Pagelle/ Lazio Napoli: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 2017 - primo tempo)

Ciro Immobile, attaccante della Lazio (Foto LaPresse)

PAGELLE LAZIO NAPOLI: FANTACALCIO, I VOTI DELLA PARTITA (SERIE A 2017). IL PRIMO TEMPO - Dopo un primo tempo dominato dal punto di vista del gioco e del possesso palla, il Napoli è in vantaggio all''Olimpico' di Roma sulla Lazio, grazie al sigillo di Callejon! Impressionante in particolare l'avvio di match degli ospiti, che hanno costretto la squadra di Inzaghi negli ultimi 30 metri di campo, con pochissime eccezioni, rappresentate della fughe palla al piede, in velocità, di Felipe Anderson (voto 6). Dopo un paio di occasioni propiziate dal brasiliano, con tiri di Milinkovic-Savic (voto 6) senza problemi per Reina (voto 6), ecco il colpaccio del Napoli: azione palla a terra, perfetta, di Mertens (voto 6), Hamsik (voto 6,5) e Callejon (voto 6,5). Cross al bacio sul secondo palo dello slovacco per lo spagnolo e palla in rete, anche grazie ad una copertura tutt'altro che efficace della difesa avversaria... La Lazio è sembrata parecchio distante dai livelli toccati nella sfida contro la Roma in Coppa, riuscendo nel finale a impensierire gli ospiti con un destro di Felipe Anderson e soprattutto un'azione di Immobile (voto 5,5) allo scadere, con uscita sballata di Reina, graziato però da un tiro non efficace della punta della Nazionale. Poi ulteriore fiammata partenopea di Mertens e Insigne (voto 5,5), con gol mangiato dallo scugnizzo napoletano: destro fuori di poco e squadre al riposo sullo 0-1. Con la consapevolezza che servirà tutta un'altra prova, nella ripresa ai padroni di casa, per ribaltare l'andamento del match!

VOTO LAZIO 5 – Non convince per la prestazione nel suo complesso, insufficiente. Troppo schiacciata indietro e troppo lenta, stanca dopo il doppio derby di Coppa Italia MIGLIORE LAZIO MILINKOVIC-SAVIC VOTO 6 – E' sempre lui il trascinatore, il singolo che mette in difficoltà le linee di difesa e centrocampo avversarie. In costante crescita PEGGIORE LAZIO BASTOS VOTO 5 – Sia lui che Wallace ballano il tip tap a più riprese, coinvolgendo anche il povero Radu... Difficoltà enormi

VOTO NAPOLI 6,5 – Lunghe trame palla a terra, la capacità di segnare il punto del vantaggio ma anche di sprecare un raddoppio che sarebbe stato pesante: bene ma non benissimo MIGLIORE NAPOLI HAMSIK VOTO 6,5 – Un assist che vale più di mezzo gol per lui, bravo a combinare sempre di prima con i compagni, riferimento fisso a trequarti campo PEGGIORE NAPOLI L. INSIGNE VOTO 5,5 – Gioca bene ma gli togliamo mezzo punto per l'errore (grave per uno con i suoi piedi) allo scadere: solo davanti a Strakosha calcia a lato, si poteva e doveva fare meglio. Ovvero fare gol (Luca Brivio)

© Riproduzione Riservata.