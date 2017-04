Pagelle/ Crotone Inter: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017 - primo tempo)

Mauro Icardi, attaccante dell'Inter (Foto LaPresse)

PAGELLE CROTONE INTER: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2017). IL PRIMO TEMPO - Crotone-Inter ha chiuso il primo tempo sul parziale di 2-0. Decide per il momento la doppietta di Falcinelli. Crotone in campo con il 4-4-2. Tra i pali Cordaz, linea difensiva composta da Rosi, Ceccherini, Ferrari e Martella. Sulla destra Rohden, in mezzo al campo Barberis e Crisetig, sul lato sinistro Stoian. In attacco Nicola sceglie Falcinelli e Trotta. Pioli risponde confermando il 4-2-3-1. Di fronte ad Handanovic D'Ambrosio, Murillo, Miranda e Ansaldi. In mediana il duo Medel-Kondogbia mentre in zona offensiva Candreva, Banega e Perisic al servizio di Icardi. Ancora panchina per Joao Mario. Arbitro dell’incontro il sig. Guida di Torre Annunziata (NA). La partenza del Crotone sorprende l'Inter. I calabresi riescono a verticalizzare bene aprendo la manovra. Rohden scatta in area ma l'assistente alza giustamente la bandierina. Poco dopo sempre da quella porzione del campo si inserisce Rosi, questa volta in maniera regolare. Handanovic esce a bomba e devia il tentativo dell'ex Roma. Poco dopo da calcio piazzato ecco un cross a rientrare per Ferrari. Il difensore si tuffa ma non ci arriva per un soffio. Il Crotone non molla la presa e prosegue la sua ottima partita impostata nei primi minuti di gioco. Trotta si allarga sulla destra e cerca un'idea. Ansaldi gli prende il tempo e si fa fare fallo. Poco dopo Murillo regala palla inspiegabilmente agli avversari. Stoian calcia dal limite ma non riesce ad angolare. Handanovic blocca. Al 15esimo l'Inter prova a mandare segnali di ottimismo ai suoi tifosi. La manovra riparte dalla retrovie ma dalla trequarti in poi non c'è precisione. Al 19esimo rigore per i calabresi. Medel in scivolata tocca di mano fermando l'azione di Trotta in area. Rigore netto. Dal dischetto Falcinelli angola. Handanovic intuisce ma non ci arriva. Crotone in vantaggio. Lo Scida carica la squadra che in pochi minuti concede il bis. L'Inter si fa sorprendere sulla linea del centrocampo, D'Ambrosio e Medel dormono e Falcinelli si fionda tutto solo davanti ad Handanovic. Tocco morbido ed è 2-0. Non è finita. Rosi giunge al tiro dalla destra ma spara alto. Poco dopo Rohden sguscia via sempre da quel lato. Tiro potente, Handanovic respinge. Alla mezzora Icardi sembra accusare un dolore al piede. Solo una contusione, il capitano dell'Inter resta in campo. Pioli nel frattempo prova a scuotere i suoi ma la squadra non reagisce. Le azioni impostate dai nerazzurri sono lente e prevedibili, il Crotone se la cava mantenendo le posizioni e proponendo numerosi raddoppi spesso per vie centrali. Poco movimento tanti errori per l'Inter. Al 37esimo Perisic crossa di prima dalla fascia sinistra cercando Candreva. Martella capisce tutto. Qualche istante dopo il terzino interista va in spaccata in area su lancio di Barberis. Ottimo tentativo ma senza precisione. Nel finale di tempo si rende pericoloso ancora il Crotone sfiorando ancora una volta il terzo gol. Cross basso di Martella in area, Medel in scivolata respinge sui piedi dello stesso Martella che serve in area Rohden che tira a botta sicura ma centra il corpo di Miranda. Fine primo tempo. Crotone stellare, Inter imbarazzante.

MIGLIORE IN CAMPO 1T CROTONE: FALCINELLI 7,5 PEGGIORE IN CAMPO 1T CROTONE: CORDAZ 6

MIGLIORE IN CAMPO 1T INTER: CANDREVA 6 PEGGIORE IN CAMPO 1T INTER: MEDEL 4 (Francesco Davide Zaza)

