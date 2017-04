Pagelle/ Bologna Roma: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017 - primo tempo)

Bologna Roma: Mohamed Salah al tiro (Foto LaPresse)

PAGELLE BOLOGNA ROMA: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2017). IL PRIMO TEMPO - Ecco i nostri voti del primo tempo con i giudizi dei migliori e peggiori giocatori scesi in campo in ogni squadra fino a questo momento. Al Dall'Ara le formazioni di Bologna e Roma sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sullo 0 a 2. I padroni di casa partono bene aggredendo gli avversari e cercando di colpire anche con fiammate in ripartenza ma gli ospiti, carattarizzati da un possesso palla prolungato, si dimostrano molto più cinici tanto da trovare la rete del vantaggio al 25', quando il rimpallo su Manolas, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da El Shaarawy e prolungato da De Rossi, favorisce la conclusione vincente di Fazio. I rossoblu, colti di sorpresa, perdono lentamente fiducia nei propri mezzi mentre i giallorossi li ritrovano a loro volta per realizzare pure il raddoppio al 41' con Salah, preciso a superare Mirante in pallonetto sul filtrante da parte di Dzeko.

VOTO BOLOGNA (PRIMO TEMPO): 5,5 I rossoblu avrebbero molto probabilmente meritato un passivo inferiore per quanto fatto vedere nel primo tempo. MIGLIORE BOLOGNA (PRIMO TEMPO): VERDI 6 Gioca bene sia sull'esterno che da regista offensivo ispirando i compagni. PEGGIORE BOLOGNA (PRIMO TEMPO): NAGY 5 Perde troppi palloni nel mezzo spezzando la manovra dei suoi.

VOTO ROMA (PRIMO TEMPO): 7,5 Ottiene praticamente il massimo risultato con il minimo sforzo mettendo in rete 2 palloni su 3 tiri totali nello specchio della porta. MIGLIORE ROMA (PRIMO TEMPO): RUDIGER 7 Recupera diversi possessi annullando gli avversari che gli si parano davanti. PEGGIORE ROMA (PRIMO TEMPO): EL SHAARAWY 5 Un po' in confusione sulla sua fascia di competenza, viene anche lasciato solo dai compagni. (Alessandro Rinoldi)

