sconfitte consecutive, ma anche non ha potuto preservare dall'ultimo doppio ko contro Reggina e Vibonese che rischia di aver scritto la parola fine su una stagione tormentata.

Partita delicatissima, le agenzie di scommesse sono prudenti ma sembrano voler dar fiducia all'effetto-Zanin, col cambio di allenatore che rende il Monopoli favorito per il ritorno ad una vittoria che manca ormai da quasi quattro mesi, e che Betclic quota 1.90. Bet365 fissa a 3.40 la quota del pareggio, mentre la quota relativa alla vittoria lucana in trasferta viene proposta a 3.90 da Paddy Power. Gli abbonati al sito sportube.tv potranno seguire in diretta streaming video esclusiva Monopoli Melfi, domenica 9 aprile 2017 alle ore 18.30. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (34^GIORNATA)

